GP de Mónaco 2026: Antonelli sorprende con la pole
Publicado el06/06/2026 a las 06:22
La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó una gran sorpresa.
Kimi Antonelli se quedó con la pole position en una sesión marcada por incidentes, tráfico y errores clave de varios favoritos.
En Mónaco, salir primero es prácticamente medio triunfo, por lo que la pole de Antonelli lo coloca como favorito en una carrera donde adelantar es muy complicado.
Antonelli lidera una parrilla inesperada
El joven piloto firmó una vuelta decisiva en el momento clave.
Antonelli se quedó con la pole tras marcar el mejor tiempo en Q3, superando a Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes completarán las primeras posiciones de salida.
Charles Leclerc, que partía como favorito en casa, no logró concretar su mejor intento y terminó más atrás de lo esperado. El tráfico y un error en una de sus vueltas complicaron su sesión.
La parrilla provisional quedó con Antonelli en la cima, seguido por Verstappen, Hamilton y el propio Leclerc en las primeras posiciones.
Clasificación marcada por errores y banderas rojas
La sesión tuvo de todo.
Desde la Q1 hubo complicaciones. Gabriel Bortoleto provocó una bandera roja tras golpear el muro y romper la suspensión, lo que interrumpió la tanda.
Además, el tráfico jugó un papel clave en una pista corta como Mónaco, donde encontrar una vuelta limpia es fundamental.
En Q2, Verstappen había sido el más rápido, pero la definición en Q3 cambió completamente el panorama con el golpe final de Antonelli.
Checo Pérez, eliminado en la primera ronda
Una de las grandes decepciones fue el mexicano.
Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 y no pudo avanzar, pese a tener una oportunidad clara en los últimos minutos de la sesión. Terminó fuera del corte junto a Ocon, Bearman, Bottas, Alonso y Stroll.
El piloto de Cadillac buscaba meterse por primera vez en Q2 con su equipo, pero no logró mejorar en el momento decisivo.
Horario de la carrera en México y Estados Unidos
La carrera ya tiene horario definido.
El Gran Premio de Mónaco se disputará el domingo a las 7:00 am (centro de México) y 9:00 am (hora del este de Estados Unidos).
Con Antonelli en la pole y una parrilla ajustada, la clave será la salida y la estrategia, en un circuito donde los errores suelen pagarse caro.
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