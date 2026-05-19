Hijo de Eduin Caz ofrece boletos de Grupo Firme por la estampa más codiciada del Mundial 2026

Hijo de Eduin Caz

Ofrece boletos por carta

Prefiere estampa de Messi

La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente en millones de hogares, donde niños y adultos comparten la emoción de llenar el álbum oficial del torneo.

En medio de ese entusiasmo colectivo, el hijo mayor de Eduin Caz se convirtió en protagonista de una divertida historia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

El pequeño Gerardo dejó claro que está decidido a completar su colección, incluso si eso implica desprenderse de algo muy valioso.

Su objetivo es conseguir la estampa de Lionel Messi, una de las más buscadas entre los aficionados.

La estampa de Messi, la más difícil de conseguir

El álbum conmemorativo del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá ha provocado largas búsquedas e intercambios entre fanáticos.