Alerta por clima severo: granizo gigante y vientos de 120 km/h amenazan desde Texas hasta Florida
Granizo y vientos en Texas Riesgo leve nivel 2 Posible tornado aislado Una combinación de frentes fríos y fuertes corrientes en niveles altos de la atmósfera activará tormentas eléctricas severas esta tarde y noche. El fenómeno impactará principalmente a las Grandes Llanuras del sur y a varios estados de la costa del Golfo. Meteorólogos advierten […]
Publicado el08/05/2026 a las 11:26
- Granizo y vientos en Texas
- Riesgo leve nivel 2
- Posible tornado aislado
Una combinación de frentes fríos y fuertes corrientes en niveles altos de la atmósfera activará tormentas eléctricas severas esta tarde y noche.
El fenómeno impactará principalmente a las Grandes Llanuras del sur y a varios estados de la costa del Golfo.
Meteorólogos advierten que las condiciones atmosféricas son propicias para episodios de tiempo extremo en distintas zonas del país.
La región más vulnerable se ubica en el sureste de Kansas, el centro y este de Oklahoma y el norte de Texas.
Granizo y ráfagas intensas en las Llanuras
Un frente frío que avanza hacia el sur, junto con aire más frío en altura, favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas dispersas.
El Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de riesgo leve, equivalente a nivel 2 de 5 en la escala de severidad.
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La advertencia incluye ciudades como Tulsa y Oklahoma City, en Oklahoma, así como Wichita Falls, en Texas.
Se prevé la caída de granizo de hasta 5 centímetros de diámetro y ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.
Posible tornado aislado
Aunque el principal riesgo será el granizo de gran tamaño y los vientos dañinos, no se descarta la formación de un tornado aislado.
Las autoridades emitieron alerta por tormentas severas para sectores del sureste de Kansas y amplias zonas de Oklahoma y Texas.
Entre las ciudades bajo vigilancia se encuentran Ardmore, Tulsa y Oklahoma City, además de Chanute, en Kansas.
Las tormentas podrían desarrollarse con rapidez durante la tarde y extenderse hasta la noche.
Amenaza se extiende al Golfo
Un segundo corredor de riesgo se extiende desde el este de Texas hasta el norte de Florida. En esta franja, un frente casi estacionario combinado con energía atmosférica en desplazamiento favorecerá tormentas con fuertes ráfagas.
Ciudades como Houston, Nueva Orleans, Jackson, Mobile y Tallahassee podrían experimentar episodios localmente severos. Las autoridades recuerdan la importancia de diferenciar entre alerta y aviso meteorológico: una alerta indica condiciones favorables, mientras que un aviso implica que el fenómeno es inminente.
Especialistas recomiendan mantenerse informado sobre los reportes locales y contar con un kit de emergencia. Entre los artículos sugeridos se incluyen radio a pilas, agua y alimentos no perecederos ante posibles cortes eléctricos prolongados.
La combinación de factores atmosféricos mantiene bajo vigilancia a millones de personas en el centro y sur del país. Las próximas horas serán clave para determinar la intensidad final de estas tormentas y su impacto en las comunidades afectadas, detalló ‘Weatherbug‘.