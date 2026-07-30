Giselle Blondet rompe el silencio sobre su salida de Telemundo: “No estaba preparada para recibir esa noticia”
Publicado el30/07/2026 a las 10:22
- Giselle Blondet tras su salida
- Habla de su enfermedad
- Revela impacto emocional
Giselle Blondet habló por primera vez con profundidad sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su carrera televisiva tras su salida de Telemundo.
La presentadora reveló que la noticia de su despido llegó mientras atravesaba un delicado problema de salud que la mantenía especialmente vulnerable.
Meses después de abandonar La mesa caliente, la conductora decidió compartir cómo vivió ese proceso y el impacto que tuvo en su bienestar.
Sus declaraciones han generado empatía entre sus seguidores, quienes desconocían cómo coincidieron la enfermedad y la pérdida de su trabajo.
La noticia llegó en el momento más complicado
Blondet explicó que nunca imaginó recibir una decisión de ese tipo mientras luchaba por recuperar su salud y enfrentar complicaciones físicas.
La conductora recordó que atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida cuando la empresa le informó que dejaría de formar parte del programa.
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“No estaba preparada para recibir [esa noticia], esa es la realidad”, confesó la presentadora al sincerarse con sus seguidores en redes sociales.
“Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”, agregó.
Reconoce las decisiones de la empresa, pero admite el impacto
Aunque expresó que comprende cómo funcionan las compañías de televisión, reconoció que el contexto en el que ocurrió hizo mucho más difícil aceptar la noticia.
La conductora aseguró que, de haber sucedido en otro momento de su vida, probablemente habría reaccionado con mayor tranquilidad y fortaleza emocional.
“Yo entiendo perfectamente porque las compañías tienen su forma de tomar sus decisiones y eso lo sabemos”, expresó al referirse a su salida de Telemundo.
“En otro momento hubiera sido algo que nunca es como algo agradable obviamente, pero lo hubiera visto de otra manera; pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”, añadió.
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El estrés también afectó su estado de salud
Blondet reveló que toda la tensión provocada por la situación terminó repercutiendo directamente en su condición médica, agravando los síntomas que ya padecía.
La presentadora explicó que incluso sufrió una crisis de artritis, una consecuencia que relaciona con el elevado nivel de estrés vivido durante aquellos días.
“El estrés y estas situaciones no son las mejores amigas cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune”, señaló al hablar de las secuelas que enfrentó.
Sus declaraciones permiten comprender el difícil escenario personal que vivía cuando, el 16 de febrero, se confirmó oficialmente su salida de La mesa caliente.
La despedida en televisión estuvo cargada de emoción
El anuncio de su salida fue realizado durante una transmisión del programa por sus propias compañeras, quienes le dedicaron palabras de cariño y reconocimiento.
La ausencia de Blondet ya respondía a motivos médicos, por lo que la despedida tomó por sorpresa a muchos de los seguidores del espacio.
“Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca a todas aquí en La mesa caliente. Como ustedes saben, nuestra querida Giselle Blondet ha estado ausente atendiendo una situación médica…”, expresó Verónica Bastos.
“Hoy nos despedimos de ella con el corazón lleno de agradecimiento y deseándole que pronto la volvamos a ver brillar llena de salud”, concluyó la conductora, visiblemente conmovida.