Acusan por delito de odio a hombre que atacó a dos personas en Manhattan: investigaciones siguen

Raúl Morales atacó en Manhattan

Dos víctimas sobrevivieron

Investigan crimen de odio

Las autoridades de Nueva York presentaron cargos por delito de odio contra un hombre señalado de atacar a dos personas en distintos puntos del Upper West Side de Manhattan.

El acusado fue identificado como Raúl Morales, de 51 años, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos intento de asesinato en segundo grado y agresión, todos clasificados como delitos de odio.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, generando preocupación entre los residentes de una de las zonas más transitadas del oeste de Manhattan.

La Fiscalía sostiene que ambos ataques forman parte de un mismo episodio violento, por lo que la investigación continúa para esclarecer el motivo detrás de las agresiones.

Las víctimas sobrevivieron y no tenían relación entre sí

La primera víctima fue un hombre asiático de 57 años que recibió una puñalada en el torso cerca de Central Park West y la calle 84 Oeste, de acuerdo con la policía.

Minutos después, un hombre judío de 50 años fue atacado cuando salía de una sinagoga ubicada en las inmediaciones de la calle 86 Oeste y la avenida Amsterdam.

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Las autoridades informaron que el segundo hombre sufrió una herida en el pecho provocada con un destornillador durante la agresión.

Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, permanecen en condición estable y se espera que logren recuperarse de las lesiones sufridas.