Hollywood despide a leyenda de ‘Friends’: muere James Burrows, director clave de la serie
Publicado el21/06/2026 a las 08:05
- Muere el director James Burrows
- Elenco lamenta su partida
- Legado en televisión histórica
La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de James Burrows, reconocido director de televisión que dejó una huella profunda en la comedia estadounidense. El realizador falleció el 19 de junio a los 85 años, según confirmó su familia.
De acuerdo con el comunicado, Burrows murió “en paz, rodeado de sus seres queridos”, una despedida que conmovió a colegas y seguidores. Su partida representa la pérdida de una de las figuras más influyentes en la historia reciente de la televisión.
El director fue pieza fundamental en el éxito de múltiples producciones icónicas, especialmente en la década de los 90. Entre ellas destacan títulos como ‘Friends’, que marcó a toda una generación.
Su legado se extiende también a otras series populares como ‘Will & Grace’, ‘Cheers’ y ‘Frasier’. Estas producciones continúan siendo referentes dentro del género de comedia.
El elenco de ‘Friends’ expresa su dolor
Tras conocerse la noticia, varios integrantes del elenco de ‘Friends’ compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Las palabras reflejaron la cercanía y el impacto que Burrows tuvo en sus carreras.
Matt LeBlanc, quien interpretó a Joey, expresó: «Jimmy, las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros». Además, agregó: “Eres un verdadero ícono en muchos niveles (…) Te echaremos de menos”.
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David Schwimmer también dedicó un emotivo mensaje recordando su relación con el director. «Gracias por ser un director, mentor y amigo tan maravilloso», escribió el actor que dio vida a Ross.
El actor añadió: “Ya te echo de menos y te estaré eternamente agradecido (…) Enviando amor y fuerza a Deb y a toda la familia”. Sus palabras reflejan el vínculo cercano que mantenían.
Mensajes emotivos y homenaje en redes
Lisa Kudrow, recordada por su papel como Phoebe, optó por compartir una imagen junto a Burrows. El gesto fue interpretado como un homenaje silencioso pero significativo.
Por su parte, Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, también lamentó profundamente la pérdida del director. La actriz destacó la importancia de trabajar bajo su dirección.
«Hay momentos de hito en el mundo de la comedia (…) trabajar con Jimmy Burrows es el que siempre soñé», expresó. Finalmente, lo despidió con un mensaje claro: “QEPD el Rey de la Comedia”.
Las reacciones evidencian el respeto y la admiración que Burrows generó dentro del medio artístico. Su influencia trascendió generaciones de actores y creadores.
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Un legado que marcó la televisión
James Burrows dirigió más de 1,000 episodios de televisión y participó en más de 50 pilotos a lo largo de su carrera. Estos números lo posicionan como uno de los directores más prolíficos de la industria.
Su trabajo estuvo ligado a producciones que definieron el rumbo de la comedia televisiva en Estados Unidos. Series como ‘Taxi’, ‘Cheers’ y ‘Frasier’ forman parte de su legado.
A lo largo de su trayectoria, fue reconocido con 11 premios Emmy, consolidando su lugar entre los grandes del medio. Su talento fue ampliamente valorado por críticos y audiencias.
En 2015, recibió el premio a la trayectoria del Directors Guild of America. Este reconocimiento reafirmó su impacto duradero en la historia de la televisión, apuntó ‘Univisión‘.