Alerta por ciclosporiasis en EEUU tras retiro en Taco Bell: investigan más de 11,000 posibles casos
Publicado el24/07/2026 a las 09:40
- Alerta por ciclosporiasis en EEUU
- Investigan miles de casos
- Buscan alimento contaminado
La investigación sobre un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se amplió a nueve estados, mientras las autoridades revisan 11,573 posibles contagios registrados a nivel nacional.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades incorporaron a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania dentro de la indagatoria por esta infección parasitaria.
Estos territorios se suman a Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Michigan, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes relacionados con el brote.
Michigan aparece como el estado más afectado, con 7,664 infecciones registradas por las autoridades sanitarias estatales hasta la actualización más reciente.
Los CDC investigan una posible exposición en Taco Bell
Según el informe federal, 1,947 personas infectadas con el parásito Cyclospora dijeron haber estado expuestas a restaurantes Taco Bell en los estados bajo investigación.
También se identificaron pacientes en otras regiones que reportaron viajes recientes hacia las zonas donde se ha concentrado el mayor número de contagios.
TE PUEDE INTERESAR: EEUU lanza alerta mundial de viaje por el conflicto con Irán: teme una escalada inesperada
Los CDC advirtieron que “es probable que la cifra real de personas enfermas en este brote multiestatal sea mayor que la cifra reportada”.
La agencia agregó que “es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas”, mientras cerca de 40 estados analizan posibles casos.
Autoridades vinculan el brote con lechuga mexicana
Funcionarios federales estadounidenses relacionaron inicialmente las infecciones con lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, México, y distribuida por Taylor Farms, con sede en California.
El producto habría sido enviado a distintos establecimientos de comida rápida, entre ellos sucursales de Taco Bell ubicadas en las regiones afectadas.
Sin embargo, la Secretaría de Salud de México informó que las pruebas realizadas en lechugas de la planta de Taylor Farms resultaron negativas para ciclosporiasis.
La diferencia entre ambos reportes mantiene abierta la investigación y obliga a las autoridades a revisar nuevas rutas de distribución y otros posibles alimentos contaminados.
Otros estados analizan cilantro y perejil
Carolina del Norte informó que sus casos locales “parecen no estar asociados con el brote en otros estados que involucra a Taco Bell”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese estado también investiga el cilantro y el perejil como posibles fuentes de exposición al parásito.
La ciclosporiasis suele originarse por el consumo de frutas o verduras contaminadas y aparece con mayor frecuencia durante los meses cálidos, entre mayo y agosto.
Los CDC señalaron que esta enfermedad generalmente no se transmite directamente de una persona a otra, aunque puede prolongarse sin tratamiento adecuado.
La infección puede provocar diarrea severa
El principal síntoma de la ciclosporiasis es una diarrea intensa y frecuente, que puede aparecer acompañada de pérdida de apetito y reducción de peso.
Otros signos incluyen distensión abdominal, náuseas, cansancio, fiebre baja y vómitos, según la descripción proporcionada por los CDC.
Las autoridades recomiendan buscar atención médica cuando la diarrea sea persistente, especialmente si existe deshidratación o antecedentes de consumo de alimentos posiblemente contaminados.
La investigación continúa abierta porque todavía no existe una confirmación definitiva sobre una única fuente responsable de todos los casos reportados.
Alerta por ciclosporiasis en EEUU: Expertos temen que el brote sea mayor
El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota advirtió que el verdadero alcance podría ser difícil de establecer.
La organización explicó que desde julio de 2025 los CDC convirtieron en opcional el seguimiento nacional de infecciones causadas por Cyclospora.
Esa modificación puede provocar que algunos estados no reporten todos los diagnósticos y que parte de los contagios quede fuera de las cifras oficiales.
Mientras continúa la búsqueda del origen, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia sobre restaurantes, distribuidores y productos agrícolas vinculados con los pacientes, apuntó ‘EFE’ e ‘Infobae‘.