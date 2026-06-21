Hollywood despide a leyenda de ‘Friends’: muere James Burrows, director clave de la serie

Muere el director James Burrows

Elenco lamenta su partida

Legado en televisión histórica

La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de James Burrows, reconocido director de televisión que dejó una huella profunda en la comedia estadounidense. El realizador falleció el 19 de junio a los 85 años, según confirmó su familia.

De acuerdo con el comunicado, Burrows murió “en paz, rodeado de sus seres queridos”, una despedida que conmovió a colegas y seguidores. Su partida representa la pérdida de una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la televisión.

El director fue pieza fundamental en el éxito de múltiples producciones icónicas, especialmente en la década de los 90. Entre ellas destacan títulos como ‘Friends’, que marcó a toda una generación.

Su legado se extiende también a otras series populares como ‘Will & Grace’, ‘Cheers’ y ‘Frasier’. Estas producciones continúan siendo referentes dentro del género de comedia.

El elenco de ‘Friends’ expresa su dolor

Tras conocerse la noticia, varios integrantes del elenco de ‘Friends’ compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Las palabras reflejaron la cercanía y el impacto que Burrows tuvo en sus carreras.

Matt LeBlanc, quien interpretó a Joey, expresó: «Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros». Además, agregó: “Eres un verdadero ícono en muchos niveles (…) Te echaremos de menos”.

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David Schwimmer también dedicó un emotivo mensaje recordando su relación con el director. «Gracias por ser un director, mentor y amigo tan maravilloso», escribió el actor que dio vida a Ross.

El actor añadió: “Ya te echo de menos y te estaré eternamente agradecido (…) Enviando amor y fuerza a Deb y a toda la familia”. Sus palabras reflejan el vínculo cercano que mantenían.