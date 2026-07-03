Tragedia de San Antonio: Guatemalteco se declara culpable por muerte de 53 migrantes
Publicado el03/07/2026 a las 09:22
- Guatemalteco declarado culpable
- Red de tráfico culpable
- Enfrenta cadena perpetua
El presunto cabecilla de una red de tráfico humano aceptó su responsabilidad en una tragedia que dejó 53 migrantes muertos en Texas, considerada la más letal en la historia reciente de Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad se produjo ante una corte federal, donde el acusado reconoció su papel en la coordinación de traslados ilegales hacia territorio estadounidense.
El caso remonta a junio de 2022, cuando decenas de personas fueron transportadas en condiciones extremas dentro de un camión sin ventilación bajo temperaturas sofocantes.
Al llegar a San Antonio, la mayoría de los migrantes ya había perdido la vida, lo que desató una investigación de gran escala a nivel internacional.
Cómo operaba la red de tráfico de personas
Las autoridades detallaron que el acusado formaba parte de una estructura organizada que gestionaba el traslado de migrantes desde Centroamérica, pasando por México, hasta Estados Unidos.
Según documentos judiciales, el hombre participó en la logística del viaje, incluyendo transporte, alojamiento y coordinación entre distintos países.
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La red operaba priorizando beneficios económicos, sin considerar los riesgos extremos a los que eran sometidas las personas durante el trayecto.
Este tipo de organizaciones suelen aprovechar la vulnerabilidad de migrantes que buscan cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.
Detalles de la tragedia que conmocionó a EE.UU.
En el camión viajaban 66 personas en condiciones inhumanas, sin ventilación ni acceso a agua, mientras el calor exterior superaba los 38 grados Celsius.
Cuando el vehículo llegó a su destino, decenas ya habían fallecido, y otros murieron posteriormente en hospitales debido a la gravedad de su estado.
Entre las víctimas se encontraban menores de edad y una mujer embarazada, lo que acentuó la indignación pública y el impacto del caso.
El suceso generó llamados urgentes para reforzar las medidas contra el tráfico de personas y mejorar la protección de migrantes.
Consecuencias legales y lo que sigue en el caso
El acusado enfrenta ahora una posible condena de cadena perpetua, cuya sentencia está programada para los próximos meses en Estados Unidos.
Otros implicados en la red ya han sido sentenciados con penas severas, incluyendo prisión de por vida y largas condenas de décadas.
Las autoridades destacaron que este caso evidencia el alcance y la peligrosidad de las redes de tráfico humano que operan en la región.
Mientras continúa el proceso judicial, el caso se mantiene como un recordatorio de los riesgos mortales que enfrentan miles de migrantes en rutas clandestinas cada año, apuntó ‘EFE’ y ‘López-Doriga‘.