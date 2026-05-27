Del calor casi veraniego a posibles copos: giro brusco del clima en el noreste
Publicado el27/05/2026 a las 11:49
- Clima en el noreste de EEUU
- Aire canadiense llega
- Posible nieve tardía
El noreste de Estados Unidos vive un contraste meteorológico poco habitual para finales de mayo, con temperaturas propias del verano que pronto darán paso a un descenso marcado e incluso a posibles nevadas en zonas montañosas.
Durante mediados de semana, el ambiente cálido se extenderá por gran parte del corredor de la Interestatal 95, con máximas que oscilarán entre los 27 y 29 grados Celsius.
En áreas del interior, los termómetros también se moverán en rangos similares, consolidando lo que podría ser el periodo más caluroso en al menos los próximos diez días.
Sin embargo, este repunte térmico será breve, ya que una masa de aire canadiense comenzará a avanzar hacia la región a finales de semana.
Tormentas y alivio parcial a la sequía
Mientras el calor domina el panorama, gran parte del noreste, desde el norte de Pensilvania y Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, se mantendrá mayormente seco hasta el miércoles.
En contraste, hacia el sur, desde el sur de Ohio hasta Delaware y áreas más meridionales, persistirán tormentas eléctricas que podrían dejar lluvias intensas.
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Algunas de estas tormentas podrían ser severas, con ráfagas de viento fuertes y aguaceros torrenciales hasta la noche del miércoles.
Estas precipitaciones podrían contribuir a aliviar parcialmente condiciones de sequía, especialmente después de las lluvias registradas durante el fin de semana del Día de los Caídos.
Aire canadiense cambiará el panorama
Entre jueves y viernes llegará la primera de dos oleadas de aire frío procedente de Canadá, marcando un cambio drástico en el patrón atmosférico.
El impacto será doble: por un lado, empujará las lluvias persistentes del valle de Ohio y del Atlántico Medio hacia el sur.
Por otro, traerá aire más fresco y menos húmedo, provocando un descenso notable en las temperaturas máximas.
Las cifras cercanas a los 27 grados darán paso a registros de entre 15 y 20 grados, aunque ciudades como Filadelfia, Washington D. C. y Richmond podrían mantener algo de calor el jueves antes del enfriamiento del viernes.
Posible nieve en montañas y riesgo de heladas
El fin de semana estará marcado por una segunda oleada de aire aún más frío, acompañada de chubascos y tormentas aisladas. En las cumbres de los Adirondack, Green Mountains y White Mountains, la lluvia podría mezclarse con copos de nieve húmedos entre la noche del viernes y el sábado.
En Maine, se espera una franja de lluvias más constantes el sábado, mientras que en otros puntos el cielo podría despejarse gradualmente.
Si los vientos disminuyen durante la noche del sábado, algunos valles interiores más fríos podrían experimentar heladas aisladas.
No obstante, por ahora no se anticipan daños significativos en cultivos ya establecidos, aunque las fluctuaciones térmicas continuarán durante las primeras semanas de junio sin señales de una ola de calor prolongada, apuntó ‘AccuWeather‘.