A días del Mundial 2026, los trabajadores del estadio SoFi alcanzan un acuerdo y evitan la huelga
Publicado el09/06/2026 a las 14:54
- SoFi evita la huelga
- Acuerdo antes del Mundial
- Trabajadores votarán contrato
Los cerca de 2.000 trabajadores que prestan servicios en el estadio SoFi de Los Ángeles alcanzaron un acuerdo contractual provisional que evita una huelga a pocos días del inicio del Mundial de fútbol 2026.
El acuerdo llega cuando el recinto se prepara para albergar el primer partido del torneo en territorio estadounidense y pone fin, al menos de forma provisional, a un conflicto laboral que había generado preocupación por posibles protestas durante los eventos mundialistas.
Sindicato anuncia un acuerdo provisional
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Segun EFE, el sindicato Unite Here Local 11 informó este martes que alcanzó un acuerdo tentativo con la empresa involucrada en las negociaciones.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa.
La organización sindical indicó que el convenio será sometido a votación este miércoles.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el sindicato celebró los resultados obtenidos durante las conversaciones.
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“Nos enorgullece decir que ganamos en todos los temas importantes que planteamos. Y más aún: preservamos el derecho a huelga por motivos de seguridad”, señaló la organización.
El acuerdo representa un avance importante después de más de un año sin contrato para los trabajadores representados por el sindicato.
Entre los empleados cubiertos por las negociaciones se encuentran cocineros, lavaplatos, camareros y personal de los puestos de venta de alimentos del estadio.
Todos ellos desempeñan funciones clave para la operación diaria del recinto ubicado en la ciudad de Inglewood.
La amenaza de huelga estaba sobre la mesa
La posibilidad de un paro laboral había cobrado fuerza durante los últimos días.
El viernes pasado, el 96 % de los trabajadores sindicalizados aprobó la convocatoria a huelga.
La decisión reflejaba el descontento existente tras más de un año sin un nuevo contrato laboral.
Durante las negociaciones, el sindicato impulsó demandas relacionadas con mejoras salariales.
También solicitó garantías de que no se realizarán operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la celebración del Mundial.
El conflicto atrajo la atención pública debido a la proximidad del inicio del torneo.
La posibilidad de una huelga generaba incertidumbre sobre el ambiente que encontrarían los aficionados que asistirán a los primeros encuentros.
Las conversaciones entre el sindicato y Legends Global, la empresa encargada del servicio de alimentos del estadio, se mantuvieron bajo observación por parte de diversos sectores.
El SoFi tendrá un papel clave en el Mundial
El estadio SoFi es una de las sedes más importantes del Mundial 2026.
El recinto cuenta con capacidad para 70.000 aficionados.
Está previsto que reciba el primer partido del torneo en suelo estadounidense el próximo 12 de junio.
Ese encuentro enfrentará a la selección de Estados Unidos contra Paraguay.
La posibilidad de que cientos de trabajadores participaran en manifestaciones durante los eventos era uno de los escenarios que preocupaban a los organizadores.
Con el acuerdo provisional, ese riesgo disminuye mientras los trabajadores se preparan para votar el convenio.
El SoFi tendrá una participación destacada durante la competición.
El estadio albergará un total de ocho partidos del Mundial 2026.
Entre ellos figura un encuentro correspondiente a los cuartos de final.
Los trabajadores sindicalizados votarán este miércoles el acuerdo provisional alcanzado. El resultado definirá si el convenio entra en vigor y si queda definitivamente descartada la amenaza de huelga durante el Mundial.