Alerta sanitaria en Guadalajara por juego de El Congo en Mundial 2026

Guadalajara activará protocolos especiales de vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026 debido a la preocupación internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.

La medida se aplicará especialmente para el partido entre República Democrática del Congo y Colombia, programado para el 23 de junio en el estadio de las Chivas.

De acuerdo con reportes oficiales, en el Congo han fallecido más de 130 personas bajo sospecha de contagio de ébola.

La situación ha provocado preocupación internacional y medidas preventivas en distintos países.

Habrá filtros en aeropuertos y estadios

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Gómez, confirmó que se instalarán controles sanitarios en: