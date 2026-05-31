Consternación en redes: hallan sin vida a joven creadora de contenido en su domicilio
Publicado el31/05/2026 a las 08:33
- Influencer Paola Márquez
- Hallazgo en su domicilio
- Investigación en curso
La comunidad digital de San Luis Potosí amaneció con una noticia devastadora tras confirmarse el fallecimiento de Paola Márquez, creadora de contenido mexicana de 30 años, quien fue encontrada sin vida en su domicilio la mañana del 30 de mayo.
De acuerdo con reportes locales, el hallazgo ocurrió cuando un familiar acudió a visitarla a su vivienda y se percató de la situación, dando aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Paramédicos acudieron al lugar, pero al arribar confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se presentaron en el domicilio para realizar las investigaciones y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Línea de investigación preliminar
Según la información difundida por medios locales, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un probable suicidio, aunque la investigación continúa en curso.
Los reportes señalan que la joven habría sido localizada en suspensión incompleta dentro de su habitación, un dato que forma parte de las primeras indagatorias oficiales.
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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe final, por lo que se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre las circunstancias del caso.
El hecho generó conmoción entre seguidores y habitantes del estado, quienes expresaron sorpresa ante la repentina noticia.
El mensaje de despedida de su padre
La confirmación pública del fallecimiento fue realizada por el padre de la joven a través de su cuenta de Facebook, donde compartió un mensaje de despedida que rápidamente se difundió en redes sociales.
En su publicación, expresó el profundo dolor por la pérdida de su hija y dedicó palabras cargadas de afecto, describiendo su partida como un golpe irreparable para su familia.
El mensaje provocó una ola de reacciones y muestras de solidaridad por parte de usuarios que seguían el contenido de Paola y que manifestaron apoyo a sus seres queridos.
La despedida se convirtió en uno de los elementos más comentados tras conocerse la noticia, reflejando el impacto emocional que causó su muerte.
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Su presencia en redes y llamado a la ayuda
Paola Márquez era originaria del municipio de Huehuetlán, en San Luis Potosí, y había construido una comunidad digital compartiendo experiencias personales, reflexiones y mensajes dirigidos principalmente a sus seguidoras.
Su última publicación en Instagram fue realizada dos días antes de su fallecimiento, donde compartió un video tipo selfie acompañado de una frase que posteriormente cobró relevancia entre sus seguidores.
La noticia reavivó la conversación sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar apoyo oportuno ante pensamientos de desesperanza o crisis emocional.
Si usted o alguien que conoce enfrenta pensamientos suicidas, puede comunicarse con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255, disponible en inglés y español, para recibir ayuda inmediata y confidencial.