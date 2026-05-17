Granizo gigante y vientos destructivos ponen en alerta a 40 millones en el centro de EE.UU.
Publicado el17/05/2026 a las 07:48
- Granizo gigante genera alerta
- 40 millones bajo amenaza
- Riesgo creciente de tornados
Una amplia franja del centro de Estados Unidos enfrenta una nueva embestida de tormentas severas que amenaza a millones de residentes.
Más de 40 millones de personas se encuentran dentro del área de riesgo, en un corredor que se extiende por más de 1,200 millas.
Las tormentas comenzaron a intensificarse desde finales de la semana y continuarán evolucionando hasta inicios de la próxima.
Granizo de gran tamaño y ráfagas de viento potencialmente dañinas figuran como las principales amenazas inmediatas.
Fin de semana con riesgo elevado
Durante el viernes ya se reportaron tormentas fuertes desde Texas hasta Iowa, acompañadas de vientos superiores a los 105 km/h.
El patrón atmosférico se mantiene inestable y el sábado se anticipa un escenario similar, con células tormentosas capaces de producir impactos significativos.
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Además, el suroeste de Nebraska, el noreste de Colorado y el noroeste de Kansas permanecen bajo un nivel 3 de 5 en la escala de riesgo.
En otras zonas como Iowa, el norte de Missouri, Kentucky y sectores del sureste de Dakota del Sur rige un nivel 2 de 5.
Superceldas y posibles tornados
A lo largo de la tarde, las tormentas podrían desarrollarse de forma dispersa, pero con intensidad variable.
Los expertos prevén que hacia el anochecer algunas superceldas se agrupen en un sistema más amplio y energético.
Entre los riesgos más destacados se encuentra la caída de granizo de hasta 7.6 centímetros de diámetro o más.
También se advierte la posibilidad de tornados aislados, especialmente en partes de Nebraska y Kansas.
Impacto visible y alertas previas
La amenaza no es nueva, ya que comenzó desde el jueves con múltiples avisos de tormenta en el Panhandle de Texas y Oklahoma.
En redes sociales circularon imágenes de descargas eléctricas impactando el suelo durante fuertes tormentas en el sur de Kansas.
En Indianápolis, las autoridades del circuito de las 500 Millas evacuaron temporalmente las gradas por actividad eléctrica cercana.
Estos episodios reflejan la magnitud del sistema atmosférico que continúa desplazándose por el centro del país.
La amenaza continuará hasta el lunes
Los meteorólogos anticipan que el mal tiempo persistirá durante el fin de semana y podría intensificarse el lunes.
Existe una creciente probabilidad de tornados fuertes en el centro de Kansas y el norte de Oklahoma durante la tarde.
La combinación de aire cálido, humedad abundante e inestabilidad atmosférica favorecerá el desarrollo de tormentas organizadas.
Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a actualizaciones meteorológicas y contar con planes de emergencia ante posibles cambios repentinos, detalló ‘Fox Weather‘.