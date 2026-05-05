Histórica tormenta en Denver

Nieve intensa en Rocosas

Riesgo cortes eléctricos

Denver y amplias zonas de Colorado y Utah se preparan para una tormenta que podría convertirse en la más intensa de la temporada.

El sistema, previsto entre martes y miércoles, llega en medio de un invierno marcado por la escasez de nieve.

Aunque la humedad es necesaria, el fenómeno también podría provocar interrupciones en el transporte y cortes de electricidad.

La combinación de nieve pesada y temperaturas variables mantiene en alerta a autoridades y residentes.

Un invierno con déficit preocupante

Desde octubre, Denver ha acumulado apenas 70 centímetros de nieve, cerca del 57 % de su promedio histórico. En las montañas, la situación es más crítica y refleja un déficit aún mayor.