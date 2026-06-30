Alerta: Ford retira más de 741 mil vehículos por riesgo de accidente
Publicado el30/06/2026 a las 12:29
- Ford retira vehículos por riesgo
- Falla aumenta riesgo accidentes
- NHTSA reporta lesiones
Ford anunció el retiro del mercado de más de 741.000 vehículos en Estados Unidos debido a una falla que podría comprometer la seguridad al momento de estacionar.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) detalló que el problema está relacionado con la transmisión y su interacción con el sistema de estacionamiento.
De acuerdo con el informe, algunos modelos pueden activar de forma temporal el mecanismo de estacionamiento mientras el vehículo aún está en movimiento.
Esta situación podría provocar daños internos en los componentes del sistema, elevando el riesgo de incidentes.
Modelos afectados y años de fabricación
La llamada a revisión incluye vehículos Ford F-150, Ford Explorer, Ford Expedition, así como Lincoln Aviator y Lincoln Navigator.
Todos los modelos involucrados fueron fabricados entre los años 2018 y 2021, según precisó la autoridad reguladora.
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El informe señala que la transmisión puede ordenar cambios de marcha que desencadenan una activación inesperada del sistema de estacionamiento.
Esto puede afectar su funcionamiento normal, especialmente cuando el vehículo se encuentra en la posición de “parking”.
Riesgos detectados y reportes de incidentes
Las autoridades advirtieron que, si el sistema de estacionamiento resulta dañado, el vehículo podría no permanecer inmovilizado sin el uso del freno de mano.
Un movimiento involuntario del automóvil en esta condición podría aumentar significativamente el riesgo de colisiones o lesiones.
La NHTSA indicó que Ford tiene conocimiento de “24 denuncias por daños a la propiedad y nueve presuntas lesiones” vinculadas a este problema.
Entre los casos reportados, dos corresponden a afectaciones emocionales relacionadas con los incidentes.
Qué deben hacer los propietarios de estos vehículos
Ford notificará a los propietarios mediante correo para indicarles los pasos a seguir y resolver el problema sin costo.
Los conductores deberán acudir a un concesionario autorizado Ford o Lincoln para realizar una actualización del software del vehículo.
Además, los técnicos inspeccionarán la transmisión y reemplazarán cualquier componente dañado en el sistema de estacionamiento.
Para más información, los usuarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Ford o con la línea de seguridad vehicular de la NHTSA, señaló ‘ABC News‘.