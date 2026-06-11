Hegseth afirma que “todas las opciones están sobre la mesa” ante Cuba y evita descartar una acción contra Díaz-Canel
Publicado el11/06/2026 a las 10:27
- Hegseth no descarta acción.
- Cuba rechaza declaraciones estadounidenses.
- Aumenta presión sobre La Habana.
Las tensiones entre Washington y La Habana volvieron a escalar después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando fue consultado sobre una posible operación militar dirigida contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Por qué es importante: Las declaraciones del jefe del Pentágono llegan en un momento de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano, marcada por nuevas sanciones, restricciones económicas y una postura cada vez más dura hacia la isla.
Hegseth evita descartar una operación contra el mandatario cubano
Durante una visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, Hegseth fue interrogado sobre si el Pentágono contempla un operativo de “capturar o matar” contra Miguel Díaz-Canel.
Lejos de descartar esa posibilidad, el funcionario respondió: “Tenemos opciones por todos lados”.
“En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”, agregó.
Las declaraciones llamaron la atención porque representan una de las respuestas más directas de un alto funcionario estadounidense sobre posibles escenarios relacionados con Cuba.
El Pentágono insiste en que prepara escenarios para cualquier contingencia
Hegseth sostuvo que el trabajo del Departamento de Defensa consiste en desarrollar planes para distintos escenarios y aseguró que el Pentágono mantiene alternativas listas para ser evaluadas por el presidente Trump.
“Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos”, declaró.
El secretario de Defensa evitó responder específicamente si existe una planificación similar a la que Estados Unidos habría desarrollado en otras operaciones contra gobiernos considerados adversarios por Washington.
Más temprano, durante una visita a la base naval de Guantánamo, Hegseth aseguró que el Departamento de Defensa estará preparado para responder ante cualquier situación futura relacionada con Cuba.
Washington aumenta la presión sobre La Habana
El funcionario afirmó además que actualmente existe “un montón de presión sobre el régimen de Cuba” y consideró que las autoridades cubanas enfrentan decisiones importantes.
“Hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón”, dijo.
Las declaraciones ocurren pocos días después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra Díaz-Canel y otros altos funcionarios cubanos.
Las medidas incluyen restricciones migratorias y acciones dirigidas contra miembros del gobierno de la isla.
De acuerdo con la administración Trump, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión política y económica sobre Cuba.
Cuba responde y defiende su soberanía
La reacción desde La Habana no tardó en llegar.
El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, respondió a través de la red social X y rechazó las afirmaciones del secretario de Defensa estadounidense.
“El futuro de Cuba, un país soberano e independiente, corresponde única y exclusivamente al pueblo cubano y a su Gobierno. El Secretario de Defensa que cree que el futuro de Cuba está en otras manos está completamente equivocado”, escribió el diplomático.
Mientras tanto, CNN informó que solicitó comentarios al Gobierno cubano sobre las declaraciones de Hegseth y permanecía a la espera de una respuesta oficial.
Lo que viene
Las palabras del jefe del Pentágono agregan un nuevo elemento a una relación bilateral ya deteriorada.
Aunque Washington no ha anunciado ninguna acción militar concreta, la insistencia de Hegseth en que “todas las opciones están sobre la mesa” deja abierta la posibilidad de nuevos episodios de tensión entre ambos gobiernos en los próximos meses.
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FUENTE: CNN