¡Gilberto Mora ya hizo historia en el Mundial 2026 antes de debutar!
Publicado el02/06/2026 a las 11:56
Gilberto Mora ya hizo historia antes de disputar un solo minuto en la Copa del Mundo 2026.
Luego de que la FIFA publicara las listas definitivas de las 48 selecciones participantes, se confirmó que el mediocampista de Xolos de Tijuana será el único jugador menor de edad presente en el torneo.
El más joven del Mundial
Con apenas 17 años, Mora se convertirá en el futbolista más joven de toda la Copa del Mundo.
El mediocampista mexicano cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, varios meses después de finalizar el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
La apuesta de Javier Aguirre
El seleccionador Javier Aguirre decidió incluir a la joven promesa dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas para representar a la Selección Mexicana.
Mora llega al Mundial como una de las grandes apuestas a futuro del futbol mexicano y como uno de los talentos con mayor proyección internacional.
Su futuro podría cambiar después del Mundial
La mayoría de edad de Gilberto Mora abrirá la puerta para que clubes extranjeros puedan negociar directamente por sus servicios.
Su participación en la Copa del Mundo podría incrementar aún más el interés de equipos europeos que ya siguen de cerca su evolución.
Otros datos curiosos del Mundial 2026
Además del caso de Mora, la FIFA reveló otros datos llamativos de las convocatorias:
- Solo habrá 22 futbolistas menores de 20 años.
- Siete jugadores superan los 40 años.
- El futbolista más veterano será Craig Gordon, de la Selección de Escocia, con 43 años.
- Los 48 equipos contarán con futbolistas provenientes de 449 clubes diferentes de 71 países.
México debutará ante Sudáfrica
La Selección Mexicana abrirá el Mundial el próximo 11 de junio cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
Y entre todas las figuras que estarán presentes en el torneo, ninguna será más joven que Gilberto Mora.
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