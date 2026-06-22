¡Historia pura! Messi rompe el récord de goles en Mundiales
Publicado el22/06/2026 a las 11:01
Lionel Messi volvió a hacer lo imposible.
En una noche inolvidable en Dallas, el capitán argentino marcó un doblete en la victoria 2-0 ante Austria y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.
El récord consolida a Messi como el mejor jugador en la historia de la Copa del Mundo y reafirma el gran momento de Argentina en el Mundial 2026.
El gol que lo cambió todo
El récord no fue inmediato.
Messi tuvo la oportunidad de hacer historia desde el inicio, pero falló un penal en los primeros minutos.
Lejos de afectar su rendimiento, el ‘10’ respondió como los grandes.
A los 38 minutos, culminó una jugada colectiva con un remate preciso desde la frontal del área para marcar el gol que lo convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.
Doblete para cerrar la noche perfecta
La historia no quedó ahí.
En el tiempo añadido, Messi volvió a aparecer para sentenciar el partido.
Tras una jugada que él mismo inició, aprovechó un rebote dentro del área y empujó el balón al fondo de la red para firmar su doblete.
Argentina aseguró así una victoria clave con su líder como protagonista absoluto.
Un récord construido con años de grandeza
El camino de Messi en los Mundiales es impresionante.
Desde su primer gol en Alemania 2006, pasando por sus actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y su consagración en Qatar 2022, el argentino ha construido una trayectoria histórica que ahora alcanza su punto más alto.
En esta edición 2026 ya suma cinco goles, tras el triplete en el debut y este doblete ante Austria.
Más que goles: dominio total en la historia
Con 18 tantos, Messi supera definitivamente a Miroslav Klose y se queda en solitario en la cima de los goleadores históricos.
Además, se convierte en uno de los pocos jugadores en marcar en seis partidos consecutivos en Copas del Mundo, un dato que refuerza su impacto sostenido en el torneo.
Argentina se ilusiona con su líder
El rendimiento de Messi impulsa a toda la selección.
Argentina no solo suma puntos importantes, sino que lo hace con su capitán en estado de gracia, cargando el equipo en momentos clave y marcando la diferencia en cada partido.
Un Mundial que puede ser legendario
Con el torneo aún en desarrollo, Messi sigue ampliando su legado.
Cada partido suma capítulos a una historia que ya es única, y con Argentina avanzando firme, el récord de goles podría seguir creciendo.
Argentina buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto mientras Messi continúa escribiendo páginas históricas en el Mundial 2026.
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