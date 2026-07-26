Huracán Fausto avanza hacia el Pacífico central: Hawái sigue de cerca su evolución
Publicado el26/07/2026 a las 07:45
- Huracán Fausto avanza
- Oleaje preocupa expertos
- Temporada sigue muy activa
El huracán Fausto continúa desplazándose por el Pacífico oriental y mantiene la atención de meteorólogos debido a la trayectoria prevista hacia las inmediaciones de Hawái durante los próximos días.
Aunque el ciclón aún permanece sobre aguas abiertas, los especialistas monitorean su evolución para determinar si podría generar impactos indirectos sobre el archipiélago estadounidense conforme avance hacia el oeste-noroeste.
Hasta la noche del sábado, Fausto se mantenía como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 145 kilómetros por hora, consolidándose como uno de los sistemas más relevantes de la temporada.
Los pronósticos indican que conservará la fuerza de huracán durante el fin de semana antes de debilitarse gradualmente y convertirse nuevamente en tormenta tropical mientras continúa su recorrido sobre el Pacífico.
Hawái permanece bajo vigilancia preventiva
Aunque el fenómeno no representa una amenaza directa e inmediata para las islas, los expertos consideran que la población debe seguir de cerca la evolución del sistema por los posibles efectos asociados a su cercanía.
El especialista principal en huracanes de AccuWeather, Alex DaSilva, advirtió: «A largo plazo, Hawái deberá vigilar la evolución de Fausto, ya que se prevé que se desplace justo al norte de las islas a mediados de esta semana».
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Según el meteorólogo, el principal riesgo no estaría relacionado necesariamente con un impacto directo, sino con el incremento del oleaje y la formación de peligrosas corrientes de resaca en distintas zonas costeras.
Las playas orientadas hacia el este y el norte serían las más expuestas a estas condiciones, por lo que las autoridades y residentes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos durante los próximos días.
Oleaje, viento y lluvias, los posibles efectos
Además del fuerte oleaje, los especialistas no descartan otros efectos asociados al paso cercano del ciclón dependiendo de la trayectoria definitiva que siga durante la semana.
DaSilva explicó que «También puede haber un aumento en las ráfagas de viento y chubascos localmente intensos, dependiendo de la trayectoria exacta de la tormenta».
El comportamiento futuro del huracán dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas que encuentre en su recorrido, factores que pueden modificar tanto su intensidad como el desplazamiento previsto por los modelos meteorológicos.
Por ello, los expertos insisten en que Hawái continúe observando el desarrollo del sistema mientras avanza sobre el océano, especialmente conforme se acerque al Pacífico central.
La temporada mantiene una actividad superior al promedio
Fausto no es el único sistema que concentra la atención en el Pacífico oriental, ya que recientemente Genevieve también alcanzó la categoría de huracán tras fortalecerse rápidamente frente a las costas mexicanas.
Pese a su desarrollo, Genevieve permanece al suroeste de México y no representa una amenaza directa para tierra firme, mientras otra zona con potencial de desarrollo tropical continúa siendo vigilada al suroeste de Hawái.
Los pronósticos estacionales apuntan a que tanto el Pacífico oriental como el central registrarán durante 2026 una actividad ciclónica superior al promedio histórico, favorecida por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Dentro de ese escenario, los especialistas prevén que Hawái podría enfrentar entre uno y dos impactos directos de ciclones tropicales durante la temporada, razón por la que el monitoreo constante seguirá siendo fundamental conforme avance el periodo de huracanes, según ‘AccuWeather‘.