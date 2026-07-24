Hidroavión se estrella frente a la costa de Washington: rescatan con vida a las 11 personas a bordo

Hidroavión se estrella en Washington

Rescatan a 11 personas

Investigan accidente aéreo

Un hidroavión con 11 personas a bordo cayó al agua frente a la costa del estado de Washington, provocando un amplio operativo de rescate que evitó una tragedia mayor.

El accidente dejó varios heridos, entre ellos una persona en estado crítico, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la aeronave, un DeHavilland DHC-3, se accidentó cerca de la isla Sucia alrededor de las 17:20, hora local.

Equipos de emergencia, embarcaciones civiles y unidades militares participaron en el rescate de pasajeros y tripulación tras el impacto en el agua.

Rescatan a todos los ocupantes tras la caída

La oficina del sheriff del condado de San Juan confirmó que las 11 personas que viajaban en el hidroavión fueron sacadas del agua con vida.

Los servicios médicos atendieron a los sobrevivientes por lesiones de diversa consideración, que incluyeron traumatismos craneoencefálicos, fracturas y laceraciones.

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Las autoridades señalaron que una de las víctimas permanece en estado crítico, mientras otros pasajeros fueron trasladados a hospitales para recibir atención especializada.

Kenmore Air informó que la aeronave había despegado desde Lake Union, en Seattle, con diez pasajeros y un piloto a bordo antes de sufrir el accidente.