GP de Mónaco 2026: por qué hubo tantas penalizaciones

El Gran Premio de Mónaco 2026 dejó una cifra inusual: siete sanciones por exceder la velocidad en el pitlane.

Lo que normalmente es un procedimiento controlado se convirtió en uno de los factores más determinantes de la carrera.

Las penalizaciones influyeron directamente en el resultado final y evidenciaron cambios técnicos que tomaron por sorpresa a varios pilotos.

Un límite más estricto y un circuito exigente

En Mónaco, el límite de velocidad en pits es de 60 km/h, menor al de otros circuitos, donde suele ser de 80 km/h.

Esta reducción responde a las características del trazado: un circuito urbano, estrecho y con poco margen de error. En condiciones normales, los pilotos utilizan un limitador que controla la velocidad para evitar sanciones.

Sin embargo, en esta edición algo cambió. A pesar de contar con ese sistema, varios pilotos fueron penalizados por exceder el límite, lo que generó confusión durante la carrera.

Cambios en el pitlane que provocaron errores