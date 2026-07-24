Alerta por ciclosporiasis en EEUU tras retiro en Taco Bell: investigan más de 11,000 posibles casos

Alerta por ciclosporiasis en EEUU

Investigan miles de casos

Buscan alimento contaminado

La investigación sobre un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se amplió a nueve estados, mientras las autoridades revisan 11,573 posibles contagios registrados a nivel nacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades incorporaron a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania dentro de la indagatoria por esta infección parasitaria.

Estos territorios se suman a Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Michigan, donde se concentra la mayor cantidad de pacientes relacionados con el brote.

Michigan aparece como el estado más afectado, con 7,664 infecciones registradas por las autoridades sanitarias estatales hasta la actualización más reciente.

Los CDC investigan una posible exposición en Taco Bell

Según el informe federal, 1,947 personas infectadas con el parásito Cyclospora dijeron haber estado expuestas a restaurantes Taco Bell en los estados bajo investigación.

También se identificaron pacientes en otras regiones que reportaron viajes recientes hacia las zonas donde se ha concentrado el mayor número de contagios.

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Los CDC advirtieron que “es probable que la cifra real de personas enfermas en este brote multiestatal sea mayor que la cifra reportada”.

La agencia agregó que “es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas”, mientras cerca de 40 estados analizan posibles casos.