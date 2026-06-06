GP de Mónaco 2026: Antonelli sorprende con la pole

La clasificación del Gran Premio de Mónaco dejó una gran sorpresa.

Kimi Antonelli se quedó con la pole position en una sesión marcada por incidentes, tráfico y errores clave de varios favoritos.

En Mónaco, salir primero es prácticamente medio triunfo, por lo que la pole de Antonelli lo coloca como favorito en una carrera donde adelantar es muy complicado.

Antonelli lidera una parrilla inesperada

El joven piloto firmó una vuelta decisiva en el momento clave.

Antonelli se quedó con la pole tras marcar el mejor tiempo en Q3, superando a Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes completarán las primeras posiciones de salida.

Charles Leclerc, que partía como favorito en casa, no logró concretar su mejor intento y terminó más atrás de lo esperado. El tráfico y un error en una de sus vueltas complicaron su sesión.

La parrilla provisional quedó con Antonelli en la cima, seguido por Verstappen, Hamilton y el propio Leclerc en las primeras posiciones.

Clasificación marcada por errores y banderas rojas