Consternación en redes: hallan sin vida a joven creadora de contenido en su domicilio

Influencer Paola Márquez

Hallazgo en su domicilio

Investigación en curso

La comunidad digital de San Luis Potosí amaneció con una noticia devastadora tras confirmarse el fallecimiento de Paola Márquez, creadora de contenido mexicana de 30 años, quien fue encontrada sin vida en su domicilio la mañana del 30 de mayo.

De acuerdo con reportes locales, el hallazgo ocurrió cuando un familiar acudió a visitarla a su vivienda y se percató de la situación, dando aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar, pero al arribar confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se presentaron en el domicilio para realizar las investigaciones y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Línea de investigación preliminar

Según la información difundida por medios locales, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un probable suicidio, aunque la investigación continúa en curso.

Los reportes señalan que la joven habría sido localizada en suspensión incompleta dentro de su habitación, un dato que forma parte de las primeras indagatorias oficiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe final, por lo que se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre las circunstancias del caso.

El hecho generó conmoción entre seguidores y habitantes del estado, quienes expresaron sorpresa ante la repentina noticia.