Hallan muerto a Stewart McLean actor de Virgin River mientras autoridades investigan posible homicidio

Hallan muerto a Stewart McLean

Investigación por homicidio

Actor tenía 45 años

La muerte del actor Stewart McLean ha causado conmoción entre seguidores de series como Virgin River y Arrow, luego de que autoridades de Canadá confirmaran el hallazgo de sus restos en Columbia Británica.

El intérprete, de 45 años, había sido reportado como desaparecido días antes, luego de que familiares y conocidos perdieran contacto con él desde el pasado 15 de mayo.

La confirmación fue realizada por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), organismo que informó que los restos fueron encontrados en la zona de Lions Bay.

La noticia tomó mayor relevancia debido a que las autoridades ya habían advertido públicamente que existían indicios que apuntaban a un posible homicidio.

Autoridades reconstruyen las últimas horas del actor

De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), la desaparición de McLean fue reportada oficialmente el 18 de mayo por la división de Squamish.

Desde entonces, investigadores comenzaron a rastrear movimientos, testimonios y grabaciones de seguridad relacionadas con los últimos días del actor.

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“A medida que avanza la investigación, los agentes están recopilando y analizando pruebas, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y realizando entrevistas”, declaró la cabo Esther Tupper, del IHIT.

La oficial agregó que el objetivo es “reconstruir la cronología de las actividades del Sr. McLean antes del 15 de mayo de 2026”.