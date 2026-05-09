“El amor duele”: golpean a Julión Álvarez con un ramo en pleno concierto y el video incendia las redes
Golpean a Julión Álvarez Video se hace viral Redes reaccionan con burlas Lo que parecía un gesto romántico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira de Julión Álvarez. El cantante fue golpeado en el rostro con un ramo de flores mientras ofrecía un concierto ante miles de asistentes. El instante […]
Publicado el09/05/2026 a las 11:30
- Golpean a Julión Álvarez
- Video se hace viral
- Redes reaccionan con burlas
Lo que parecía un gesto romántico terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira de Julión Álvarez.
El cantante fue golpeado en el rostro con un ramo de flores mientras ofrecía un concierto ante miles de asistentes.
El instante quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral, provocando tanto burlas como críticas en redes sociales.
La escena ocurrió mientras el intérprete se encontraba en plena presentación de uno de sus temas recientes.
El impacto que lo hizo detenerse
Julión Álvarez estaba interpretando “Casi completa” cuando desde el público voló un ramo de flores rojas.
El arreglo impactó directamente en su cara, sorprendiendo por completo al artista, quien dejó de cantar por unos segundos.
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El gesto, que en teoría podría haber sido una muestra de cariño, terminó generando incomodidad en el escenario.
El cantante, sin embargo, continuó con el espectáculo tras el inesperado incidente.
Reacciones divididas en redes
El video comenzó a circular en distintas plataformas, especialmente en cuentas dedicadas a noticias del espectáculo.
En la cuenta de Instagram del programa “De primera mano” se acumularon comentarios de todo tipo.
“Es peligroso, le pueden sacar un ojo”, escribió un usuario, mostrando preocupación por el riesgo del acto.
Otros optaron por el humor con frases como “El amor duele” y “¡Qué buen tino!”.
Críticas por falta de respeto
Entre las respuestas también destacaron mensajes que defendieron al cantante y cuestionaron la actitud del asistente.
“Eso es una falta de respeto. Julio se portó como un caballero. No se vale, ellos van a trabajar y hacernos pasar un buen rato”, comentó una persona.
“Híjole, un poco de respeto hacia el artista”, añadió otro usuario.
Varios coincidieron en que el responsable debió ofrecer una disculpa pública por el acto.
Comparaciones y polémica indirecta
Incluso hubo quienes aprovecharon el momento para hacer referencias a otros artistas del regional mexicano.
Un comentario en tono de broma señaló: “cómo no le avientan así las flores al ‘Forajido’”.
La alusión fue interpretada como una indirecta hacia Christian Nodal, quien recientemente ha estado en el centro de la polémica.
El episodio demuestra cómo cualquier incidente sobre el escenario puede escalar rápidamente en la conversación digital.
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Un momento viral en plena gira
Julión Álvarez, de 43 años, continúa con su gira tras el éxito obtenido con el “4218 Tour”.
El incidente no pasó a mayores, pero dejó claro que incluso los gestos aparentemente románticos pueden resultar imprudentes.
El cantante no emitió declaraciones posteriores sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, el video sigue circulando y alimentando el debate sobre los límites del público en los conciertos.