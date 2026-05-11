Hallan cuerpos en vagón

Sospechan tráfico de migrantes

Investigan muertes en Texas El hallazgo de seis personas muertas dentro de un vagón ferroviario en Laredo, Texas, volvió a encender las alarmas sobre los riesgos extremos que enfrentan quienes viajan ocultos en contenedores de carga cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación mientras intentan determinar quiénes eran las víctimas y cómo murieron. Por qué es importante: El caso revive recuerdos de otras tragedias ocurridas en Texas relacionadas con migrantes encontrados en condiciones extremas dentro de camiones o trenes, especialmente durante temporadas de altas temperaturas. Un trabajador ferroviario encontró los cuerpos en un patio de trenes 6 People Found Dead in Boxcar amid 90-Degree Heat Near U.S.-Mexico Border https://t.co/9jZm4B9rba

— People (@people) May 11, 2026 El descubrimiento ocurrió la tarde del domingo 10 de mayo en un patio ferroviario operado por Union Pacific en Laredo, ciudad fronteriza ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de San Antonio. De acuerdo con el Departamento de Policía de Laredo, un empleado encargado de cargar y descargar vagones encontró a las seis personas dentro de un vagón de carga antes de que el tren partiera hacia el norte. José Espinoza, oficial de información pública de la policía local, explicó que el reporte llegó poco después de las 3:00 p.m. y que al llegar al sitio los agentes solicitaron apoyo de bomberos y servicios médicos.

Sin embargo, las víctimas ya no presentaban signos vitales. “Al llegar, la policía solicitó apoyo de bomberos y servicios médicos de emergencia para asistir a las personas, pero las seis fueron declaradas muertas en el lugar”, indicó Espinoza a USA TODAY. Las autoridades señalaron que las identidades no serán reveladas hasta que los familiares sean notificados oficialmente. La policía mantiene abierta una investigación sobre las muertes

En Texas, la policía y los agentes fronterizos investigan las circunstancias de la muerte de seis personas. Sus cuerpos aparecieron en el vagón de un tren de carga que viajaba cerca de la frontera con México. pic.twitter.com/VmZm4QQFtT — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 11, 2026 Las autoridades informaron que todavía no está claro qué provocó las muertes ni cuánto tiempo llevaban las personas dentro del vagón.

“Este es un caso en curso y una investigación en desarrollo”, indicaron las autoridades en un comunicado inicial. El investigador Joe E. Baeza confirmó que los detectives continúan recopilando evidencia mientras esperan los resultados de las autopsias realizadas por la oficina del médico forense. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si las víctimas eran migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Union Pacific también reaccionó al caso mediante un comunicado oficial. “Union Pacific está entristecida por este incidente y está trabajando estrechamente con las autoridades para investigar”, expresó el portavoz Daryl Bjoraas.

El calor extremo dentro del vagón pudo ser un factor clave Las temperaturas registradas el domingo en Laredo superaron los 90 grados Fahrenheit y alcanzaron hasta 97 grados durante la tarde. Medios locales señalaron que dentro del vagón la sensación térmica probablemente superó los 100 grados, creando un ambiente extremadamente peligroso para cualquier persona atrapada en el interior sin ventilación adecuada. Expertos y autoridades han advertido durante años que los contenedores de carga, vagones y remolques pueden convertirse rápidamente en espacios mortales bajo el calor extremo del sur de Texas. El incidente recuerda otros casos ocurridos en años recientes. En 2022, 53 migrantes murieron dentro de un tráiler abandonado cerca de San Antonio en uno de los episodios de tráfico humano más mortales registrados en Estados Unidos.