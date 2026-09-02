Un rayo lo derribó en Nueva York, pero logró levantarse y pedir ayuda: así sobrevivió

Hombre sobrevive a un rayo en Nueva York

Logró levantarse y pedir ayuda

Pasó una noche hospitalizado

Un hombre sobrevivió tras ser impactado directamente por un rayo en Staten Island, Nueva York, cuando caminaba hacia su vehículo durante una tormenta.

El impresionante momento quedó registrado por una cámara de vigilancia, que captó cómo la descarga alcanza al hombre y lo derriba prácticamente de inmediato.

Contra lo que podría esperarse después de un impacto de esa magnitud, el afectado aseguró que permaneció consciente y consiguió ponerse de pie por sus propios medios.

Una vecina llamó al 911 después de que el hombre buscara ayuda, permitiendo la intervención de los servicios de emergencia y su posterior traslado a un hospital.

Hombre impactado por un rayo relata qué sintió

Tras el incidente, el sobreviviente permaneció una noche bajo observación médica y posteriormente recibió el alta, sin que se reportaran quemaduras visibles ni lesiones graves.

El hombre también describió las sensaciones que experimentó inmediatamente después de recibir la descarga eléctrica, particularmente el intenso dolor que sintió en las extremidades inferiores.

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“Es una sensación de ardor, hormigueo, entumecimiento y dolor, un dolor severo en ambos pies”, dijo el afectado al recordar los segundos posteriores al impacto.

Aunque había logrado sobrevivir al primer golpe, otra preocupación apareció inmediatamente: permanecer en el exterior durante la tormenta podía exponerlo nuevamente a una descarga.