Alerta: Ford retira más de 741 mil vehículos por riesgo de accidente

Ford retira vehículos por riesgo

Falla aumenta riesgo accidentes

NHTSA reporta lesiones

Ford anunció el retiro del mercado de más de 741.000 vehículos en Estados Unidos debido a una falla que podría comprometer la seguridad al momento de estacionar.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) detalló que el problema está relacionado con la transmisión y su interacción con el sistema de estacionamiento.

De acuerdo con el informe, algunos modelos pueden activar de forma temporal el mecanismo de estacionamiento mientras el vehículo aún está en movimiento.

Esta situación podría provocar daños internos en los componentes del sistema, elevando el riesgo de incidentes.

Modelos afectados y años de fabricación

La llamada a revisión incluye vehículos Ford F-150, Ford Explorer, Ford Expedition, así como Lincoln Aviator y Lincoln Navigator.

Todos los modelos involucrados fueron fabricados entre los años 2018 y 2021, según precisó la autoridad reguladora.

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El informe señala que la transmisión puede ordenar cambios de marcha que desencadenan una activación inesperada del sistema de estacionamiento.

Esto puede afectar su funcionamiento normal, especialmente cuando el vehículo se encuentra en la posición de “parking”.