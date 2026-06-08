GP de Mónaco 2026: por qué hubo tantas penalizaciones
El Gran Premio de Mónaco 2026 dejó una cifra inusual: siete sanciones por exceder la velocidad en el pitlane. Lo que normalmente es un procedimiento controlado se convirtió en uno de los factores más determinantes de la carrera. Las penalizaciones influyeron directamente en el resultado final y evidenciaron cambios técnicos que tomaron por sorpresa a […]
Publicado el08/06/2026 a las 05:55
El Gran Premio de Mónaco 2026 dejó una cifra inusual: siete sanciones por exceder la velocidad en el pitlane.
Lo que normalmente es un procedimiento controlado se convirtió en uno de los factores más determinantes de la carrera.
Las penalizaciones influyeron directamente en el resultado final y evidenciaron cambios técnicos que tomaron por sorpresa a varios pilotos.
Un límite más estricto y un circuito exigente
En Mónaco, el límite de velocidad en pits es de 60 km/h, menor al de otros circuitos, donde suele ser de 80 km/h.
Esta reducción responde a las características del trazado: un circuito urbano, estrecho y con poco margen de error. En condiciones normales, los pilotos utilizan un limitador que controla la velocidad para evitar sanciones.
Sin embargo, en esta edición algo cambió. A pesar de contar con ese sistema, varios pilotos fueron penalizados por exceder el límite, lo que generó confusión durante la carrera.
Cambios en el pitlane que provocaron errores
La explicación principal está en las modificaciones realizadas para la temporada 2026.
Con la incorporación del equipo Cadillac, la parrilla aumentó a 22 autos, lo que obligó a extender el carril de pits. Esta modificación incluyó un ajuste en el trazado, con una ligera curva y una mayor distancia en la llamada “fast lane”.
La velocidad en pits no se mide únicamente como un punto máximo, sino como un promedio a lo largo de la distancia recorrida. Esto significa que pequeños errores en la trayectoria pueden alterar el cálculo final.
Décimas que marcaron la diferencia
Muchos de los pilotos sancionados no superaron ampliamente los 60 km/h.
De hecho, en varios casos el exceso fue mínimo, incluso de apenas 0.1 km/h.
Esto ocurrió porque algunos recortaron ligeramente el recorrido dentro del carril, lo que redujo la distancia total y elevó el promedio de velocidad registrado por los sensores.
Durante la carrera se llegó a pensar en un posible error en la medición, pero finalmente se concluyó que fue la combinación de prisa, ajustes en el trazado y el nuevo sistema de cálculo lo que provocó las sanciones.
Además de estas penalizaciones, también hubo castigos por otros motivos, como colisiones, posiciones incorrectas en la salida y no cumplir sanciones en tiempo.
La Fórmula 1 deberá evaluar estos cambios de cara a las próximas carreras para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
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