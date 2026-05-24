Hallan muerto a Stewart McLean actor de Virgin River mientras autoridades investigan posible homicidio
Publicado el24/05/2026 a las 08:05
- Hallan muerto a Stewart McLean
- Investigación por homicidio
- Actor tenía 45 años
La muerte del actor Stewart McLean ha causado conmoción entre seguidores de series como Virgin River y Arrow, luego de que autoridades de Canadá confirmaran el hallazgo de sus restos en Columbia Británica.
El intérprete, de 45 años, había sido reportado como desaparecido días antes, luego de que familiares y conocidos perdieran contacto con él desde el pasado 15 de mayo.
La confirmación fue realizada por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), organismo que informó que los restos fueron encontrados en la zona de Lions Bay.
La noticia tomó mayor relevancia debido a que las autoridades ya habían advertido públicamente que existían indicios que apuntaban a un posible homicidio.
Autoridades reconstruyen las últimas horas del actor
De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la desaparición de McLean fue reportada oficialmente el 18 de mayo por la división de Squamish.
Desde entonces, investigadores comenzaron a rastrear movimientos, testimonios y grabaciones de seguridad relacionadas con los últimos días del actor.
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“A medida que avanza la investigación, los agentes están recopilando y analizando pruebas, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y realizando entrevistas”, declaró la cabo Esther Tupper, del IHIT.
La oficial agregó que el objetivo es “reconstruir la cronología de las actividades del Sr. McLean antes del 15 de mayo de 2026”.
Investigación continúa mientras crecen las preguntas
Las autoridades señalaron que continúan siguiendo todas las pistas disponibles para esclarecer lo ocurrido y ofrecer respuestas a la familia del actor.
Aunque el caso permanece bajo investigación, los agentes indicaron que, hasta el momento, consideran que se trataría de un “incidente aislado”.
El hallazgo de los restos ocurrió apenas un día después de que la policía hiciera pública la posibilidad de que McLean hubiera sido víctima de un crimen violento.
Por ahora, no se han revelado sospechosos ni detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.
Compañeros y agencia despiden a Stewart McLean
Tras confirmarse la muerte, la agencia Lucas Talent Inc. publicó un emotivo mensaje en memoria del actor a través de la representante Jodi Caplan.
“Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean. Tuve la suerte de trabajar con él durante más de 10 años”, escribió.
“Siempre fue un auténtico placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta y con un sentido del humor infinito”, añadió la agente.
Caplan también reveló que numerosos directores de casting enviaron mensajes de condolencias destacando la calidad humana del actor.
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Una carrera marcada por exitosas series de televisión
Stewart McLean construyó una trayectoria principalmente en televisión, participando en producciones reconocidas dentro y fuera de Canadá.
Entre sus trabajos más conocidos aparecen títulos como Virgin River, Murder in a Small Town, Happy Face y la exitosa serie de superhéroes Arrow.
Aunque no era una figura mediática constante en Hollywood, dentro de la industria era reconocido por su profesionalismo y cercanía con colegas.
La investigación sobre su muerte sigue abierta mientras seguidores y compañeros continúan reaccionando a la inesperada noticia, señaló ‘Infobae‘.