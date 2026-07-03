Tragedia de San Antonio: Guatemalteco se declara culpable por muerte de 53 migrantes

Guatemalteco declarado culpable

Red de tráfico culpable

Enfrenta cadena perpetua

El presunto cabecilla de una red de tráfico humano aceptó su responsabilidad en una tragedia que dejó 53 migrantes muertos en Texas, considerada la más letal en la historia reciente de Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad se produjo ante una corte federal, donde el acusado reconoció su papel en la coordinación de traslados ilegales hacia territorio estadounidense.

El caso remonta a junio de 2022, cuando decenas de personas fueron transportadas en condiciones extremas dentro de un camión sin ventilación bajo temperaturas sofocantes.

Al llegar a San Antonio, la mayoría de los migrantes ya había perdido la vida, lo que desató una investigación de gran escala a nivel internacional.

Cómo operaba la red de tráfico de personas

Las autoridades detallaron que el acusado formaba parte de una estructura organizada que gestionaba el traslado de migrantes desde Centroamérica, pasando por México, hasta Estados Unidos.

Según documentos judiciales, el hombre participó en la logística del viaje, incluyendo transporte, alojamiento y coordinación entre distintos países.

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La red operaba priorizando beneficios económicos, sin considerar los riesgos extremos a los que eran sometidas las personas durante el trayecto.

Este tipo de organizaciones suelen aprovechar la vulnerabilidad de migrantes que buscan cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.