Acusan a piragüista olímpico David ‘Davey’ Hearn por daños al Monumento a Lincoln
Publicado el02/07/2026 a las 11:49
- Olímpico enfrenta cargo grave.
- Niega causar daños.
- Riesga hasta diez años.
El piragüista olímpico estadounidense David «Davey» Hearn fue acusado formalmente de un delito grave por presuntamente causar más de 1.000 dólares en daños al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington D.C.
La Fiscalía del Distrito de Columbia sostiene que el atleta arrancó parte del revestimiento del fondo del estanque con sus propias manos durante un incidente ocurrido el pasado 19 de junio.
Hearn rechaza las acusaciones y asegura que únicamente observó un fragmento del material que ya se encontraba desprendido.
Si es declarado culpable, el deportista enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión.
La Fiscalía acusa al atleta de arrancar el revestimiento del estanque
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La acusación fue presentada este jueves ante el Tribunal Superior de Washington D.C.
El único cargo contra Hearn es el de destrucción de propiedad por daños superiores a los 1.000 dólares.
Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, afirmó que empleados del Servicio de Parques Nacionales presenciaron el momento en que el atleta presuntamente dañó el estanque.
Según la funcionaria, Hearn utilizó ambas manos para arrancar parte del revestimiento instalado recientemente en el fondo del Estanque Reflectante.
Pirro aseguró que el daño abarcó aproximadamente dos pies cuadrados del sellador.
Durante una conferencia de prensa, explicó que un trabajador del parque intentó detener al deportista.
«Un empleado del parque le dijo a Hearn que se detuviera, que dejara de hacer lo que estaba haciendo.»
La fiscal añadió que la reacción del atleta fue confrontacional.
«Hearn reaccionó gritándole a la empleada del parque, diciéndole que se preocupaba demasiado por el Estanque Reflectante y preguntándole por qué le importaba si ni siquiera era su estanque».
Pirro afirmó además que varios empleados describieron el comportamiento del atleta como beligerante.
Según la Fiscalía, Hearn actuó de manera deliberada al provocar los daños.
La defensa sostiene que el caso busca desviar la atención
Los abogados del deportista rechazaron por completo la acusación.
Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo de Democracy Defenders Fund, y Mary Dohrmann, asesora principal de Washington Litigation Group, enviaron un comunicado a NBC News.
En él calificaron el proceso judicial como un abuso de poder.
«Davey Hearn es inocente. Estos cargos son escandalosos y deberían preocupar a todos los estadounidenses. Esta acusación refleja el esfuerzo de la administración por desviar la culpa de sus propios fracasos.»
La defensa también cuestionó el momento en que fue presentada la acusación.
«En vísperas del Día de la Independencia de nuestro país, los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por el uso indebido del poder gubernamental contra un ciudadano común basado en una narrativa fabricada. El sistema de justicia existe para determinar los hechos, no para brindar cobertura política».
Hearn ya había hablado previamente con NBC News sobre su arresto.
El atleta aseguró que permaneció detenido durante cinco horas después de visitar el monumento mientras realizaba un recorrido en bicicleta.
Explicó que decidió acercarse al estanque únicamente para observar el estado del agua y del nuevo revestimiento.
«Quería satisfacer mi curiosidad como ciudadano sobre lo que estaba ocurriendo con todas las algas y el revestimiento azul que se estaba desprendiendo».
El piragüista negó haber arrancado o destruido alguna parte del material.
«El estado del Estanque Reflectante era exactamente el mismo cuando me alejé del agua que cuando llegué».
El deterioro del estanque ya había generado una fuerte polémica
La Fiscalía reconoce que el revestimiento del Estanque Reflectante ya presentaba desprendimientos antes de la llegada de Hearn.
Sin embargo, sostiene que el deportista provocó daños adicionales superiores a los 1.000 dólares.
Pirro indicó que durante el juicio presentarán peritos para demostrar el costo de la reparación.
También aseguró que las autoridades creen que el atleta no utilizó ninguna herramienta.
«Por ahora creemos que utilizó únicamente sus manos, ambas manos».
Si es condenado, Hearn podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión.
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El caso ocurre después de que el presidente Donald Trump responsabilizara públicamente, sin presentar pruebas, a supuestos vándalos por los daños registrados en el Estanque Reflectante.
La polémica comenzó tras una remodelación superior a los 14 millones de dólares realizada durante la primavera.
Como parte del proyecto se instaló un nuevo revestimiento y un recubrimiento azul bautizado por Trump como «American flag blue» («azul bandera estadounidense»).
Poco después comenzaron a circular fotografías que mostraban el sellador desprendiéndose y fragmentos flotando sobre el agua.
Al mismo tiempo, el crecimiento de algas volvió verde el estanque.
El mes pasado, el Servicio de Parques Nacionales informó que parte del revestimiento había sido cortado con un cuchillo o una navaja, causando daños al sellador de espuma.
Ese incidente fue reportado el 9 de junio a la Policía de Parques de Estados Unidos
La información forma parte de un expediente judicial relacionado con una demanda presentada por una organización sin fines de lucro que busca frenar las obras impulsadas por la administración Trump.
Según Frank Lands, subdirector de operaciones del Servicio de Parques Nacionales, también fueron arrojadas al agua alrededor de 70 tapas de postes de una cerca.
Pirro informó que existen aproximadamente media docena de investigaciones abiertas relacionadas con presuntos actos de vandalismo en el Estanque Reflectante.
Algunas podrían terminar como delitos menores y otras únicamente como infracciones administrativas.
La fiscal cerró su comparecencia con una crítica a quienes dañan monumentos nacionales.
«Una de las imágenes más ofensivas que conservo en mi mente es la de nuestros monumentos nacionales siendo profanados, manoseados, derribados, llenos de grafitis y dañados por individuos. Esta no es la forma de actuar de una sociedad civilizada. Es anarquía.»
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FUENTE: NBC News