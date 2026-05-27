Del calor casi veraniego a posibles copos: giro brusco del clima en el noreste

Clima en el noreste de EEUU

Aire canadiense llega

Posible nieve tardía

El noreste de Estados Unidos vive un contraste meteorológico poco habitual para finales de mayo, con temperaturas propias del verano que pronto darán paso a un descenso marcado e incluso a posibles nevadas en zonas montañosas.

Durante mediados de semana, el ambiente cálido se extenderá por gran parte del corredor de la Interestatal 95, con máximas que oscilarán entre los 27 y 29 grados Celsius.

En áreas del interior, los termómetros también se moverán en rangos similares, consolidando lo que podría ser el periodo más caluroso en al menos los próximos diez días.

Sin embargo, este repunte térmico será breve, ya que una masa de aire canadiense comenzará a avanzar hacia la región a finales de semana.

Tormentas y alivio parcial a la sequía

Mientras el calor domina el panorama, gran parte del noreste, desde el norte de Pensilvania y Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, se mantendrá mayormente seco hasta el miércoles.

En contraste, hacia el sur, desde el sur de Ohio hasta Delaware y áreas más meridionales, persistirán tormentas eléctricas que podrían dejar lluvias intensas.

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Algunas de estas tormentas podrían ser severas, con ráfagas de viento fuertes y aguaceros torrenciales hasta la noche del miércoles.

Estas precipitaciones podrían contribuir a aliviar parcialmente condiciones de sequía, especialmente después de las lluvias registradas durante el fin de semana del Día de los Caídos.