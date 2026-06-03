Helicóptero de la Marina se estrella: reportan tres muertos
Publicado el03/06/2026 a las 13:57
- Helicóptero militar cae en Inglaterra
- Tres marinos pierden la vida
- Investigación sigue en marcha
Un helicóptero perteneciente a la Marina Real británica sufrió un accidente durante la madrugada de este miércoles en el sur de Inglaterra, provocando una amplia movilización de equipos de emergencia y el cierre temporal de varias carreteras cercanas.
El incidente involucró a una aeronave Merlin de la Royal Navy, que cayó en un campo ubicado en Sourton Down, una zona próxima a la localidad de Okehampton.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el accidente y anunció la apertura de una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.
Por qué importa: El accidente dejó tres integrantes de la Marina británica fallecidos y activó un operativo de emergencia en una zona cercana a instalaciones militares utilizadas para entrenamiento.
Helicóptero de la Marina británica cae y reportan muertos
Britain’s Royal Navy said Wednesday that three of its members died in a helicopter crash earlier in southwest England during a training exercise.
It wasn’t immediately clear what caused the incident.
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— ABC News (@ABC) June 3, 2026
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el siniestro ocurrió poco antes de las 04:00 horas, según ABC News.
Minutos después, equipos de emergencia acudieron al lugar para asegurar el área y atender la situación.
Al mismo tiempo, elementos militares iniciaron las primeras revisiones relacionadas con el caso.
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La Policía de Devon y Cornwall implementó un operativo de seguridad alrededor de la zona del accidente.
El objetivo fue facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los investigadores encargados de revisar la aeronave.
Como parte de las medidas preventivas, diferentes accesos cercanos fueron cerrados temporalmente.
Las restricciones incluyeron áreas próximas a la A386 y la zona de A30 Sourton Cross.
También resultaron afectadas algunas áreas de servicio cercanas al punto del impacto.
Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores.
Investigación busca esclarecer las causas
MUEREN TRES MIEMBROS DE LA ROYAL NAVY EN ACCIDENTE DE HELICÓPTERO
🇬🇧🚁| Tres integrantes de la Royal Navy del Reino Unido fallecieron luego de que un helicóptero Merlin Mk4 se estrellara durante un ejercicio de entrenamiento en Devon. Un portavoz de la institución confirmó las… pic.twitter.com/ynhB4eZm0q
— News On Demand (@OnDemand_News) June 3, 2026
Hasta el momento, las autoridades británicas no han proporcionado detalles sobre las posibles causas del accidente.
Tampoco han informado públicamente las circunstancias exactas en las que operaba el helicóptero antes de estrellarse.
Representantes militares señalaron que esperarán los resultados de las investigaciones correspondientes antes de emitir conclusiones.
El área donde ocurrió el impacto se encuentra cerca del campamento militar de Dartmoor.
Se trata de un espacio utilizado regularmente para actividades de entrenamiento militar.
Debido a esta cercanía, los investigadores analizarán las condiciones en las que se desarrollaba la operación de la aeronave antes del accidente.
Las pesquisas buscarán determinar si existieron factores relacionados con la misión o con el entorno donde ocurrió el siniestro.
Tres marinos murieron tras el desplome
Horas después del accidente, las autoridades confirmaron que tres integrantes de la Marina británica perdieron la vida.
También informaron que las familias de las víctimas ya fueron notificadas.
Las autoridades solicitaron privacidad para los familiares mientras avanzan las investigaciones y antes de que se den a conocer más detalles.
El helicóptero involucrado pertenece a la familia Merlin, un modelo utilizado por las fuerzas armadas británicas para diferentes misiones.
Se trata de una aeronave trimotor empleada en operaciones militares, transporte y tareas especializadas de la Marina Real.
Aunque este tipo de helicópteros cuenta con un amplio historial operativo y ha sido objeto de procesos de modernización durante los últimos años, el accidente volvió a generar cuestionamientos sobre el estado y mantenimiento de algunas unidades de la flota.