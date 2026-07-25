Acusan por delito de odio a hombre que atacó a dos personas en Manhattan: investigaciones siguen
Publicado el25/07/2026 a las 09:14
- Raúl Morales atacó en Manhattan
- Dos víctimas sobrevivieron
- Investigan crimen de odio
Las autoridades de Nueva York presentaron cargos por delito de odio contra un hombre señalado de atacar a dos personas en distintos puntos del Upper West Side de Manhattan.
El acusado fue identificado como Raúl Morales, de 51 años, quien enfrenta múltiples cargos, entre ellos intento de asesinato en segundo grado y agresión, todos clasificados como delitos de odio.
Los hechos ocurrieron a plena luz del día, generando preocupación entre los residentes de una de las zonas más transitadas del oeste de Manhattan.
La Fiscalía sostiene que ambos ataques forman parte de un mismo episodio violento, por lo que la investigación continúa para esclarecer el motivo detrás de las agresiones.
Las víctimas sobrevivieron y no tenían relación entre sí
La primera víctima fue un hombre asiático de 57 años que recibió una puñalada en el torso cerca de Central Park West y la calle 84 Oeste, de acuerdo con la policía.
Minutos después, un hombre judío de 50 años fue atacado cuando salía de una sinagoga ubicada en las inmediaciones de la calle 86 Oeste y la avenida Amsterdam.
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Las autoridades informaron que el segundo hombre sufrió una herida en el pecho provocada con un destornillador durante la agresión.
Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, permanecen en condición estable y se espera que logren recuperarse de las lesiones sufridas.
Testigos relataron expresiones durante los ataques
La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que tanto víctimas como testigos aseguraron que el sospechoso gritó «Allahu Akbar» durante los dos ataques.
Tras recopilar los primeros testimonios, la policía comenzó a evaluar el caso como un posible delito motivado por el odio antes de formalizar los cargos correspondientes.
Jessica Tisch también indicó que no existía ningún vínculo conocido entre el acusado y las víctimas, ni evidencia de que ambos hombres se conocieran previamente.
La investigación preliminar apunta a que la salud mental podría haber influido en el comportamiento del sospechoso, aunque las autoridades señalaron que no existen antecedentes registrados sobre problemas de este tipo en los archivos del Departamento de Policía.
El alcalde condena la violencia y pide justicia
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó los apuñalamientos como hechos «horribles» y expresó su respaldo a que el proceso judicial avance con firmeza.
Después de conocerse la acusación formal, el alcalde manifestó su satisfacción porque el presunto responsable enfrente a la justicia por los delitos que se le imputan.
En un comunicado, Mamdani afirmó: «Este tipo de violencia despreciable no nos representa como ciudad», al tiempo que reiteró que todos los habitantes deben sentirse seguros sin importar su origen o religión, señaló ‘ABC News‘.
El alcalde concluyó con un mensaje de rechazo a cualquier manifestación de intolerancia al señalar: «Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros, independientemente de su religión o raza. Nuestra administración siempre se opondrá a la intolerancia y hará todo lo posible por erradicar el antisemitismo, el racismo y los actos de odio de cualquier índole».