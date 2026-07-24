Hidroavión se estrella frente a la costa de Washington: rescatan con vida a las 11 personas a bordo
Publicado el24/07/2026 a las 08:47
- Hidroavión se estrella en Washington
- Rescatan a 11 personas
- Investigan accidente aéreo
Un hidroavión con 11 personas a bordo cayó al agua frente a la costa del estado de Washington, provocando un amplio operativo de rescate que evitó una tragedia mayor.
El accidente dejó varios heridos, entre ellos una persona en estado crítico, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la emergencia.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la aeronave, un DeHavilland DHC-3, se accidentó cerca de la isla Sucia alrededor de las 17:20, hora local.
Equipos de emergencia, embarcaciones civiles y unidades militares participaron en el rescate de pasajeros y tripulación tras el impacto en el agua.
Rescatan a todos los ocupantes tras la caída
La oficina del sheriff del condado de San Juan confirmó que las 11 personas que viajaban en el hidroavión fueron sacadas del agua con vida.
Los servicios médicos atendieron a los sobrevivientes por lesiones de diversa consideración, que incluyeron traumatismos craneoencefálicos, fracturas y laceraciones.
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Las autoridades señalaron que una de las víctimas permanece en estado crítico, mientras otros pasajeros fueron trasladados a hospitales para recibir atención especializada.
Kenmore Air informó que la aeronave había despegado desde Lake Union, en Seattle, con diez pasajeros y un piloto a bordo antes de sufrir el accidente.
El avión se incendió mientras se hundía
El sheriff del condado de San Juan, Eric Peter, explicó a ABC News que una embarcación civil observó el accidente y acudió de inmediato para auxiliar a quienes habían caído al agua.
Cuando los equipos de rescate oficiales llegaron a la zona, encontraron que el hidroavión ya estaba envuelto en llamas y comenzaba a hundirse.
«La rápida actuación de todos evitó que la situación empeorara», declaró Peter al destacar la coordinación entre civiles y cuerpos de emergencia.
El operativo movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos, personal de emergencia local y a la Armada, que utilizó helicópteros para evacuar a algunos de los heridos.
Autoridades investigan qué provocó el accidente
La Guardia Costera informó que recibió el aviso de un aterrizaje de emergencia realizado por el hidroavión de Kenmore Air en North Beach Shallow Bay antes de que se incendiara.
En un comunicado, el director ejecutivo de la compañía, David Gudgel, expresó su respaldo a los afectados y agradeció la respuesta de los equipos de rescate.
«Agradecemos que se haya localizado a todas las personas a bordo y nuestra prioridad inmediata es garantizar que nuestros pasajeros y piloto reciban la atención y el apoyo que necesitan», señaló Gudgel, quien también afirmó que la empresa colaborará con las investigaciones.
La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya trabajan para esclarecer las causas del accidente, mientras las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para reconstruir los hechos ocurridos frente a la costa del estado de Washington, señaló ‘ABC News‘.