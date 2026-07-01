¿Habrá tormenta tropical el 4 de julio? Pronóstico reduce riesgos pero alerta por el mar
Publicado el30/06/2026 a las 15:04
- Tormenta tropical en 4 de julio
- Riesgo de corrientes marinas
- Atlántico sigue tranquilo
A pocos días del feriado del 4 de julio, la atención meteorológica se centra en una zona de inestabilidad frente a la costa sureste de Estados Unidos.
Aunque inicialmente generó vigilancia, los expertos han reducido las probabilidades de que evolucione a un sistema tropical.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estima apenas un 10% de probabilidad de formación en los próximos dos días.
Las condiciones atmosféricas actuales, dominadas por aire seco, han limitado significativamente cualquier desarrollo.
Lluvias aisladas y condiciones variables en la costa
A pesar de la baja probabilidad de formación, el sistema podría provocar lluvias intermitentes en algunas zonas durante el fin de semana festivo.
Este fenómeno está vinculado a una zona de baja presión que se originó a partir de energía residual de sistemas anteriores.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos
Sin embargo, la presencia de una intensa cúpula de calor en la región dificultará aún más su fortalecimiento.
El aire seco asociado a este patrón meteorológico actúa como barrera para la organización de tormentas.
Alerta por corrientes de resaca en playas
Más allá de la lluvia, expertos advierten sobre riesgos en la costa, especialmente para quienes planean acudir a playas.
“Debemos estar atentos a una mayor probabilidad de corrientes de resaca y oleaje fuerte durante este fin de semana”, señaló la meteoróloga Britta Merwin.
Las zonas más vigiladas abarcan desde Carolina del Norte hasta el noreste de Florida.
Este tipo de condiciones puede representar un peligro incluso sin la presencia de una tormenta tropical formal.
Atlántico tranquilo, pero bajo vigilancia constante
Por ahora, el resto de la cuenca del Atlántico se mantiene sin actividad significativa, con pocas señales de desarrollo en el corto plazo.
Factores como el polvo del Sahara y los vientos en altura continúan inhibiendo la formación de sistemas tropicales.
Estas condiciones crean un entorno poco favorable para que las ondas tropicales evolucionen en tormentas organizadas.
Aun así, los expertos recomiendan seguir atentos a los pronósticos conforme avance la temporada de huracanes, detalló ‘Fox Weather‘.