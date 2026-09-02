Un rayo lo derribó en Nueva York, pero logró levantarse y pedir ayuda: así sobrevivió
Publicado el02/09/2026 a las 13:10
- Hombre sobrevive a un rayo en Nueva York
- Logró levantarse y pedir ayuda
- Pasó una noche hospitalizado
Un hombre sobrevivió tras ser impactado directamente por un rayo en Staten Island, Nueva York, cuando caminaba hacia su vehículo durante una tormenta.
El impresionante momento quedó registrado por una cámara de vigilancia, que captó cómo la descarga alcanza al hombre y lo derriba prácticamente de inmediato.
Contra lo que podría esperarse después de un impacto de esa magnitud, el afectado aseguró que permaneció consciente y consiguió ponerse de pie por sus propios medios.
Una vecina llamó al 911 después de que el hombre buscara ayuda, permitiendo la intervención de los servicios de emergencia y su posterior traslado a un hospital.
Hombre impactado por un rayo relata qué sintió
Tras el incidente, el sobreviviente permaneció una noche bajo observación médica y posteriormente recibió el alta, sin que se reportaran quemaduras visibles ni lesiones graves.
El hombre también describió las sensaciones que experimentó inmediatamente después de recibir la descarga eléctrica, particularmente el intenso dolor que sintió en las extremidades inferiores.
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“Es una sensación de ardor, hormigueo, entumecimiento y dolor, un dolor severo en ambos pies”, dijo el afectado al recordar los segundos posteriores al impacto.
Aunque había logrado sobrevivir al primer golpe, otra preocupación apareció inmediatamente: permanecer en el exterior durante la tormenta podía exponerlo nuevamente a una descarga.
El temor del sobreviviente tras conseguir levantarse
“Temía que ocurriera otro impacto y que mi vida estuviera realmente en peligro”, explicó el hombre sobre los momentos posteriores al incidente.
El caso resulta particularmente impactante porque el afectado pudo levantarse después de caer al suelo, buscar asistencia y mantenerse consciente hasta que llegaron los equipos de emergencia.
Después de ser trasladado al hospital, los especialistas lo mantuvieron bajo vigilancia durante la noche para evaluar posibles consecuencias provocadas por la descarga eléctrica.
Finalmente fue dado de alta al día siguiente, sin que los médicos encontraran lesiones de gravedad ni daños físicos permanentes, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
¿Qué hacer si una tormenta eléctrica te sorprende afuera?
Los rayos pueden alcanzar a una persona incluso cuando una tormenta parece encontrarse a cierta distancia, por lo que buscar refugio rápidamente resulta fundamental ante actividad eléctrica.
La recomendación general es ingresar a un edificio cerrado o a un vehículo con techo rígido y evitar espacios abiertos, árboles aislados, cuerpos de agua y estructuras metálicas expuestas.
Si una persona es alcanzada por un rayo, debe solicitarse asistencia médica de emergencia incluso cuando aparentemente se encuentre bien, debido a que pueden existir lesiones que no sean visibles inmediatamente.
El extraordinario caso de Staten Island terminó con el hombre fuera del hospital, pero las imágenes y su propio relato muestran cómo una tormenta eléctrica puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos, señaló ‘CBS News‘ y ‘Fox Weather‘.