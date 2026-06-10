Honda retira más de 880 mil vehículos por riesgo en la suspensión trasera
Publicado el10/06/2026 a las 14:12
- Honda retira miles de vehículos
- Riesgo en suspensión
- Inspección sin costo
Honda anunció el retiro del mercado de más de 880 mil vehículos en Estados Unidos debido a un posible fallo en componentes de la suspensión trasera que podría comprometer el control del automóvil.
La medida fue comunicada por American Honda Motor Co., que explicó que el problema se concentra en el subchasis trasero, específicamente en puntos de anclaje que podrían corroerse con el tiempo.
Si esa corrosión avanza, la estructura de la suspensión podría debilitarse, aumentando el riesgo de pérdida de estabilidad y, en consecuencia, la posibilidad de un accidente.
Aunque la empresa estima que solo alrededor del 1% de los vehículos analizados presentan este defecto, decidió activar el retiro de forma preventiva para evitar incidentes mayores.
Modelos y estados incluidos en la campaña
El retiro afecta a ciertos modelos Honda Pilot (2016-2022), Ridgeline (2017-2023) y Passport (2019-2023), así como al Acura MDX (2014-2020).
En total, la campaña cubre 880,514 unidades vendidas en estados del noreste y medio oeste, así como en el Distrito de Columbia, regiones donde las condiciones climáticas pueden favorecer la corrosión.
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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) asignó el número de campaña 26V367000 a este retiro, mientras que Honda lo identifica internamente con los códigos AOU y AOT.
Los números de identificación vehicular (VIN) incluidos estarán disponibles para consulta pública en NHTSA.gov a partir del 10 de junio.
No hay reportes de lesiones
Honda informó que hasta el momento no ha recibido reclamaciones de garantía ni reportes de lesiones o muertes vinculadas con este defecto específico.
La compañía explicó que la decisión de retirar los vehículos responde a evaluaciones internas y a la intención de corregir cualquier riesgo potencial antes de que se registren incidentes.
El foco principal es evitar que la corrosión avance hasta comprometer la estructura del subchasis trasero y genere fallas en la suspensión.
Este tipo de acciones preventivas son comunes cuando existe la posibilidad de que un componente estructural afecte directamente la seguridad en la conducción.
Inspección gratuita y cartas a propietarios
Como parte de la solución, los concesionarios Honda y Acura inspeccionarán el subchasis trasero sin costo para los propietarios afectados.
En caso necesario, se instalará un kit de refuerzo o se procederá a reparar o reemplazar los componentes dañados, también sin cargo alguno.
Las cartas de notificación comenzarán a enviarse por correo el 7 de julio, detallando los pasos que deben seguir los dueños de los vehículos incluidos.
Para mayor información, los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Honda al 1-888-234-2138 y verificar si su vehículo forma parte de esta campaña preventiva, señaló ‘ABC News‘.