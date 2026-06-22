¡Historia pura! Messi rompe el récord de goles en Mundiales

Lionel Messi volvió a hacer lo imposible.

En una noche inolvidable en Dallas, el capitán argentino marcó un doblete en la victoria 2-0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.

El récord consolida a Messi como el mejor jugador en la historia de la Copa del Mundo y reafirma el gran momento de Argentina en el Mundial 2026.

El gol que lo cambió todo

El récord no fue inmediato.

Messi tuvo la oportunidad de hacer historia desde el inicio, pero falló un penal en los primeros minutos.

Lejos de afectar su rendimiento, el ‘10’ respondió como los grandes.

A los 38 minutos, culminó una jugada colectiva con un remate preciso desde la frontal del área para marcar el gol que lo convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Doblete para cerrar la noche perfecta