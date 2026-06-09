Huía de la policía por un pantano en Luisiana y terminó atacado por un caimán
Publicado el09/06/2026 a las 14:16
- Huye dos veces policiales
- Caimán lo ataca huyendo
- Drones permiten captura
Un hombre sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas fue atacado por un caimán mientras intentaba escapar por segunda ocasión de las autoridades en un pantano de Luisiana, informaron las autoridades estatales.
El incidente ocurrió durante una persecución que involucró a varias agencias de seguridad y terminó con la captura del sospechoso tras una serie de intentos de fuga.
La persecución comenzó tras un accidente
This bodycam video shows an alligator zoom through the water toward a suspected impaired driver who’d jumped into a swamp while fleeing police in Louisiana. The man was hurt and later taken into custody. pic.twitter.com/6t3VkwNlJx
— NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 9, 2026
Segun EFE, el hecho ocurrió el pasado 7 de junio en Luisiana.
Según las autoridades, Víctor Rivas, de 40 años, llamó la atención de la policía después de que su vehículo chocara contra una barrera de concreto.
Pese al impacto, el hombre continuó conduciendo por una autopista ubicada cerca de Nueva Orleans.
Posteriormente, agentes de la Policía Estatal de Luisiana intentaron detenerlo tras observar presuntos signos de intoxicación.
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Sin embargo, Rivas decidió escapar.
De acuerdo con la Oficina del Alguacil de la Parroquia de St. Charles, el sospechoso huyó a pie lanzándose desde un puente elevado de la autopista hacia un pantano.
Las autoridades iniciaron una búsqueda en la zona para localizarlo.
Poco después, agentes del alguacil lograron encontrarlo caminando por una carretera cercana.
El segundo intento de fuga terminó en el pantano
Cuando los oficiales se aproximaron para arrestarlo, Rivas volvió a escapar.
Esta vez corrió nuevamente hacia el pantano.
Fue durante esa segunda huida cuando ocurrió un hecho inesperado.
Las autoridades informaron que el hombre fue atacado por un caimán mientras intentaba atravesar la zona pantanosa.
Como resultado del ataque, sufrió lesiones en ambos brazos.
El incidente quedó registrado por la cámara corporal de uno de los agentes que participaban en el operativo.
A pesar de las heridas provocadas por el animal, Rivas continuó intentando escapar de los oficiales.
La persecución siguió durante algunos minutos más dentro del área de humedales.
Drones ayudaron a localizar al sospechoso
Las autoridades utilizaron drones para continuar la búsqueda desde el aire.
Gracias a esa tecnología, los agentes pudieron ubicar nuevamente al sospechoso.
Finalmente, Rivas fue detenido cuando salió del pantano.
Después del arresto, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Las autoridades indicaron que las lesiones sufridas durante el ataque no ponen en peligro su vida.
Actualmente enfrenta cargos por conducir un vehículo en estado de ebriedad y por resistirse al arresto.
La Oficina del Alguacil de la Parroquia de St. Charles también hizo referencia al caimán involucrado en el incidente.
En un comunicado, la dependencia señaló que el animal “no resultó herido y desde entonces ha regresado a su patrulla habitual por el pantano”.
Luisiana es el estado con la mayor población de caimanes en Estados Unidos.
Según la información proporcionada por las autoridades, entre 2 y 3 millones de ejemplares habitan los extensos pantanos, ríos y humedales de la región.
Las autoridades continúan con el proceso judicial contra Rivas por los cargos relacionados con la conducción presuntamente bajo los efectos del alcohol o drogas y por resistirse al arresto.