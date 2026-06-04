¿Haaland al Real Madrid? La verdad sobre este fichaje

El Manchester City analiza demandar a un candidato del Real Madrid por prometer el fichaje de Erling Haaland.

La campaña presidencial en el Real Madrid escaló a un nivel inesperado. Manchester City advirtió que podría tomar acciones legales contra Enrique Riquelme tras prometer el fichaje de Erling Haaland si gana las elecciones. El caso mezcla política deportiva, mercado de fichajes y posibles consecuencias legales, en un contexto donde las promesas electorales ya generan tensión entre clubes. Promesa que encendió la polémica Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 433 (@433) Riquelme sorprendió con su anuncio. El candidato aseguró en televisión que ficharía a Haaland si llega a la presidencia del Real Madrid, incluso mostrando una camiseta del club con el nombre del delantero. Garantía personal para cumplir Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 433 (@433)

El empresario fue más allá. Afirmó haber firmado una garantía notarial en la que se compromete a cumplir sus promesas, o en caso contrario asumir el costo total de las cuotas de los socios del club. Manchester City responde con firmeza Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabrizio Romano (@fabriziorom) La reacción no tardó. El club inglés desmintió categóricamente la posibilidad de salida del delantero noruego y aseguró que no existe ninguna cláusula que permita ese movimiento. Amenaza de acciones legales

El conflicto podría escalar. Desde el City señalaron que analizan demandar por el uso de la imagen del jugador en este contexto, al considerar inapropiado el anuncio realizado por Riquelme. Entorno de Haaland también desmiente La postura es unánime. El padre del futbolista y su representante coincidieron en que la información no es real y restaron seriedad a la promesa hecha en campaña. Contrato y contexto complican el fichaje La operación luce lejana. Haaland tiene un contrato de largo plazo con Manchester City y ha expresado públicamente su satisfacción en el club.