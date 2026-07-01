¿Habrá tormenta tropical el 4 de julio? Pronóstico reduce riesgos pero alerta por el mar

Tormenta tropical en 4 de julio

Riesgo de corrientes marinas

Atlántico sigue tranquilo

A pocos días del feriado del 4 de julio, la atención meteorológica se centra en una zona de inestabilidad frente a la costa sureste de Estados Unidos.

Aunque inicialmente generó vigilancia, los expertos han reducido las probabilidades de que evolucione a un sistema tropical.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estima apenas un 10% de probabilidad de formación en los próximos dos días.

Las condiciones atmosféricas actuales, dominadas por aire seco, han limitado significativamente cualquier desarrollo.

Lluvias aisladas y condiciones variables en la costa

A pesar de la baja probabilidad de formación, el sistema podría provocar lluvias intermitentes en algunas zonas durante el fin de semana festivo.

Este fenómeno está vinculado a una zona de baja presión que se originó a partir de energía residual de sistemas anteriores.

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Sin embargo, la presencia de una intensa cúpula de calor en la región dificultará aún más su fortalecimiento.

El aire seco asociado a este patrón meteorológico actúa como barrera para la organización de tormentas.