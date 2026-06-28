Giselle Blondet reaparece con fuerza y asegura estar lista para un nuevo proyecto
Publicado el28/06/2026 a las 10:09
- Giselle Blondet nuevo proyecto
- Supera crisis de salud
- Prioriza autenticidad profesional
Giselle Blondet vuelve al foco público tras enfrentar un complejo problema de salud que la obligó a detener su ritmo profesional.
La conductora atravesó una infección que requirió dos cirugías y un prolongado proceso de recuperación física y emocional.
Este episodio no solo impactó su bienestar, sino que también marcó un punto de inflexión en su visión sobre el trabajo.
Durante este tiempo, la presentadora reflexionó profundamente sobre el tipo de proyectos en los que desea involucrarse en adelante.
Lista para un nuevo comienzo profesional
En una reciente conversación, Blondet dejó claro que está preparada para retomar su carrera con nuevos objetivos.
“Estoy ya como hormiga brava y trabajando en nuevas ideas, pero, lo más importante es que lo que acepte hacer, debe tener una intención, un propósito alineado con lo que yo creo”.
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La también actriz explicó que ahora prioriza propuestas que reflejen sus valores personales y su esencia auténtica.
Su regreso no será improvisado, sino cuidadosamente alineado con una etapa más consciente de su vida profesional.
La autenticidad como condición clave
Blondet subrayó que uno de sus principales requisitos es poder mostrarse tal como es frente a las cámaras.
“Y si estoy en la televisión, quiero hacer algo que, cuando las personas me vean, sientan alegría. Eso es quien yo soy en realidad, no es un personaje, no es una pose”.
Para la presentadora, conectar con el público desde la honestidad es ahora más importante que cualquier formato o proyecto específico.
Antes de su pausa, formaba parte de “La Mesa Caliente”, uno de los espacios donde consolidó su presencia reciente.
Un proceso emocional en evolución
Más allá del ámbito profesional, Blondet reconoció que su recuperación también ha implicado un proceso interno significativo.
“Estoy en el proceso de volver a ser yo, con la misma alegría y sentido del humor”.
La experiencia dejó huellas emocionales que hoy enfrenta como parte de una transformación personal más amplia.
A sus 64 años, la conductora asegura que este momento representa una oportunidad para reinventarse sin perder su esencia.
Un futuro guiado por propósito
El nuevo capítulo que Blondet busca construir estará marcado por decisiones más selectivas y con sentido claro.
La conductora no descarta regresar a la televisión, pero solo si el proyecto cumple con sus expectativas personales.
Su enfoque actual refleja una evolución que combina experiencia, madurez y una nueva escala de prioridades.
El público ahora espera ver cuál será ese próximo paso en la carrera de una figura que apuesta por autenticidad y propósito, señaló ‘El Diario NY‘.