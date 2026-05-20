Alerta sanitaria en Guadalajara por juego de El Congo en Mundial 2026
Publicado el20/05/2026 a las 10:34
Guadalajara activará protocolos especiales de vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026 debido a la preocupación internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.
La medida se aplicará especialmente para el partido entre República Democrática del Congo y Colombia, programado para el 23 de junio en el estadio de las Chivas.
De acuerdo con reportes oficiales, en el Congo han fallecido más de 130 personas bajo sospecha de contagio de ébola.
La situación ha provocado preocupación internacional y medidas preventivas en distintos países.
Habrá filtros en aeropuertos y estadios
El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Gómez, confirmó que se instalarán controles sanitarios en:
- Aeropuertos
- Puertos marítimos
- Estadios mundialistas
Autoridades llaman a la responsabilidad
El funcionario explicó que cualquier persona con síntomas deberá evitar acudir a eventos masivos.
También aclaró que el ébola no se transmite por vía respiratoria como ocurrió con el Covid-19.
El foco está en los aficionados
Las autoridades señalaron que el principal riesgo no estaría en los futbolistas congoleños, ya que la mayoría juega actualmente en Europa.
La preocupación se centra en posibles aficionados que viajen desde África hacia México.
Congo jugará en México y Estados Unidos
La selección congoleña disputará partidos en:
- Houston
- Atlanta
- Guadalajara
durante la fase de grupos del Mundial 2026.
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