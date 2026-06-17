Haaland lidera goleada de Noruega en su regreso al Mundial

Noruega debutó con autoridad en el Mundial 2026 tras imponerse 4-1 a Irak en un partido que terminó siendo más amplio en el marcador de lo que reflejó el desarrollo del juego.

El equipo europeo se quita presión en su regreso a una Copa del Mundo y confirma a Erling Haaland como su gran referente ofensivo desde el inicio del torneo.

Haaland marca el ritmo del partido

El delantero fue la gran figura del encuentro con un doblete que marcó el rumbo del partido desde la primera mitad.

El primer gol llegó tras una jugada colectiva iniciada desde campo propio, en la que Noruega logró romper la presión rival para que Haaland empujara el balón dentro del área.

Minutos después, aprovechó un error defensivo de Irak para presionar alto, recuperar el balón y marcar el segundo, mostrando su capacidad para castigar cualquier descuido.

Irak compite pero no sostiene el ritmo

A pesar del resultado final, Irak planteó un partido exigente durante varios tramos, especialmente con una presión alta que incomodó la salida de Noruega en los primeros minutos.