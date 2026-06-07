Antonelli gana el GP de Mónaco en carrera caótica
Publicado el07/06/2026 a las 06:47
El Gran Premio de Mónaco 2026 terminó siendo un auténtico caos estratégico y disciplinario, con múltiples sanciones, abandonos y una bandera roja que cambió el rumbo de la carrera.
El dominio de Kimi Antonelli se consolida, mientras que varios favoritos quedaron fuera en una de las carreras más impredecibles de la temporada.
Antonelli domina y se consolida como líder
Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el piloto más en forma del campeonato.
El italiano de Mercedes se llevó la victoria en Montecarlo y extendió su racha a cinco triunfos consecutivos, imponiéndose con autoridad en un circuito donde cualquier error suele ser definitivo.
Desde el inicio, Antonelli controló la carrera, manteniendo a raya a Lewis Hamilton, quien terminó en la segunda posición.
La diferencia entre ambos se mantuvo estable incluso tras el reinicio provocado por la bandera roja.
Sanciones y caos marcan la carrera
La competencia estuvo marcada por múltiples penalizaciones.
Varios pilotos recibieron sanciones de cinco segundos por exceder la velocidad en pits, entre ellos Hamilton, Russell, Piastri, Gasly y Colapinto.
Además, George Russell tuvo que cumplir un “drive through” tras no ejecutar correctamente una sanción previa, lo que lo relegó en la clasificación.
También hubo investigaciones abiertas, como el caso de Isack Hadjar, lo que dejó el podio provisional en suspenso hasta la confirmación final.
Abandonos clave cambian el panorama
El GP de Mónaco dejó fuera a varios nombres importantes.
Max Verstappen abandonó desde las primeras vueltas, mientras que Charles Leclerc sufrió un choque que lo dejó fuera cuando peleaba por el podio.
Lando Norris también tuvo que retirarse por problemas mecánicos.
La bandera roja en la vuelta 68, tras un accidente de Lance Stroll, terminó de reconfigurar la carrera y permitió un reinicio desde parado que mantuvo la tensión hasta el final.
Checo suma y Cadillac celebra
Dentro del caos, hubo espacio para noticias positivas.
Sergio “Checo” Pérez logró sumar su primer punto con el equipo Cadillac, aunque su carrera también estuvo marcada por una investigación por posible salida en falso y una penalización que complicó su desempeño.
A pesar de eso, el mexicano logró mantenerse dentro del top 10 provisional, lo que representa un avance importante para la escudería.
La Fórmula 1 continuará su calendario en el Circuit de Barcelona-Catalunya la próxima semana, donde se espera una nueva batalla por el liderato
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