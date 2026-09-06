Huracán Lowell amenaza Hawái: lluvias, fuertes vientos e inundaciones ponen a las islas en alerta
Publicado el06/09/2026 a las 10:34
- Huracán Lowell en Hawái
- Kauai bajo advertencia tropical
- Inundaciones amenazan varias zonas
Hawái se prepara para el impacto indirecto del poderoso huracán Lowell, que comenzó su esperado giro hacia el norte y amenaza con llevar lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje peligroso a las islas.
A las 5:00 a.m. HST de este domingo 6 de septiembre, Lowell registraba vientos máximos sostenidos de 125 mph, con su centro localizado unas 505 millas náuticas al sur-suroeste de Kauai.
El huracán avanzaba hacia el norte-noroeste a unas 6 mph y los meteorólogos esperan que continúe girando, una trayectoria que acercaría sus efectos más peligrosos al extremo occidental de Hawái entre lunes y martes.
Aunque el centro de Lowell está previsto que pase al oeste de las principales islas, el NWS advierte que la lluvia intensa, el fuerte oleaje y los vientos pueden extenderse cientos de millas fuera del núcleo del ciclón.
Lowell pone a Kauai y Niihau bajo advertencia
La amenaza aumentó este domingo cuando las autoridades elevaron a advertencia de tormenta tropical el nivel de alerta para Kauai y Niihau, lo que significa que condiciones de tormenta tropical son esperadas dentro de las próximas 36 horas.
En zonas del norte de Kauai, el pronóstico local contempla vientos máximos de 25 a 35 mph y ráfagas de hasta 45 mph, mientras otras áreas podrían experimentar condiciones más severas conforme Lowell se aproxime.
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Niihau enfrenta un escenario especialmente delicado: pronósticos previos del NWS situaban la posible ventana de vientos de tormenta tropical entre la tarde del lunes y las primeras horas del martes.
El mayor peligro, sin embargo, no depende de un impacto directo del ojo: la enorme circulación de Lowell transportará humedad tropical sobre Hawái y aumentará considerablemente el riesgo de precipitaciones intensas.
Lluvias elevan el riesgo de inundaciones repentinas
El NWS mantiene una vigilancia por inundaciones para Kauai y Niihau desde el mediodía del domingo hasta la tarde del martes, debido a la posibilidad de lluvias excesivas asociadas con Lowell.
Las autoridades advierten que podrían desbordarse arroyos y sistemas de drenaje, cerrar carreteras y producirse daños en zonas urbanas o bajas, además de deslizamientos de tierra en terrenos empinados.
La humedad ya estaba aumentando más rápido de lo previsto este domingo, según meteorólogos en Honolulu, mientras las precipitaciones comenzaban a intensificarse principalmente sobre zonas expuestas al viento y áreas montañosas.
La amenaza posteriormente puede extenderse a otras partes de las islas a medida que los vientos cambien de dirección, por lo que residentes y visitantes deberán seguir las advertencias oficiales durante las próximas horas.
¿Cuándo estará Lowell más cerca de Hawái?
El pronóstico indica que Lowell realizará su mayor aproximación a las principales islas la noche del lunes, aunque la trayectoria exacta todavía puede variar y pequeños cambios determinarían la intensidad de sus efectos.
Pronósticos del NWS apuntan a que el ciclón podría pasar aproximadamente entre 100 y 200 millas al oeste de Niihau, mientras comienza un debilitamiento gradual durante su desplazamiento hacia el norte.
Las aguas costeras alrededor de Kauai y Niihau también están bajo advertencia de tormenta tropical, con los vientos más fuertes previstos en el extremo occidental del estado entre lunes y martes.
Las autoridades recomiendan asegurar objetos exteriores, prepararse ante posibles interrupciones eléctricas y seguir las órdenes locales: Lowell no necesita tocar tierra para provocar condiciones peligrosas en Hawái, apuntó ‘Fox Weather‘ y el ‘Centro Nacional de Huracanes‘.