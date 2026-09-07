Huracán Lowell amenaza Hawái: lluvias extremas, fuertes vientos y olas peligrosas ponen a las islas en alerta

Huracán Lowell amenaza en Hawái

Hasta 25 pulgadas de lluvia

Fuerte oleaje golpeará costas

El huracán Lowell se acercará peligrosamente a Hawái entre este lunes y martes, con capacidad para provocar inundaciones, daños por viento y fuertes afectaciones costeras.

Aunque no se espera un impacto directo sobre Kauai, AccuWeather advierte que el enorme tamaño del sistema permitirá que sus efectos alcancen varias islas, especialmente las occidentales.

Lowell era un huracán categoría 3 la mañana del lunes, ubicado aproximadamente a 650 kilómetros al suroeste de Honolulu y avanzando hacia el noreste a unos 22.5 km/h.

La amenaza llevó al gobernador Josh Green a declarar previamente el estado de emergencia, mientras las autoridades se preparan para condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas.

Huracán Lowell podría dejar hasta 25 pulgadas de lluvia

Uno de los principales peligros será la lluvia: AccuWeather pronostica acumulaciones generalizadas de entre 2 y 4 pulgadas, pero las cantidades aumentarían considerablemente en zonas montañosas.

Las áreas elevadas y laderas orientadas al sur podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas, mientras partes de Kauai y Ni’ihau enfrentarían acumulaciones de entre 8 y 12 pulgadas.

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El escenario más extremo contempla hasta 25 pulgadas de lluvia de manera localizada, debido a la interacción de los aguaceros tropicales con el terreno montañoso.

Estas precipitaciones podrían desencadenar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y cierres de carreteras, especialmente donde los sistemas de drenaje sean superados por el agua.