Giselle Blondet reaparece y agradece estar “viva” tras ocho meses marcados por complicaciones médicas

Giselle Blondet reaparece

Complicaciones tras cirugía

Continúa en rehabilitación

La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet sorprendió a sus seguidores al revelar que atravesó ocho meses complejos de salud luego de que una intervención que parecía menor se complicara inesperadamente.

A través de un video compartido el 8 de junio en sus redes sociales, la también actriz decidió hablar abiertamente sobre el proceso que enfrentó lejos de los reflectores.

“¡Estoy viva, estoy sana! Han sido ocho meses difíciles”, expresó al inicio de su mensaje, dejando claro que la experiencia fue más delicada de lo que muchos imaginaron.

Según explicó, la operación era “bastante sencilla” y pensó que estaría fuera solo tres semanas, pero el panorama cambió cuando surgieron complicaciones posteriores.

Infecciones y una segunda intervención

Blondet detalló que después de la cirugía inicial enfrentó infecciones que obligaron a los médicos a intervenir nuevamente para estabilizar su condición.

“Tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez. Se complicó”, compartió en su mensaje, sin ofrecer detalles médicos específicos.

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La conductora subrayó que atravesó momentos difíciles y que hoy su prioridad es expresar gratitud por haber superado una etapa que describió como desafiante.

“Lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin él literalmente no estaría aquí”, afirmó, destacando el papel de la fe en su recuperación.