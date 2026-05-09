Golpean a Julión Álvarez

Video se hace viral

Redes reaccionan con burlas

Lo que parecía un gesto romántico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira de Julión Álvarez.

El cantante fue golpeado en el rostro con un ramo de flores mientras ofrecía un concierto ante miles de asistentes.

El instante quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral, provocando tanto burlas como críticas en redes sociales.

La escena ocurrió mientras el intérprete se encontraba en plena presentación de uno de sus temas recientes.

El impacto que lo hizo detenerse

Julión Álvarez estaba interpretando “Casi completa” cuando desde el público voló un ramo de flores rojas.