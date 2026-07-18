Humo y tormentas amenazan el noreste de EEUU: millones enfrentan un fin de semana de riesgo
Publicado el18/07/2026 a las 09:01
- Humo y tormentas amenazan a EEUU
- Persisten incendios en Canadá
- Problemas respiratorios
El noreste de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por la combinación de humo de incendios forestales y tormentas potencialmente severas.
Tras el paso de un frente frío, aire más fresco avanzó desde el este de Canadá hacia Nueva Inglaterra, Nueva York y sectores de Pensilvania y Nueva Jersey.
Ese mismo sistema también arrastró densas concentraciones de humo provenientes de los incendios forestales activos en Canadá.
La calidad del aire alcanzó niveles considerados peligrosos en varias ciudades, desde Chicago hasta Washington D.C., mientras millones de personas permanecen bajo vigilancia.
Tormentas severas podrían afectar a 55 millones
Durante el sábado, una masa de aire cálido y muy húmedo chocará con el aire más fresco instalado sobre parte del noreste.
Ese contraste favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en una amplia franja que abarca los Apalaches y la región del Atlántico Medio.
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Las temperaturas serán muy variables, con máximas cercanas a los 20 °C en sectores de Nueva Inglaterra y alrededor de 32 °C en zonas de Maryland, Delaware y Virginia.
El mayor riesgo de tiempo severo se concentrará desde el este de Ohio hasta Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Delaware y el norte de Virginia, donde viven cerca de 55 millones de personas y podrían registrarse fuertes ráfagas de viento, tornados e inundaciones repentinas.
La lluvia podría limpiar el aire… y ensuciar los autos
Aunque las tormentas podrían ayudar a disminuir temporalmente la concentración de humo en algunas regiones, también generarán un fenómeno poco habitual.
Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de lluvia turbia, que ocurre cuando las gotas arrastran partículas de humo presentes en la atmósfera.
Como resultado, la precipitación puede adquirir un tono más oscuro y dejar residuos marrones sobre vehículos, ventanas y otras superficies expuestas.
Para el domingo, la amenaza principal de tormentas severas se desplazará hacia las Carolinas y el sur de Virginia, mientras una masa de aire algo más fresca comenzará a extenderse desde los Grandes Lagos hacia Nueva Inglaterra.
El humo seguirá siendo la mayor preocupación
Pese al paso de las tormentas, los especialistas consideran poco probable que las lluvias logren extinguir los incendios forestales que continúan activos en Canadá.
Las precipitaciones previstas serán dispersas y estarán asociadas principalmente a tormentas eléctricas, por lo que muchas zonas afectadas seguirán con vegetación seca.
Además, el cambio en la dirección del viento permitirá que nuevas columnas de humo vuelvan a desplazarse hacia los Grandes Lagos, Nueva York y Nueva Inglaterra durante los próximos días.
El pronóstico también anticipa otro episodio de tormentas severas entre el lunes y el martes, primero sobre el Medio Oeste y posteriormente nuevamente sobre parte del noreste y el valle de Ohio, con amenazas de fuertes ráfagas de viento, granizo de gran tamaño, tornados e inundaciones repentinas.
Mientras tanto, los expertos insisten en que el principal riesgo para millones de habitantes seguirá siendo la mala calidad del aire generada por el humo canadiense, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niños y quienes permanecen largos periodos al aire libre.
Una sucesión de lluvias más extensas y persistentes sería la única condición capaz de reducir de manera importante la actividad de los incendios forestales, pero ese escenario aún no aparece en los pronósticos inmediatos, señaló ‘AccuWeather‘.