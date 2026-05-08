Granizo y vientos en Texas

Riesgo leve nivel 2

Posible tornado aislado

Una combinación de frentes fríos y fuertes corrientes en niveles altos de la atmósfera activará tormentas eléctricas severas esta tarde y noche.

El fenómeno impactará principalmente a las Grandes Llanuras del sur y a varios estados de la costa del Golfo.

Meteorólogos advierten que las condiciones atmosféricas son propicias para episodios de tiempo extremo en distintas zonas del país.

La región más vulnerable se ubica en el sureste de Kansas, el centro y este de Oklahoma y el norte de Texas.

Granizo y ráfagas intensas en las Llanuras

Un frente frío que avanza hacia el sur, junto con aire más frío en altura, favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas dispersas.