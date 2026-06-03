Captan caótico operativo de ICE en calles de Chicago y el video se vuelve viral

Arresto de ICE grabado

Choque durante persecución

Protestas rodean operativo

Un nuevo video captó un arresto ocurrido la mañana del martes en el noroeste de Chicago, en medio de las operaciones de control migratorio que continúan desarrollándose en la ciudad.

Por qué importa: El incidente quedó registrado por una conductora que se encontraba cerca del lugar y muestra momentos de tensión durante la detención, así como un accidente vehicular que ahora es investigado por las autoridades.

Kandy Bach registró el operativo desde el interior de su automóvil, según ABC 7.

Arresto de ICE en Chicago queda grabado en video

There’s dramatic new video of an arrest on Chicago’s Northwest Side Tuesday morning, as U.S. Immigration and Customs Enforcement operations continue in the city. https://t.co/DPpEUc7PqJ pic.twitter.com/YhPlvysczv — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 3, 2026

La grabación fue realizada en la intersección de las avenidas Lawrence y Kedzie, en el vecindario de Albany Park.

En las imágenes se observa a agentes enmascarados intentando reducir a un hombre durante el arresto.

El video se suma a otros registros ciudadanos que han documentado operativos migratorios recientes en distintas zonas de Chicago.

La presencia de agentes federales y las acciones de cumplimiento migratorio han generado atención pública en diversos sectores de la ciudad.