Giselle Blondet rompe el silencio sobre su salida de Telemundo: “No estaba preparada para recibir esa noticia”

Giselle Blondet tras su salida

Habla de su enfermedad

Revela impacto emocional

Giselle Blondet habló por primera vez con profundidad sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su carrera televisiva tras su salida de Telemundo.

La presentadora reveló que la noticia de su despido llegó mientras atravesaba un delicado problema de salud que la mantenía especialmente vulnerable.

Meses después de abandonar La mesa caliente, la conductora decidió compartir cómo vivió ese proceso y el impacto que tuvo en su bienestar.

Sus declaraciones han generado empatía entre sus seguidores, quienes desconocían cómo coincidieron la enfermedad y la pérdida de su trabajo.

La noticia llegó en el momento más complicado

Blondet explicó que nunca imaginó recibir una decisión de ese tipo mientras luchaba por recuperar su salud y enfrentar complicaciones físicas.

La conductora recordó que atravesaba uno de los periodos más difíciles de su vida cuando la empresa le informó que dejaría de formar parte del programa.

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“No estaba preparada para recibir [esa noticia], esa es la realidad”, confesó la presentadora al sincerarse con sus seguidores en redes sociales.

“Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”, agregó.