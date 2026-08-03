Arrestan a padre de crianza acusado de asesinar a niña de 18 meses bajo custodia estatal
Publicado el02/08/2026 a las 20:13
- Murió bajo custodia estatal.
- Padre de crianza arrestado.
- Investigan fallas del sistema.
Una niña de apenas 18 meses murió en Luisiana después de permanecer menos de un mes bajo la custodia del estado, un caso que ha conmocionado a las autoridades y que ahora mantiene a su padre de crianza enfrentando cargos por asesinato en segundo grado.
La víctima, identificada como Melanie Trahan, fue trasladada a un hospital el 21 de julio con graves lesiones cerebrales y falleció cinco días después.
Las autoridades afirman que la menor presentaba hemorragias cerebrales en distintas etapas de cicatrización, lo que sugiere que las lesiones ocurrieron en diferentes momentos.
La investigación dio un giro cuando los detectives encontraron evidencia digital que, según las autoridades, vincula directamente al padre de crianza Alberto Marin, de 31 años, con la muerte de la pequeña.
La investigación apunta a evidencia digital y un hogar de crianza certificado
Utah man arrested in connection with death of his foster child in Beauregard Parish https://t.co/K1J3LKZJkd
— Louisiana First News (@LAFirstNews) July 31, 2026
De acuerdo con el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana (DCFS), Melanie ingresó a la custodia del estado el 25 de junio y ese mismo día fue ubicada en un hogar de crianza certificado.
Menos de un mes después de su colocación, la niña fue hospitalizada con lesiones cerebrales que terminaron costándole la vida el 26 de julio.
Alberto Marin fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y obstrucción de la justicia tras el hallazgo de evidencia digital obtenida durante la investigación.
El jefe de investigadores de la Oficina del Sheriff de Beauregard, Sylvester Denmond, explicó que el proceso fue especialmente difícil por tratarse de una víctima tan pequeña.
«Cuando investigas un caso que involucra a un niño pequeño o un bebé, y tienes hijos propios, o simplemente tienes corazón, es muy difícil. No es algo que veamos todos los días, pero tiene un gran impacto en ti, seas agente del orden o no».
DCFS confirma que otro menor vivía en la casa y ya fue retirado
El DCFS confirmó que Melanie permaneció bajo el cuidado de la familia de crianza durante menos de un mes antes de morir.
La agencia también informó que otro menor en acogida residía en la vivienda, pero ya fue retirado tras conocerse el caso.
Marin había sido certificado como padre de crianza en enero de 2024 luego de completar el proceso exigido por el estado de Luisiana.
Según el organismo, la certificación incluyó capacitación previa, verificaciones de antecedentes estatales y federales, toma de huellas dactilares de todos los adultos del hogar, referencias personales, múltiples visitas de evaluación y una inspección de seguridad de la vivienda.
«Ese proceso incluyó capacitación previa al servicio, verificaciones de antecedentes penales estatales y federales, toma de huellas dactilares de todos los adultos que vivían en la casa, referencias, múltiples visitas de evaluación al hogar y una inspección de seguridad de la vivienda».
La agencia promete transparencia mientras revisa el proceso de colocación
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La secretaria del DCFS, Rebecca Harris, aseguró que la muerte de Melanie obliga a revisar a fondo los protocolos del sistema de protección infantil.
La funcionaria afirmó que la agencia realizará una investigación interna para determinar si se siguieron correctamente todas las políticas relacionadas con la certificación del hogar de crianza y la colocación de la menor.
Además, indicó que la revisión buscará identificar cambios que permitan reforzar la seguridad de los niños que permanecen bajo la tutela del estado.
«Le debemos a Melanie mucho más que nuestro dolor. Le debemos rendición de cuentas. Le debemos transparencia. Y le debemos a cada niño de Luisiana un compromiso inquebrantable para aprender de esta tragedia y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que vuelva a ocurrir. Nuestros niños no pueden esperar».
El departamento se negó a revelar cuándo Melanie fue retirada del hogar de sus padres biológicos, las razones de esa decisión, cuántos menores había acogido anteriormente Marin o si existían denuncias previas relacionadas con la familia biológica o de crianza.
Las autoridades explicaron que esa información permanece protegida por las leyes de confidencialidad.
Autoridades reservan detalles para fortalecer el caso judicial
El investigador Sylvester Denmond explicó que la información obtenida durante la investigación no puede hacerse pública porque forma parte de la estrategia de la fiscalía.
Indicó que revelar pruebas antes del juicio podría afectar el proceso penal contra el acusado.
Por ello, la Oficina del Sheriff mantiene bajo reserva varios elementos del expediente mientras continúa reuniendo evidencia.
«Tenemos que construir el caso. Y a veces no podemos divulgar esa evidencia porque sería perjudicial para nuestra investigación. Necesitamos reservarla hasta que llegue el momento de presentarla ante el tribunal. Básicamente, es nuestra munición para lograr el enjuiciamiento».
La muerte de Melanie Trahan ha puesto bajo escrutinio el sistema de hogares de crianza en Luisiana y los mecanismos destinados a proteger a los menores más vulnerables.
Mientras el proceso judicial contra el padre de crianza avanza y el estado revisa sus propios protocolos, el caso reabre el debate sobre la supervisión de los hogares certificados y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los niños bajo custodia estatal.
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FUENTE: KPLC7