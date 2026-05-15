Héctor Sandarti regresa a los medios con “Triunfadores”, el proyecto que promete tocar corazones
Héctor Sandarti con Triunfadores Entrevistas que inspiran Nuevo proyecto televisivo La salida de Héctor Sandarti de Un Nuevo Día en 2020 dejó a muchos televidentes sorprendidos y sin respuestas claras sobre la decisión de la cadena. Lo que en ese momento pareció una despedida definitiva de Telemundo terminó marcando el inicio de una etapa distinta […]
Publicado el15/05/2026 a las 08:01
- Héctor Sandarti con Triunfadores
- Entrevistas que inspiran
- Nuevo proyecto televisivo
La salida de Héctor Sandarti de Un Nuevo Día en 2020 dejó a muchos televidentes sorprendidos y sin respuestas claras sobre la decisión de la cadena.
Lo que en ese momento pareció una despedida definitiva de Telemundo terminó marcando el inicio de una etapa distinta en su carrera.
Desde entonces, el conductor guatemalteco no ha dejado de trabajar frente a las cámaras ni de explorar nuevos formatos de comunicación.
Conferencias, proyectos personales y propuestas televisivas han sido parte de un camino que, lejos de apagarse, se fortaleció tras aquel giro inesperado.
Un nuevo espacio con historias que inspiran
Ahora, Sandarti presenta un formato que apuesta por la emoción y el testimonio humano como eje central.
Se trata de Triunfadores, un programa transmitido por Hispano TV que reúne relatos de personas que transformaron momentos difíciles en oportunidades de crecimiento.
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El concepto del espacio queda claro en su propia descripción: “Caer y levantarse siempre. Volar alto y soñar con los pies en la tierra. Agradecer las puertas que se cierran y las victorias”.
El mensaje continúa definiendo el espíritu del proyecto: “Eso y más identifica a un Triunfador. Este es un espacio, conducido por Héctor Sandarti, para esas historias que parecían inconclusas y terminaron siendo un testimonio de perseverancia y propósito”.
Conversaciones que buscan cambiar vidas
El formato se centra en entrevistas profundas, alejadas de la charla superficial, donde cada invitado comparte su proceso de transformación.
Más que un programa de entretenimiento, la apuesta es generar identificación y motivación en la audiencia hispana.
Sandarti, con su estilo cercano, asume el rol de escucha activa, permitiendo que cada historia fluya con honestidad y emoción.
El propio conductor ha dejado ver que este proyecto lo conecta con una parte muy personal de su trayectoria profesional y humana.
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Guatemala como escenario y emoción a flor de piel
Para las nuevas entregas, Sandarti viajó a Guatemala, su país natal, donde realizó varias de las entrevistas.
Desde allí compartió su entusiasmo por esta etapa, describiéndola como una aventura profesional cargada de significado.
Las conversaciones, según ha mostrado, están marcadas por momentos de lágrimas y reflexión, siempre desde una perspectiva positiva.
Triunfadores ya está disponible a través del canal de YouTube de Hispano TV, donde el público puede acceder a estas historias que celebran la resiliencia y la capacidad de empezar de nuevo.