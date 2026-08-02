La bajan de un avión tras predicar sobre Jesús en pleno vuelo retrasado

Una pasajera fue expulsada de un vuelo de Alaska Airlines después de levantarse de su asiento para predicar a los demás viajeros durante un retraso antes del despegue.

El incidente ocurrió el 30 de julio a bordo del vuelo 708, que permanecía detenido en la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Orlando con destino a San Diego.

Se levantó para predicar durante el retraso

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La protagonista fue Whitney Lynn, una evangelista de 40 años residente de Orlando, quien explicó que aprovechó la demora para compartir un breve mensaje religioso con los pasajeros.

Según su versión, habló durante menos de un minuto y les dijo que el retraso podría formar parte del plan de Dios e incluso estar evitando un posible peligro para quienes viajaban en el avión.

Un video del momento se hizo viral en redes sociales.

La aerolínea la retiró del avión

Alaska Airlines informó que la tripulación comenzó a preocuparse por el comportamiento de la pasajera debido a que estaba afectando a otros viajeros.

Poco después de iniciar su mensaje, la mujer fue retirada de la aeronave por motivos de seguridad.

La compañía también confirmó que no podrá volver a volar con Alaska Airlines por tiempo indefinido.

La pasajera asegura que seguirá predicando

Tras el incidente, Lynn publicó varios videos en redes sociales relatando lo ocurrido y afirmó que desea consultar con un abogado.

Además, aseguró que no dejará de compartir su fe y que continuará predicando incluso cuando viaje.

El caso generó un intenso debate

El episodio provocó opiniones divididas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de la mujer a expresar sus creencias religiosas, otros señalaron que el problema no era el contenido del mensaje, sino que los pasajeros no habían aceptado escuchar una predicación durante el vuelo.

Alaska Airlines sostuvo que la decisión de retirarla respondió únicamente a razones de seguridad y al impacto que su conducta tuvo sobre el resto de los pasajeros.