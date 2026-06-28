Giselle Blondet reaparece con fuerza y asegura estar lista para un nuevo proyecto

Giselle Blondet nuevo proyecto

Supera crisis de salud

Prioriza autenticidad profesional

Giselle Blondet vuelve al foco público tras enfrentar un complejo problema de salud que la obligó a detener su ritmo profesional.

La conductora atravesó una infección que requirió dos cirugías y un prolongado proceso de recuperación física y emocional.

Este episodio no solo impactó su bienestar, sino que también marcó un punto de inflexión en su visión sobre el trabajo.

Durante este tiempo, la presentadora reflexionó profundamente sobre el tipo de proyectos en los que desea involucrarse en adelante.

Lista para un nuevo comienzo profesional

En una reciente conversación, Blondet dejó claro que está preparada para retomar su carrera con nuevos objetivos.

“Estoy ya como hormiga brava y trabajando en nuevas ideas, pero, lo más importante es que lo que acepte hacer, debe tener una intención, un propósito alineado con lo que yo creo”.

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La también actriz explicó que ahora prioriza propuestas que reflejen sus valores personales y su esencia auténtica.

Su regreso no será improvisado, sino cuidadosamente alineado con una etapa más consciente de su vida profesional.