Hombre que asesinó a legisladora de Minnesota se declara culpable

Evita pena de muerte

Admite asesinato de legisladora

Conmocionó a Minnesota

Los hechos que conmocionaron a Minnesota en junio de 2025 dieron un nuevo giro judicial. Vance Luther Boelter, acusado de asesinar a una legisladora estatal y a su esposo, además de atacar a otro legislador y su familia, se declaró culpable ante un tribunal federal.

Por qué importa: La declaración de culpabilidad evita que el caso avance hacia un juicio federal y forma parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.

Vance Luther Boelter, de 58 años, cambió su declaración inicial de inocencia y se declaró culpable de todos los cargos durante una audiencia celebrada el 11 de junio.

Según informó el fiscal federal del Distrito de Minnesota, Daniel Rosen, Boelter aceptó su responsabilidad por los delitos relacionados con los ataques ocurridos el 14 de junio de 2025.

Vance Boelter admite todos los cargos

🚨BREAKING: Vance Boelter, the man charged with the shootings of two Minnesota lawmakers and their spouses, pleaded guilty to six counts Thursday. Boelter was arrested in 2025 in relation to the shootings that killed former Minnesota House Speaker Melissa Hortman and wounded… pic.twitter.com/3rdkYMytxK — Off The Press (@OffThePress1) June 11, 2026

Los cargos incluyen dos acusaciones de asesinato con arma de fuego, dos cargos de acoso y otros delitos relacionados con armas de fuego.

Las acusaciones están vinculadas con los asesinatos de la representante estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark Hortman.

También abarcan el ataque contra el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette Hoffman, quienes sobrevivieron a los disparos.

La acusación incluye además el intento de asesinato de Hope Hoffman, hija adulta de la pareja, quien resultó ilesa, según USA Today.

Boelter se había declarado inocente en agosto de 2025, pero finalmente modificó su postura ante el tribunal federal.

Los abogados del acusado no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.