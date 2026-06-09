Huía de la policía por un pantano en Luisiana y terminó atacado por un caimán

Huye dos veces policiales

Caimán lo ataca huyendo

Drones permiten captura

Un hombre sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas fue atacado por un caimán mientras intentaba escapar por segunda ocasión de las autoridades en un pantano de Luisiana, informaron las autoridades estatales.

El incidente ocurrió durante una persecución que involucró a varias agencias de seguridad y terminó con la captura del sospechoso tras una serie de intentos de fuga.

La persecución comenzó tras un accidente

This bodycam video shows an alligator zoom through the water toward a suspected impaired driver who’d jumped into a swamp while fleeing police in Louisiana. The man was hurt and later taken into custody. pic.twitter.com/6t3VkwNlJx — NBC10 Boston (@NBC10Boston) June 9, 2026



Segun EFE, el hecho ocurrió el pasado 7 de junio en Luisiana.

Según las autoridades, Víctor Rivas, de 40 años, llamó la atención de la policía después de que su vehículo chocara contra una barrera de concreto.

Pese al impacto, el hombre continuó conduciendo por una autopista ubicada cerca de Nueva Orleans.

Posteriormente, agentes de la Policía Estatal de Luisiana intentaron detenerlo tras observar presuntos signos de intoxicación.

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Sin embargo, Rivas decidió escapar.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil de la Parroquia de St. Charles, el sospechoso huyó a pie lanzándose desde un puente elevado de la autopista hacia un pantano.

Las autoridades iniciaron una búsqueda en la zona para localizarlo.

Poco después, agentes del alguacil lograron encontrarlo caminando por una carretera cercana.