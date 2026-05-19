Hijo de Eduin Caz ofrece boletos de Grupo Firme por la estampa más codiciada del Mundial 2026
Publicado el19/05/2026 a las 13:32
- Hijo de Eduin Caz
- Ofrece boletos por carta
- Prefiere estampa de Messi
La fiebre por el Mundial 2026 ya se siente en millones de hogares, donde niños y adultos comparten la emoción de llenar el álbum oficial del torneo.
En medio de ese entusiasmo colectivo, el hijo mayor de Eduin Caz se convirtió en protagonista de una divertida historia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
El pequeño Gerardo dejó claro que está decidido a completar su colección, incluso si eso implica desprenderse de algo muy valioso.
Su objetivo es conseguir la estampa de Lionel Messi, una de las más buscadas entre los aficionados.
La estampa de Messi, la más difícil de conseguir
El álbum conmemorativo del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá ha provocado largas búsquedas e intercambios entre fanáticos.
Sin embargo, la imagen del astro argentino se ha convertido en una de las más cotizadas, lo que ha generado todo tipo de estrategias para obtenerla.
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En un video que circula en redes, se observa a Daisy Anahy, esposa del líder de Grupo Firme, acompañada de su hijo mientras pegan estampas en el álbum.
“Aquí estamos viendo qué hacer porque salen repetidos y repetidos, no hace otra cosa más que pegar estas cartitas en todo el día este chamaco…”, comentó Daisy entre risas.
La inesperada oferta del pequeño
La frustración por las estampas repetidas llevó al hijo de Eduin Caz a idear una propuesta poco común para lograr su meta.
Según contó su madre durante la transmisión, el menor ya tiene varias cartas duplicadas e incluso la de Cristiano Ronaldo.
Al notar que solo le falta la de Messi, tomó una decisión que sorprendió a muchos.
“Llegué a la conclusión de que voy a cambiar un par de boletitos de Grupo Firme por el Messi…”, expresó Gerardo con determinación.
@familycazz
Gerardito va a cambiar un par de boletitos de grupo firme por un Messi 😜
♬ sonido original – Anahy & Firmes Fans 🎀
Grupo Firme y el éxito en la CDMX
La reacción de Daisy Anahy fue una carcajada ante la ocurrencia de su hijo, mientras que Eduin Caz no se ha pronunciado públicamente sobre el posible intercambio.
La oferta no es menor, considerando que Grupo Firme atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera.
“La última Peda Tour” ha logrado múltiples llenos totales en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.
La agrupación ya suma nueve presentaciones con entradas agotadas en ese recinto y se prepara para una décima fecha el próximo 17 de julio, consolidando su conexión con el público capitalino.