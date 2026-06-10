Honda retira más de 880 mil vehículos por riesgo en la suspensión trasera

Honda retira miles de vehículos

Riesgo en suspensión

Inspección sin costo

Honda anunció el retiro del mercado de más de 880 mil vehículos en Estados Unidos debido a un posible fallo en componentes de la suspensión trasera que podría comprometer el control del automóvil.

La medida fue comunicada por American Honda Motor Co., que explicó que el problema se concentra en el subchasis trasero, específicamente en puntos de anclaje que podrían corroerse con el tiempo.

Si esa corrosión avanza, la estructura de la suspensión podría debilitarse, aumentando el riesgo de pérdida de estabilidad y, en consecuencia, la posibilidad de un accidente.

Aunque la empresa estima que solo alrededor del 1% de los vehículos analizados presentan este defecto, decidió activar el retiro de forma preventiva para evitar incidentes mayores.

Modelos y estados incluidos en la campaña

El retiro afecta a ciertos modelos Honda Pilot (2016-2022), Ridgeline (2017-2023) y Passport (2019-2023), así como al Acura MDX (2014-2020).

En total, la campaña cubre 880,514 unidades vendidas en estados del noreste y medio oeste, así como en el Distrito de Columbia, regiones donde las condiciones climáticas pueden favorecer la corrosión.

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) asignó el número de campaña 26V367000 a este retiro, mientras que Honda lo identifica internamente con los códigos AOU y AOT.

Los números de identificación vehicular (VIN) incluidos estarán disponibles para consulta pública en NHTSA.gov a partir del 10 de junio.