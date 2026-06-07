Antonelli gana el GP de Mónaco en carrera caótica

El Gran Premio de Mónaco 2026 terminó siendo un auténtico caos estratégico y disciplinario, con múltiples sanciones, abandonos y una bandera roja que cambió el rumbo de la carrera.

El dominio de Kimi Antonelli se consolida, mientras que varios favoritos quedaron fuera en una de las carreras más impredecibles de la temporada.

Antonelli domina y se consolida como líder

Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el piloto más en forma del campeonato.

El italiano de Mercedes se llevó la victoria en Montecarlo y extendió su racha a cinco triunfos consecutivos, imponiéndose con autoridad en un circuito donde cualquier error suele ser definitivo.

Desde el inicio, Antonelli controló la carrera, manteniendo a raya a Lewis Hamilton, quien terminó en la segunda posición.

La diferencia entre ambos se mantuvo estable incluso tras el reinicio provocado por la bandera roja.

Sanciones y caos marcan la carrera