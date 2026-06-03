Captan caótico operativo de ICE en calles de Chicago y el video se vuelve viral
Publicado el03/06/2026 a las 13:31
- Arresto de ICE grabado
- Choque durante persecución
- Protestas rodean operativo
Un nuevo video captó un arresto ocurrido la mañana del martes en el noroeste de Chicago, en medio de las operaciones de control migratorio que continúan desarrollándose en la ciudad.
Por qué importa: El incidente quedó registrado por una conductora que se encontraba cerca del lugar y muestra momentos de tensión durante la detención, así como un accidente vehicular que ahora es investigado por las autoridades.
Kandy Bach registró el operativo desde el interior de su automóvil, según ABC 7.
Arresto de ICE en Chicago queda grabado en video
There’s dramatic new video of an arrest on Chicago’s Northwest Side Tuesday morning, as U.S. Immigration and Customs Enforcement operations continue in the city. https://t.co/DPpEUc7PqJ pic.twitter.com/YhPlvysczv
— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) June 3, 2026
La grabación fue realizada en la intersección de las avenidas Lawrence y Kedzie, en el vecindario de Albany Park.
En las imágenes se observa a agentes enmascarados intentando reducir a un hombre durante el arresto.
El video se suma a otros registros ciudadanos que han documentado operativos migratorios recientes en distintas zonas de Chicago.
La presencia de agentes federales y las acciones de cumplimiento migratorio han generado atención pública en diversos sectores de la ciudad.
Accidente durante la persecución genera investigación
New video from yesterday’s Albany Park ICE detention shows exactly how determined the agents were.
An ICE vehicle bumped another car to block this Juan from escaping.
It worked. Great job ICE! https://t.co/bJWS8SCluA pic.twitter.com/WBRh4R6Gzn
— Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) June 3, 2026
Según Bach, una camioneta que perseguía al hombre impactó su vehículo durante los hechos.
La conductora relató que el choque ocurrió mientras se desarrollaba la persecución previa al arresto.
La Policía de Chicago informó que investiga el accidente.
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Las autoridades también señalaron que el conductor de la camioneta abandonó el lugar después del choque.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles responsables.
La investigación continúa mientras las autoridades recopilan información relacionada con el incidente.
DHS identifica al detenido y reporta disturbios
El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre arrestado es originario de Venezuela.
De acuerdo con la agencia, ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante 2023.
El DHS también aseguró que una gran multitud de manifestantes rodeó a los agentes federales y sus vehículos durante el operativo.
Según la dependencia, uno de los manifestantes pintó con aerosol uno de los vehículos utilizados por los agentes.
La agencia añadió que otro manifestante chocó contra un poste de luz.
Las autoridades federales incluyeron estos incidentes dentro de su descripción de los acontecimientos registrados durante el arresto.
Lo que viene: La Policía de Chicago mantiene abierta la investigación sobre el choque reportado por la conductora. Mientras tanto, las operaciones migratorias continúan desarrollándose en distintos puntos de la ciudad.