Granizo gigante y vientos destructivos ponen en alerta a 40 millones en el centro de EE.UU.

Granizo gigante genera alerta

40 millones bajo amenaza

Riesgo creciente de tornados

Una amplia franja del centro de Estados Unidos enfrenta una nueva embestida de tormentas severas que amenaza a millones de residentes.

Más de 40 millones de personas se encuentran dentro del área de riesgo, en un corredor que se extiende por más de 1,200 millas.

Las tormentas comenzaron a intensificarse desde finales de la semana y continuarán evolucionando hasta inicios de la próxima.

Granizo de gran tamaño y ráfagas de viento potencialmente dañinas figuran como las principales amenazas inmediatas.

Fin de semana con riesgo elevado

Durante el viernes ya se reportaron tormentas fuertes desde Texas hasta Iowa, acompañadas de vientos superiores a los 105 km/h.