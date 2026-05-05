Histórica tormenta amenaza Denver y las Rocosas tras uno de los inviernos más secos
Histórica tormenta en Denver Nieve intensa en Rocosas Riesgo cortes eléctricos Denver y amplias zonas de Colorado y Utah se preparan para una tormenta que podría convertirse en la más intensa de la temporada. El sistema, previsto entre martes y miércoles, llega en medio de un invierno marcado por la escasez de nieve. Aunque la […]
Publicado el05/05/2026 a las 12:11
- Histórica tormenta en Denver
- Nieve intensa en Rocosas
- Riesgo cortes eléctricos
Denver y amplias zonas de Colorado y Utah se preparan para una tormenta que podría convertirse en la más intensa de la temporada.
El sistema, previsto entre martes y miércoles, llega en medio de un invierno marcado por la escasez de nieve.
Aunque la humedad es necesaria, el fenómeno también podría provocar interrupciones en el transporte y cortes de electricidad.
La combinación de nieve pesada y temperaturas variables mantiene en alerta a autoridades y residentes.
Un invierno con déficit preocupante
Desde octubre, Denver ha acumulado apenas 70 centímetros de nieve, cerca del 57 % de su promedio histórico. En las montañas, la situación es más crítica y refleja un déficit aún mayor.
Aspen registra alrededor de 122 centímetros en toda la temporada, menos del 30 % de su media habitual.
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Esta falta de acumulación ha intensificado las preocupaciones por sequía en la región.
La tormenta podría aportar un alivio parcial a las condiciones secas que afectan al estado.
Acumulaciones significativas en camino
Se pronostican entre 3 y 6 pulgadas de nieve en el área metropolitana de Denver.
En las Montañas Rocosas, las cifras podrían alcanzar entre 12 y 18 pulgadas.
En puntos específicos, las acumulaciones podrían ser aún mayores.
“Esta tormenta podría rivalizar con la más grande de la temporada en Denver”, señaló el meteorólogo Tony Laubach.
El experto recordó que el mayor evento del invierno pasado dejó 8.5 pulgadas en un solo día.
Un evento inusual para mayo
Mayo no suele registrar nevadas intensas en Denver. En promedio, la ciudad recibe apenas 3 centímetros durante todo el mes.
“Si esta tormenta trae más de 8,9 centímetros de nieve a Denver en un solo día, sería la mayor nevada de mayo en un solo día desde 1983”, advirtió Dan DePodwin.
Las laderas orientales de las Rocosas sí suelen ver nieve al inicio y final de temporada, pero este episodio destaca por su intensidad potencial.
Además, la naturaleza húmeda y adherente de la nieve podría provocar importantes cortes de energía.
Impacto en viajes y riesgos adicionales
Se espera que la lluvia inicial en Denver cambie a nieve conforme bajen las temperaturas. La transición comenzará en las montañas y avanzará hacia el área metropolitana antes del horario pico de la tarde.
Las carreteras podrían volverse resbaladizas durante la noche del martes y la mañana del miércoles. En algunos pasos de montaña, la intensidad podría obligar a cierres temporales. Los aeropuertos también podrían registrar retrasos y cancelaciones.
Más al norte, Cheyenne podría recibir entre 6 y 12 pulgadas, mientras que zonas como Colorado Springs y Palmer Divide enfrentarán acumulaciones moderadas.
Tras el paso del sistema, el jueves traerá temperaturas más cálidas que favorecerán un rápido deshielo. Ese aumento térmico podría generar escorrentía adicional y posibles tormentas eléctricas más adelante en la semana, apuntó ‘AccuWeather‘.