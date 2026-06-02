Entrevista Héctor Ireta de Alba: Se defiende tras polémica viral y revela la verdad de la entrevista negada
Publicado el01/06/2026 a las 17:06
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«Funado» y amenazado en redes sociales.
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La verdad detrás del video viral de Héctor Ireta de Alba
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El origen de «Lord doblaje»
Héctor Ireta de Alba. El mundo de las redes sociales puede encumbrar a una persona en cuestión de segundos, pero también puede desatar campañas de odio basadas en narrativas incompletas.
El reconocido actor y director de doblaje mexicano, Héctor Ireta de Alba, quien ha prestado su voz a personajes emblemáticos que marcaron a generaciones, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video que lo convirtió en blanco de una intensa «funa» digital.
En una sincera conversación con Alonso Bañuelas para MundoNOW, el actor decidió romper el silencio, dar su versión de los hechos y exponer la preocupante situación de acoso y amenazas de muerte que vive tras ser acusado de negarse a dar una entrevista.
“No ha pasado, amigo”, respondió Héctor Ireta de Alba al ser cuestionado sobre si la marea de la polémica ya había bajado. “Ahorita estoy siendo de las personas más odiadas de toda la República Mexicana y más allá. Sí, pues estoy muy viralizado, muy funado, muy monetizado y muy amenazado, fíjate”.
El actor denunció recibir agresiones constantes a través de sus plataformas digitales: “Diario me meto a cualquier red social y leo cosas como ‘ojalá que te desvivas’, ‘ten cuidado cuando salgas a la calle o mejor ni salgas’. Ese tipo de amenazas pues es lo que provocó esta persona. Y ahora sí que cualquier cosa que a mí me pueda pasar, pues yo responsabilizo a este sujeto”.
La verdad sobre el video de Héctor Ireta de Alba: “En el pedir está el dar”
Lejos de la imagen soberbia que se ha difundido en internet, Ireta de Alba explicó detalladamente cómo ocurrieron los hechos y criticó la falta de preparación del creador de contenido que originó el conflicto.
“En el pedir está el dar. Yo también he estado como conductor de televisión, de eventos o de galardones, y obviamente te tienes que documentar de a quién vas a entrevistar, de cómo se tiene que hacer una verdadera entrevista. Yo lo que te puedo decir de esta persona es que lo invito a que saque el primer video de cuando me pide la entrevista la primera vez”, sentenció.
Según el relato del actor, el primer acercamiento ocurrió mientras él atendía a sus seguidores en un evento.
“La primera vez llegó apocado y diciéndome mi nombre completo: ‘Héctor Ireta, hola, te voy a entrevistar’. Ya desde ahí me dijo ‘te voy a entrevistar’, pero déjate eso, llegó servil y vi su actitud hacia el público que yo tenía, que le estaba firmando justamente a un niño un volumen de Blue Lock. Se atravesó, y en el momento en que me dice eso me sacó un poco de onda. Entonces le dije: ‘Hola, permíteme. Déjame atenderlos porque ellos ya están formados y estaban esperándome desde la mañana y apenas estamos iniciando. Pero cuando me desocupe, si gustas regresar y te concedo la entrevista’”, relató.
El actor aclaró que el video que se viralizó corresponde a un segundo momento del día, editado de forma conveniente para perjudicarlo.
“Lo único que comparte es este video, que viene siendo el segundo. Y dicen: ‘Es que no tenía gente’. No, sí tenía gente antes, que fue cuando intentó que primero yo le diera la entrevista y que a mí pues no me importara dejar ahí al público. Y tan es así que en el video que él mostró y por el que se ha creado toda esta polémica es que dice: ‘Ah, te puedo hacer una entrevista’, y ya. Pues obviamente me acordé de él y le dije que sí. Y ya dice: ‘Ah, ¡ahora sí!’, así le dice al amigo del celular. Y pues yo dije, va a decir su presentación, qué programa es o cómo va a ser su dinámica si es la del ping pong o cómo quiere la cercanía. Pero aquí no dijo nada y solo dice: ‘Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas?’”.
De la «funa» al nacimiento de «Lord doblaje» de Héctor Ireta de Alba
@depeliculamx2 🍿🗞️ | Así reaccionó el actor de doblaje Héctor Ireta de Alba durante una convención con el creador de contenido Luis Collin.😮🎙️ . . #doblaje #hectorireta #paraty #cine #anime ♬ sonido original – De Pelicula MX
A pesar de la gravedad de los ataques, Héctor Ireta de Alba ha decidido tomar con filosofía y humor el personaje que la misma comunidad de internet construyó alrededor de su reacción, la cual se ha transformado en un meme y una muletilla recurrente entre los internautas.
“Por eso ya me hice famoso también por esa frase, ya me hicieron un personaje. Ahora ya soy ‘Lord doblaje’ y ya digo el ‘ah, pensé que sí sabían’. Y hasta si no eres el del video me dicen ‘a ver, di tu frase’, y yo ‘ay, pensé que sí sabían’. Eso te puedo contar como parte padre, pero lo que no es padre es que diario estés recibiendo mensajes de odio”, confesó. Además, desmintió la percepción de que estaba solo por falta de popularidad en el momento capturado:
“Acabábamos de terminar de comer mis compañeros y yo, y pueden ver precisamente que no soy el único que en ese momento no tenía gente; tanto mi compañera de la izquierda como la de la derecha poco teníamos porque ya habíamos terminado de estar en el primer bloque con nuestros seguidores, pero la gente quiere ver lo que quiere”.
Experiencias internacionales y un encuentro memorable con Frankie Muniz
Dejando de lado la controversia, el actor Héctor Ireta de Alba aprovechó el espacio para recordar que su carrera está respaldada por años de trabajo riguroso, incluyendo grabaciones a distancia mucho antes de que se normalizara el trabajo remoto.
“El cariño del público con qué lo pagas, con nada. A mí me encanta Querétaro, trabajé mucho para ellos haciendo comerciales. Grabábamos muchas cosas desde acá y lo mismo pasaba cuando grababa para el internacional del agua para Las Vegas, Nevada; pues ya existía lo remoto, nada más que ahí se le llamaba al cliente, ya le ponían cómo quedaba el audio y ya decía si le gustaba o si quería que lo cantara más dinámico. Yo ya trabajaba remoto desde hace muchos años”, apuntó.
Asimismo, Héctor Ireta de Alba compartió una de sus mejores experiencias recientes dentro del circuito de convenciones, donde tuvo la oportunidad de conocer a una estrella de Hollywood a quien él mismo dobló en el pasado.
“El año pasado fui a diez ciudades y en septiembre me tocó conocer a Frankie Muniz en Mérida, Yucatán, a quien le di voz en una película que se llamó Jóvenes Salvajes. Es un tipazo. De hecho, me autografió todas mis películas; llevé la de Agente Cody Banks 1, Agente Cody Banks 2, Gordo Mentiroso, la de Jóvenes Salvajes donde yo lo doblé, y aparte de que es una persona muy sencilla, se emocionó cuando le dije que yo había sido su voz”, recordó con entusiasmo.
Finalmente, el actor minimizó el impacto a largo plazo que esta polémica pueda tener en sus 26 años de trayectoria profesional. “Yo lo único que te puedo decir es que esto es un peldaño más a mi carrera, reconocimiento, y pues tampoco me siento mal de estas personas que deben de tener una vida muy vacía o muy triste para que, si según no me conocen o no saben lo que he hecho, estén así. Aclaro, no es necesario saber mi trayectoria. No hay publicidad mala”, concluyó con firmeza.