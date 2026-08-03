Arrestan a padre de crianza acusado de asesinar a niña de 18 meses bajo custodia estatal

Murió bajo custodia estatal.

Padre de crianza arrestado.

Investigan fallas del sistema.

Una niña de apenas 18 meses murió en Luisiana después de permanecer menos de un mes bajo la custodia del estado, un caso que ha conmocionado a las autoridades y que ahora mantiene a su padre de crianza enfrentando cargos por asesinato en segundo grado.

La víctima, identificada como Melanie Trahan, fue trasladada a un hospital el 21 de julio con graves lesiones cerebrales y falleció cinco días después.

Las autoridades afirman que la menor presentaba hemorragias cerebrales en distintas etapas de cicatrización, lo que sugiere que las lesiones ocurrieron en diferentes momentos.

La investigación dio un giro cuando los detectives encontraron evidencia digital que, según las autoridades, vincula directamente al padre de crianza Alberto Marin, de 31 años, con la muerte de la pequeña.

La investigación apunta a evidencia digital y un hogar de crianza certificado

Utah man arrested in connection with death of his foster child in Beauregard Parish https://t.co/K1J3LKZJkd — Louisiana First News (@LAFirstNews) July 31, 2026

De acuerdo con el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Luisiana (DCFS), Melanie ingresó a la custodia del estado el 25 de junio y ese mismo día fue ubicada en un hogar de crianza certificado.

Menos de un mes después de su colocación, la niña fue hospitalizada con lesiones cerebrales que terminaron costándole la vida el 26 de julio.

Alberto Marin fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y obstrucción de la justicia tras el hallazgo de evidencia digital obtenida durante la investigación.

El jefe de investigadores de la Oficina del Sheriff de Beauregard, Sylvester Denmond, explicó que el proceso fue especialmente difícil por tratarse de una víctima tan pequeña.

«Cuando investigas un caso que involucra a un niño pequeño o un bebé, y tienes hijos propios, o simplemente tienes corazón, es muy difícil. No es algo que veamos todos los días, pero tiene un gran impacto en ti, seas agente del orden o no».