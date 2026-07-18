Humo y tormentas amenazan el noreste de EEUU: millones enfrentan un fin de semana de riesgo

Humo y tormentas amenazan a EEUU

Persisten incendios en Canadá

Problemas respiratorios

El noreste de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por la combinación de humo de incendios forestales y tormentas potencialmente severas.

Tras el paso de un frente frío, aire más fresco avanzó desde el este de Canadá hacia Nueva Inglaterra, Nueva York y sectores de Pensilvania y Nueva Jersey.

Ese mismo sistema también arrastró densas concentraciones de humo provenientes de los incendios forestales activos en Canadá.

La calidad del aire alcanzó niveles considerados peligrosos en varias ciudades, desde Chicago hasta Washington D.C., mientras millones de personas permanecen bajo vigilancia.

Tormentas severas podrían afectar a 55 millones

Durante el sábado, una masa de aire cálido y muy húmedo chocará con el aire más fresco instalado sobre parte del noreste.

Ese contraste favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en una amplia franja que abarca los Apalaches y la región del Atlántico Medio.

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Las temperaturas serán muy variables, con máximas cercanas a los 20 °C en sectores de Nueva Inglaterra y alrededor de 32 °C en zonas de Maryland, Delaware y Virginia.

El mayor riesgo de tiempo severo se concentrará desde el este de Ohio hasta Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Delaware y el norte de Virginia, donde viven cerca de 55 millones de personas y podrían registrarse fuertes ráfagas de viento, tornados e inundaciones repentinas.