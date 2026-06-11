Hegseth afirma que “todas las opciones están sobre la mesa” ante Cuba y evita descartar una acción contra Díaz-Canel

Hegseth no descarta acción.

Cuba rechaza declaraciones estadounidenses.

Aumenta presión sobre La Habana.

Las tensiones entre Washington y La Habana volvieron a escalar después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando fue consultado sobre una posible operación militar dirigida contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Por qué es importante: Las declaraciones del jefe del Pentágono llegan en un momento de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano, marcada por nuevas sanciones, restricciones económicas y una postura cada vez más dura hacia la isla.

Hegseth evita descartar una operación contra el mandatario cubano

Durante una visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, Hegseth fue interrogado sobre si el Pentágono contempla un operativo de “capturar o matar” contra Miguel Díaz-Canel.

Lejos de descartar esa posibilidad, el funcionario respondió: “Tenemos opciones por todos lados”.

“En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”, agregó.

Las declaraciones llamaron la atención porque representan una de las respuestas más directas de un alto funcionario estadounidense sobre posibles escenarios relacionados con Cuba.