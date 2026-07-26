Huracán Fausto avanza hacia el Pacífico central: Hawái sigue de cerca su evolución

Huracán Fausto avanza

Oleaje preocupa expertos

Temporada sigue muy activa

El huracán Fausto continúa desplazándose por el Pacífico oriental y mantiene la atención de meteorólogos debido a la trayectoria prevista hacia las inmediaciones de Hawái durante los próximos días.

Aunque el ciclón aún permanece sobre aguas abiertas, los especialistas monitorean su evolución para determinar si podría generar impactos indirectos sobre el archipiélago estadounidense conforme avance hacia el oeste-noroeste.

Hasta la noche del sábado, Fausto se mantenía como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros por hora, consolidándose como uno de los sistemas más relevantes de la temporada.

Los pronósticos indican que conservará la fuerza de huracán durante el fin de semana antes de debilitarse gradualmente y convertirse nuevamente en tormenta tropical mientras continúa su recorrido sobre el Pacífico.

Hawái permanece bajo vigilancia preventiva

Aunque el fenómeno no representa una amenaza directa e inmediata para las islas, los expertos consideran que la población debe seguir de cerca la evolución del sistema por los posibles efectos asociados a su cercanía.

El especialista principal en huracanes de AccuWeather, Alex DaSilva, advirtió: «A largo plazo, Hawái deberá vigilar la evolución de Fausto, ya que se prevé que se desplace justo al norte de las islas a mediados de esta semana».

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Según el meteorólogo, el principal riesgo no estaría relacionado necesariamente con un impacto directo, sino con el incremento del oleaje y la formación de peligrosas corrientes de resaca en distintas zonas costeras.

Las playas orientadas hacia el este y el norte serían las más expuestas a estas condiciones, por lo que las autoridades y residentes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos durante los próximos días.