Haaland lidera goleada de Noruega en su regreso al Mundial
Publicado el16/06/2026 a las 15:27
Noruega debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse 4-1 a Irak en un partido que terminó siendo más amplio en el marcador de lo que reflejó el desarrollo del juego.
El equipo europeo se quita presión en su regreso a una Copa del Mundo y confirma a Erling Haaland como su gran referente ofensivo desde el inicio del torneo.
Haaland marca el ritmo del partido
El delantero fue la gran figura del encuentro con un doblete que marcó el rumbo del partido desde la primera mitad.
El primer gol llegó tras una jugada colectiva iniciada desde campo propio, en la que Noruega logró romper la presión rival para que Haaland empujara el balón dentro del área.
Minutos después, aprovechó un error defensivo de Irak para presionar alto, recuperar el balón y marcar el segundo, mostrando su capacidad para castigar cualquier descuido.
Irak compite pero no sostiene el ritmo
A pesar del resultado final, Irak planteó un partido exigente durante varios tramos, especialmente con una presión alta que incomodó la salida de Noruega en los primeros minutos.
Incluso logró empatar momentáneamente el encuentro con un gol de Aymen Hussein tras un centro desde la banda, aprovechando el juego aéreo como su principal recurso.
Sin embargo, el desgaste físico comenzó a pasar factura con el correr del partido.
Noruega impone su dominio en el complemento
En la segunda mitad, el equipo nórdico se asentó mejor con el balón y empezó a controlar el ritmo del encuentro.
El tercer gol llegó a balón parado, con un cabezazo que amplió la diferencia y terminó por romper definitivamente el partido.
A partir de ese momento, Irak perdió intensidad y dejó más espacios en defensa.
Haaland sella la goleada
Ya en el tiempo añadido, Noruega cerró el marcador con el cuarto gol en una jugada que tuvo nuevamente a Haaland como protagonista, enviando un centro que terminó en autogol.
El delantero fue determinante durante todo el encuentro, no solo por sus goles, sino por su constante presión y participación ofensiva.
Noruega se posiciona como uno de los líderes del grupo y enfrentará a Senegal en su próximo partido, mientras que Irak deberá recuperarse ante un rival de mayor exigencia para mantenerse con opciones.
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