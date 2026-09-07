Huracán Lowell amenaza Hawái: lluvias extremas, fuertes vientos y olas peligrosas ponen a las islas en alerta
Publicado el07/09/2026 a las 12:33
- Huracán Lowell amenaza en Hawái
- Hasta 25 pulgadas de lluvia
- Fuerte oleaje golpeará costas
El huracán Lowell se acercará peligrosamente a Hawái entre este lunes y martes, con capacidad para provocar inundaciones, daños por viento y fuertes afectaciones costeras.
Aunque no se espera un impacto directo sobre Kauai, AccuWeather advierte que el enorme tamaño del sistema permitirá que sus efectos alcancen varias islas, especialmente las occidentales.
Lowell era un huracán categoría 3 la mañana del lunes, ubicado aproximadamente a 650 kilómetros al suroeste de Honolulu y avanzando hacia el noreste a unos 22.5 km/h.
La amenaza llevó al gobernador Josh Green a declarar previamente el estado de emergencia, mientras las autoridades se preparan para condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas.
Huracán Lowell podría dejar hasta 25 pulgadas de lluvia
Uno de los principales peligros será la lluvia: AccuWeather pronostica acumulaciones generalizadas de entre 2 y 4 pulgadas, pero las cantidades aumentarían considerablemente en zonas montañosas.
Las áreas elevadas y laderas orientadas al sur podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas, mientras partes de Kauai y Ni’ihau enfrentarían acumulaciones de entre 8 y 12 pulgadas.
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El escenario más extremo contempla hasta 25 pulgadas de lluvia de manera localizada, debido a la interacción de los aguaceros tropicales con el terreno montañoso.
Estas precipitaciones podrían desencadenar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y cierres de carreteras, especialmente donde los sistemas de drenaje sean superados por el agua.
Kauai y Oahu enfrentarían fuertes ráfagas de viento
Lowell alcanzó días atrás la categoría 5 con vientos de 257 km/h y, aunque posteriormente perdió intensidad, continúa siendo un huracán grande capaz de extender sus efectos lejos del centro.
AccuWeather anticipa ráfagas de aproximadamente 60 a 95 km/h en Oahu, mientras Kauai podría registrar vientos de entre 95 y 129 km/h.
Ni’ihau y las zonas elevadas de Kauai podrían enfrentar ráfagas todavía superiores, entre 129 y 145 km/h, con riesgo de árboles caídos, daños materiales y cortes de electricidad.
Además, los aguaceros asociados con el sistema podrían favorecer la aparición de trombas marinas e incluso algún tornado en las islas occidentales, según el pronóstico meteorológico.
Oleaje y marejada aumentan el peligro en las costas de Hawái
El océano representa otra amenaza importante debido a que Lowell permaneció durante horas como un huracán intenso, generando grandes olas capaces de desplazarse considerablemente desde su centro.
El fuerte oleaje ya comenzó a alcanzar las costas del sur durante el fin de semana y podría intensificarse conforme Lowell se aproxime, aumentando los riesgos para bañistas y pequeñas embarcaciones.
AccuWeather proyecta una marejada ciclónica de entre 1 y 3 pies en determinadas zonas, incluidas áreas cercanas a Honolulu, y de 3 a 6 pies en sectores occidentales.
La combinación de marejada, olas peligrosas y corrientes de resaca podría inundar áreas costeras bajas, erosionar playas y afectar carreteras e infraestructura próxima al litoral.
Lowell revive el recuerdo del devastador huracán Iniki
La trayectoria prevista de Lowell guarda similitudes con la seguida por el huracán Iniki en septiembre de 1992, aunque eso no significa que ambos sistemas vayan a producir exactamente los mismos impactos.
AccuWeather prevé que Lowell gire hacia la derecha y pase a menos de 160 kilómetros de las islas occidentales, suficientemente cerca para mantener elevados los riesgos meteorológicos.
La tormenta recibe una calificación de 1 en la escala AccuWeather RealImpact™ para huracanes en Hawái, que considera viento, lluvia, marejada y posibles pérdidas económicas.
El episodio ocurre además durante una temporada muy activa en el Pacífico, impulsada por El Niño, mientras los meteorólogos vigilan otra posible tormenta tropical que podría desarrollarse al oeste de México, apuntó ‘AccuWeather‘.