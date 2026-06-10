Giselle Blondet reaparece y agradece estar “viva” tras ocho meses marcados por complicaciones médicas
Publicado el10/06/2026 a las 13:57
- Giselle Blondet reaparece
- Complicaciones tras cirugía
- Continúa en rehabilitación
La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet sorprendió a sus seguidores al revelar que atravesó ocho meses complejos de salud luego de que una intervención que parecía menor se complicara inesperadamente.
A través de un video compartido el 8 de junio en sus redes sociales, la también actriz decidió hablar abiertamente sobre el proceso que enfrentó lejos de los reflectores.
“¡Estoy viva, estoy sana! Han sido ocho meses difíciles”, expresó al inicio de su mensaje, dejando claro que la experiencia fue más delicada de lo que muchos imaginaron.
Según explicó, la operación era “bastante sencilla” y pensó que estaría fuera solo tres semanas, pero el panorama cambió cuando surgieron complicaciones posteriores.
Infecciones y una segunda intervención
Blondet detalló que después de la cirugía inicial enfrentó infecciones que obligaron a los médicos a intervenir nuevamente para estabilizar su condición.
“Tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez. Se complicó”, compartió en su mensaje, sin ofrecer detalles médicos específicos.
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La conductora subrayó que atravesó momentos difíciles y que hoy su prioridad es expresar gratitud por haber superado una etapa que describió como desafiante.
“Lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin él literalmente no estaría aquí”, afirmó, destacando el papel de la fe en su recuperación.
El apoyo inesperado y la fuerza emocional
Durante su testimonio, la presentadora también habló del respaldo recibido de personas cercanas y de otras que jamás imaginó que se preocuparían por su estado.
“Gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que fueran a estar preocupados por mí. Me sorprendieron”, comentó con emoción.
Blondet aseguró que la fe fue un elemento esencial en el proceso y que mantener una actitud positiva la ayudó a sobrellevar los momentos más complejos.
Para la comunicadora, esta experiencia le dejó una lección profunda sobre resiliencia, apoyo y la importancia de valorar la salud por encima de cualquier compromiso profesional.
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Recuperación en marcha y nuevos desafíos
Aunque su mensaje transmitió alivio y esperanza, Giselle Blondet aclaró que todavía no se encuentra totalmente recuperada y continúa en proceso de rehabilitación.
“Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo disfrutar, salir al aire libre, todavía me falta, no tengo que hacer terapia física, etcétera, pero estoy bien”, señaló, reflejando avances progresivos.
La presentadora explicó que aún requiere seguimiento médico y cuidados específicos, pero que su evolución ha sido positiva en comparación con los meses más críticos.
Con su reaparición pública, Blondet no solo tranquiliza a su audiencia, sino que también abre una conversación sobre las complicaciones inesperadas que pueden surgir incluso en procedimientos considerados simples.