Helicóptero de la Marina se estrella: reportan tres muertos

Helicóptero militar cae en Inglaterra

Tres marinos pierden la vida

Investigación sigue en marcha

Un helicóptero perteneciente a la Marina Real británica sufrió un accidente durante la madrugada de este miércoles en el sur de Inglaterra, provocando una amplia movilización de equipos de emergencia y el cierre temporal de varias carreteras cercanas.

El incidente involucró a una aeronave Merlin de la Royal Navy, que cayó en un campo ubicado en Sourton Down, una zona próxima a la localidad de Okehampton.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el accidente y anunció la apertura de una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Por qué importa: El accidente dejó tres integrantes de la Marina británica fallecidos y activó un operativo de emergencia en una zona cercana a instalaciones militares utilizadas para entrenamiento.

Helicóptero de la Marina británica cae y reportan muertos

Britain’s Royal Navy said Wednesday that three of its members died in a helicopter crash earlier in southwest England during a training exercise. It wasn’t immediately clear what caused the incident. Read more: https://t.co/xOzBLRYIvA pic.twitter.com/6QG751K5cN — ABC News (@ABC) June 3, 2026

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el siniestro ocurrió poco antes de las 04:00 horas, según ABC News.

Minutos después, equipos de emergencia acudieron al lugar para asegurar el área y atender la situación.

Al mismo tiempo, elementos militares iniciaron las primeras revisiones relacionadas con el caso.

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La Policía de Devon y Cornwall implementó un operativo de seguridad alrededor de la zona del accidente.

El objetivo fue facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los investigadores encargados de revisar la aeronave.

Como parte de las medidas preventivas, diferentes accesos cercanos fueron cerrados temporalmente.

Las restricciones incluyeron áreas próximas a la A386 y la zona de A30 Sourton Cross.

También resultaron afectadas algunas áreas de servicio cercanas al punto del impacto.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan las labores.