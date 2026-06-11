Hombre que asesinó a legisladora de Minnesota se declara culpable
Publicado el11/06/2026 a las 08:55
- Evita pena de muerte
- Admite asesinato de legisladora
- Conmocionó a Minnesota
Los hechos que conmocionaron a Minnesota en junio de 2025 dieron un nuevo giro judicial. Vance Luther Boelter, acusado de asesinar a una legisladora estatal y a su esposo, además de atacar a otro legislador y su familia, se declaró culpable ante un tribunal federal.
Por qué importa: La declaración de culpabilidad evita que el caso avance hacia un juicio federal y forma parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.
Vance Luther Boelter, de 58 años, cambió su declaración inicial de inocencia y se declaró culpable de todos los cargos durante una audiencia celebrada el 11 de junio.
Según informó el fiscal federal del Distrito de Minnesota, Daniel Rosen, Boelter aceptó su responsabilidad por los delitos relacionados con los ataques ocurridos el 14 de junio de 2025.
Vance Boelter admite todos los cargos
🚨BREAKING: Vance Boelter, the man charged with the shootings of two Minnesota lawmakers and their spouses, pleaded guilty to six counts Thursday.
Boelter was arrested in 2025 in relation to the shootings that killed former Minnesota House Speaker Melissa Hortman and wounded… pic.twitter.com/3rdkYMytxK
— Off The Press (@OffThePress1) June 11, 2026
Los cargos incluyen dos acusaciones de asesinato con arma de fuego, dos cargos de acoso y otros delitos relacionados con armas de fuego.
Las acusaciones están vinculadas con los asesinatos de la representante estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark Hortman.
También abarcan el ataque contra el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette Hoffman, quienes sobrevivieron a los disparos.
La acusación incluye además el intento de asesinato de Hope Hoffman, hija adulta de la pareja, quien resultó ilesa, según USA Today.
Boelter se había declarado inocente en agosto de 2025, pero finalmente modificó su postura ante el tribunal federal.
Los abogados del acusado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
Así ocurrieron los ataques contra los legisladores
BREAKING: Vance Boelter, the man charged in the killings of Democratic lawmakers in Minnesota last summer, changed his plea to guilty in his federal case on Thursday, according to ABC Minneapolis affiliate KSTP.
Read more: https://t.co/YSXl2w8bka pic.twitter.com/wZ4LVSW25x
— ABC News (@ABC) June 11, 2026
De acuerdo con las autoridades, los hechos comenzaron durante la madrugada del 14 de junio de 2025.
La investigación sostiene que Boelter se disfrazó de agente de policía utilizando una máscara de silicona «hiperrealista», un chaleco y un vehículo todoterreno equipado con luces intermitentes.
Su primera parada fue la vivienda del senador estatal John Hoffman.
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Según la fiscalía, llamó a la puerta alrededor de las 2 de la madrugada, se identificó como policía y ordenó que abrieran.
Posteriormente disparó varias veces contra John y Yvette Hoffman.
Las autoridades también afirman que intentó disparar contra Hope Hoffman, aunque ella logró salir ilesa.
Después visitó las casas de otros dos legisladores estatales. Uno de ellos no se encontraba en casa.
En la segunda residencia se encontró con agentes policiales y abandonó el lugar.
Más tarde llegó a la vivienda de Melissa y Mark Hortman.
Según la acusación, volvió a utilizar la misma estrategia haciéndose pasar por policía.
Mientras conversaba con Mark Hortman en la entrada de la casa, llegaron agentes que realizaban verificaciones tras conocer el ataque previo.
La fiscalía sostiene que Boelter abrió fuego contra la vivienda y se produjo un intercambio de disparos con la policía.
Los fiscales afirman que mató a Mark Hortman en la entrada de la residencia.
También señalan que disparó varias veces contra Melissa Hortman mientras intentaba subir las escaleras, causándole la muerte.
Además, fue acusado de matar al perro de la familia, un golden retriever llamado Gilbert.
La búsqueda más grande en la historia de Minnesota
Tras los ataques, Boelter logró escapar, lo que provocó una extensa operación policial.
Las autoridades describieron la búsqueda como la mayor realizada en la historia del estado de Minnesota.
En el SUV abandonado por el sospechoso fueron hallados escritos con nombres de otros funcionarios públicos.
También encontraron documentos con la frase «No a los reyes», una aparente referencia a las protestas realizadas ese mismo día en distintos puntos de Estados Unidos.
Boelter fue arrestado el 15 de junio cerca de Green Isle, Minnesota.
Durante los operativos, las autoridades localizaron un vehículo abandonado cerca de la granja de la familia Boelter.
Dentro del automóvil encontraron una carta dirigida al FBI.
Según los fiscales, la carta incluía una confesión sobre los ataques contra los legisladores.
También contenía afirmaciones de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, le había pedido asesinar a otros legisladores.
La fiscalía calificó esas afirmaciones como un «delirio» o posiblemente un intento de desviar la investigación.
Los tiroteos fueron considerados desde el inicio como asesinatos y actos de extremismo político por parte de las autoridades.
Las víctimas de los ataques pertenecían al Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota.