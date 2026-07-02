Acusan a piragüista olímpico David ‘Davey’ Hearn por daños al Monumento a Lincoln

Olímpico enfrenta cargo grave.

Niega causar daños.

Riesga hasta diez años.

El piragüista olímpico estadounidense David «Davey» Hearn fue acusado formalmente de un delito grave por presuntamente causar más de 1.000 dólares en daños al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D.C.

La Fiscalía del Distrito de Columbia sostiene que el atleta arrancó parte del revestimiento del fondo del estanque con sus propias manos durante un incidente ocurrido el pasado 19 de junio.

Hearn rechaza las acusaciones y asegura que únicamente observó un fragmento del material que ya se encontraba desprendido.

Si es declarado culpable, el deportista enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión.

La Fiscalía acusa al atleta de arrancar el revestimiento del estanque

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La acusación fue presentada este jueves ante el Tribunal Superior de Washington D.C.

El único cargo contra Hearn es el de destrucción de propiedad por daños superiores a los 1.000 dólares.

Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, afirmó que empleados del Servicio de Parques Nacionales presenciaron el momento en que el atleta presuntamente dañó el estanque.

Según la funcionaria, Hearn utilizó ambas manos para arrancar parte del revestimiento instalado recientemente en el fondo del Estanque Reflectante.

Pirro aseguró que el daño abarcó aproximadamente dos pies cuadrados del sellador.

Durante una conferencia de prensa, explicó que un trabajador del parque intentó detener al deportista.

«Un empleado del parque le dijo a Hearn que se detuviera, que dejara de hacer lo que estaba haciendo.»

La fiscal añadió que la reacción del atleta fue confrontacional.

«Hearn reaccionó gritándole a la empleada del parque, diciéndole que se preocupaba demasiado por el Estanque Reflectante y preguntándole por qué le importaba si ni siquiera era su estanque».

Pirro afirmó además que varios empleados describieron el comportamiento del atleta como beligerante.

Según la Fiscalía, Hearn actuó de manera deliberada al provocar los daños.