Héctor Sandarti con Triunfadores

Entrevistas que inspiran

Nuevo proyecto televisivo

La salida de Héctor Sandarti de Un Nuevo Día en 2020 dejó a muchos televidentes sorprendidos y sin respuestas claras sobre la decisión de la cadena.

Lo que en ese momento pareció una despedida definitiva de Telemundo terminó marcando el inicio de una etapa distinta en su carrera.

Desde entonces, el conductor guatemalteco no ha dejado de trabajar frente a las cámaras ni de explorar nuevos formatos de comunicación.

Conferencias, proyectos personales y propuestas televisivas han sido parte de un camino que, lejos de apagarse, se fortaleció tras aquel giro inesperado.

Un nuevo espacio con historias que inspiran

Ahora, Sandarti presenta un formato que apuesta por la emoción y el testimonio humano como eje central.