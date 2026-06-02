Entrevista Héctor Ireta de Alba: Se defiende tras polémica viral y revela la verdad de la entrevista negada

«Funado» y amenazado en redes sociales.

La verdad detrás del video viral de Héctor Ireta de Alba

El origen de «Lord doblaje»

Héctor Ireta de Alba. El mundo de las redes sociales puede encumbrar a una persona en cuestión de segundos, pero también puede desatar campañas de odio basadas en narrativas incompletas.

El reconocido actor y director de doblaje mexicano, Héctor Ireta de Alba, quien ha prestado su voz a personajes emblemáticos que marcaron a generaciones, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video que lo convirtió en blanco de una intensa «funa» digital.

En una sincera conversación con Alonso Bañuelas para MundoNOW, el actor decidió romper el silencio, dar su versión de los hechos y exponer la preocupante situación de acoso y amenazas de muerte que vive tras ser acusado de negarse a dar una entrevista.

“No ha pasado, amigo”, respondió Héctor Ireta de Alba al ser cuestionado sobre si la marea de la polémica ya había bajado. “Ahorita estoy siendo de las personas más odiadas de toda la República Mexicana y más allá. Sí, pues estoy muy viralizado, muy funado, muy monetizado y muy amenazado, fíjate”.

El actor denunció recibir agresiones constantes a través de sus plataformas digitales: “Diario me meto a cualquier red social y leo cosas como ‘ojalá que te desvivas’, ‘ten cuidado cuando salgas a la calle o mejor ni salgas’. Ese tipo de amenazas pues es lo que provocó esta persona. Y ahora sí que cualquier cosa que a mí me pueda pasar, pues yo responsabilizo a este sujeto”.

La verdad sobre el video de Héctor Ireta de Alba: “En el pedir está el dar”

Lejos de la imagen soberbia que se ha difundido en internet, Ireta de Alba explicó detalladamente cómo ocurrieron los hechos y criticó la falta de preparación del creador de contenido que originó el conflicto.

“En el pedir está el dar. Yo también he estado como conductor de televisión, de eventos o de galardones, y obviamente te tienes que documentar de a quién vas a entrevistar, de cómo se tiene que hacer una verdadera entrevista. Yo lo que te puedo decir de esta persona es que lo invito a que saque el primer video de cuando me pide la entrevista la primera vez”, sentenció.

Según el relato del actor, el primer acercamiento ocurrió mientras él atendía a sus seguidores en un evento.

“La primera vez llegó apocado y diciéndome mi nombre completo: ‘Héctor Ireta, hola, te voy a entrevistar’. Ya desde ahí me dijo ‘te voy a entrevistar’, pero déjate eso, llegó servil y vi su actitud hacia el público que yo tenía, que le estaba firmando justamente a un niño un volumen de Blue Lock. Se atravesó, y en el momento en que me dice eso me sacó un poco de onda. Entonces le dije: ‘Hola, permíteme. Déjame atenderlos porque ellos ya están formados y estaban esperándome desde la mañana y apenas estamos iniciando. Pero cuando me desocupe, si gustas regresar y te concedo la entrevista’”, relató.

El actor aclaró que el video que se viralizó corresponde a un segundo momento del día, editado de forma conveniente para perjudicarlo.

“Lo único que comparte es este video, que viene siendo el segundo. Y dicen: ‘Es que no tenía gente’. No, sí tenía gente antes, que fue cuando intentó que primero yo le diera la entrevista y que a mí pues no me importara dejar ahí al público. Y tan es así que en el video que él mostró y por el que se ha creado toda esta polémica es que dice: ‘Ah, te puedo hacer una entrevista’, y ya. Pues obviamente me acordé de él y le dije que sí. Y ya dice: ‘Ah, ¡ahora sí!’, así le dice al amigo del celular. Y pues yo dije, va a decir su presentación, qué programa es o cómo va a ser su dinámica si es la del ping pong o cómo quiere la cercanía. Pero aquí no dijo nada y solo dice: ‘Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas?’”.