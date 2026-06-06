GP de Mónaco 2026: horarios, clasificación y cómo ver

La Fórmula 1 ya está en uno de sus escenarios más icónicos.

El Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026, comenzó con una práctica intensa marcada por incidentes, banderas rojas y un claro protagonista: Charles Leclerc.

Mónaco no es una carrera más. Es el circuito más exigente del calendario, donde la clasificación suele definir gran parte del resultado final.

Leclerc domina una práctica caótica

El piloto de Ferrari hizo valer su condición de local.

Leclerc marcó el mejor tiempo de la sesión con 1:13.978 tras completar 30 vueltas, liderando una jornada en la que Ferrari mostró un gran nivel. Lewis Hamilton terminó segundo, completando un sólido inicio para la escudería italiana.

La práctica estuvo lejos de ser limpia. Isack Hadjar provocó la primera bandera roja tras un fuerte choque contra las defensas, mientras que Fernando Alonso generó otra interrupción al dejar piezas en la pista.

Franco Colapinto, por su parte, tuvo una jornada de adaptación. El argentino finalizó en el puesto 15, a más de dos segundos del líder.

Un circuito único y extremadamente exigente