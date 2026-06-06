GP de Mónaco 2026: horarios, clasificación y cómo ver
Publicado el05/06/2026 a las 18:55
La Fórmula 1 ya está en uno de sus escenarios más icónicos.
El Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026, comenzó con una práctica intensa marcada por incidentes, banderas rojas y un claro protagonista: Charles Leclerc.
Mónaco no es una carrera más. Es el circuito más exigente del calendario, donde la clasificación suele definir gran parte del resultado final.
Leclerc domina una práctica caótica
El piloto de Ferrari hizo valer su condición de local.
Leclerc marcó el mejor tiempo de la sesión con 1:13.978 tras completar 30 vueltas, liderando una jornada en la que Ferrari mostró un gran nivel. Lewis Hamilton terminó segundo, completando un sólido inicio para la escudería italiana.
La práctica estuvo lejos de ser limpia. Isack Hadjar provocó la primera bandera roja tras un fuerte choque contra las defensas, mientras que Fernando Alonso generó otra interrupción al dejar piezas en la pista.
Franco Colapinto, por su parte, tuvo una jornada de adaptación. El argentino finalizó en el puesto 15, a más de dos segundos del líder.
Un circuito único y extremadamente exigente
Montecarlo es sinónimo de precisión.
El trazado urbano tiene apenas 3.337 kilómetros, con 78 vueltas y una sola zona de DRS, lo que dificulta los adelantamientos. Sus curvas históricas, como Loews —la más lenta del campeonato—, el túnel o la zona de la Piscina, obligan a los pilotos a mantener máxima concentración.
La velocidad media ronda los 155 km/h, baja para estándares de Fórmula 1, pero el margen de error es mínimo: cualquier fallo termina contra los muros.
Horarios del GP de Mónaco 2026
El cronograma del fin de semana ya está definido.
El viernes se disputaron las primeras prácticas, mientras que el sábado será clave con la clasificación, normalmente determinante en este circuito.
Sábado 6 de junio (hora Argentina):
Entrenamientos Libres 3: 7:30
Clasificación: 11:00
Cómo ver la Fórmula 1 en vivo
La carrera podrá seguirse en múltiples plataformas.
El GP de Mónaco 2026 se transmite en Argentina a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, que ofrece contenido adicional como cámaras onboard y telemetría en tiempo real.
La clasificación será determinante en un circuito donde adelantar es extremadamente complicado, por lo que cada décima puede marcar la diferencia en la lucha por la victoria.
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