¿Haaland al Real Madrid? La verdad sobre este fichaje
Publicado el04/06/2026 a las 01:54
La campaña presidencial en el Real Madrid escaló a un nivel inesperado.
Manchester City advirtió que podría tomar acciones legales contra Enrique Riquelme tras prometer el fichaje de Erling Haaland si gana las elecciones.
El caso mezcla política deportiva, mercado de fichajes y posibles consecuencias legales, en un contexto donde las promesas electorales ya generan tensión entre clubes.
Promesa que encendió la polémica
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Riquelme sorprendió con su anuncio.
El candidato aseguró en televisión que ficharía a Haaland si llega a la presidencia del Real Madrid, incluso mostrando una camiseta del club con el nombre del delantero.
Garantía personal para cumplir
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El empresario fue más allá.
Afirmó haber firmado una garantía notarial en la que se compromete a cumplir sus promesas, o en caso contrario asumir el costo total de las cuotas de los socios del club.
Manchester City responde con firmeza
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La reacción no tardó.
El club inglés desmintió categóricamente la posibilidad de salida del delantero noruego y aseguró que no existe ninguna cláusula que permita ese movimiento.
Amenaza de acciones legales
El conflicto podría escalar.
Desde el City señalaron que analizan demandar por el uso de la imagen del jugador en este contexto, al considerar inapropiado el anuncio realizado por Riquelme.
Entorno de Haaland también desmiente
La postura es unánime.
El padre del futbolista y su representante coincidieron en que la información no es real y restaron seriedad a la promesa hecha en campaña.
Contrato y contexto complican el fichaje
La operación luce lejana.
Haaland tiene un contrato de largo plazo con Manchester City y ha expresado públicamente su satisfacción en el club.
Rodri también fuera del alcance
No es el único nombre involucrado.
Riquelme también prometió fichar a Rodri, pero desde el City dejaron claro que tampoco tienen intención de negociar por el mediocampista.
Elecciones en medio de tensión
El caso añade presión a la campaña.
Las declaraciones elevan el tono de la contienda electoral en el Real Madrid, donde las promesas deportivas toman protagonismo.
Habrá que ver si Manchester City avanza con acciones legales o si el tema se diluye tras las elecciones.
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