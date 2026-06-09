A días del Mundial 2026, los trabajadores del estadio SoFi alcanzan un acuerdo y evitan la huelga

SoFi evita la huelga

Acuerdo antes del Mundial

Trabajadores votarán contrato

Los cerca de 2.000 trabajadores que prestan servicios en el estadio SoFi de Los Ángeles alcanzaron un acuerdo contractual provisional que evita una huelga a pocos días del inicio del Mundial de fútbol 2026.

El acuerdo llega cuando el recinto se prepara para albergar el primer partido del torneo en territorio estadounidense y pone fin, al menos de forma provisional, a un conflicto laboral que había generado preocupación por posibles protestas durante los eventos mundialistas.

Sindicato anuncia un acuerdo provisional

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Segun EFE, el sindicato Unite Here Local 11 informó este martes que alcanzó un acuerdo tentativo con la empresa involucrada en las negociaciones.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa.

La organización sindical indicó que el convenio será sometido a votación este miércoles.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el sindicato celebró los resultados obtenidos durante las conversaciones.

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“Nos enorgullece decir que ganamos en todos los temas importantes que planteamos. Y más aún: preservamos el derecho a huelga por motivos de seguridad”, señaló la organización.

El acuerdo representa un avance importante después de más de un año sin contrato para los trabajadores representados por el sindicato.

Entre los empleados cubiertos por las negociaciones se encuentran cocineros, lavaplatos, camareros y personal de los puestos de venta de alimentos del estadio.

Todos ellos desempeñan funciones clave para la operación diaria del recinto ubicado en la ciudad de Inglewood.