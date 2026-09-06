Huracán Lowell amenaza Hawái: lluvias, fuertes vientos e inundaciones ponen a las islas en alerta

Huracán Lowell en Hawái

Kauai bajo advertencia tropical

Inundaciones amenazan varias zonas

Hawái se prepara para el impacto indirecto del poderoso huracán Lowell, que comenzó su esperado giro hacia el norte y amenaza con llevar lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje peligroso a las islas.

A las 5:00 a.m. HST de este domingo 6 de septiembre, Lowell registraba vientos máximos sostenidos de 125 mph, con su centro localizado unas 505 millas náuticas al sur-suroeste de Kauai.

El huracán avanzaba hacia el norte-noroeste a unas 6 mph y los meteorólogos esperan que continúe girando, una trayectoria que acercaría sus efectos más peligrosos al extremo occidental de Hawái entre lunes y martes.

Aunque el centro de Lowell está previsto que pase al oeste de las principales islas, el NWS advierte que la lluvia intensa, el fuerte oleaje y los vientos pueden extenderse cientos de millas fuera del núcleo del ciclón.

Lowell pone a Kauai y Niihau bajo advertencia

La amenaza aumentó este domingo cuando las autoridades elevaron a advertencia de tormenta tropical el nivel de alerta para Kauai y Niihau, lo que significa que condiciones de tormenta tropical son esperadas dentro de las próximas 36 horas.

En zonas del norte de Kauai, el pronóstico local contempla vientos máximos de 25 a 35 mph y ráfagas de hasta 45 mph, mientras otras áreas podrían experimentar condiciones más severas conforme Lowell se aproxime.

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Niihau enfrenta un escenario especialmente delicado: pronósticos previos del NWS situaban la posible ventana de vientos de tormenta tropical entre la tarde del lunes y las primeras horas del martes.

El mayor peligro, sin embargo, no depende de un impacto directo del ojo: la enorme circulación de Lowell transportará humedad tropical sobre Hawái y aumentará considerablemente el riesgo de precipitaciones intensas.