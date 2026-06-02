¡Gilberto Mora ya hizo historia en el Mundial 2026 antes de debutar!

Gilberto Mora ya hizo historia antes de disputar un solo minuto en la Copa del Mundo 2026.

Luego de que la FIFA publicara las listas definitivas de las 48 selecciones participantes, se confirmó que el mediocampista de Xolos de Tijuana será el único jugador menor de edad presente en el torneo.

El más joven del Mundial

Con apenas 17 años, Mora se convertirá en el futbolista más joven de toda la Copa del Mundo.

El mediocampista mexicano cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, varios meses después de finalizar el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La apuesta de Javier Aguirre

El seleccionador Javier Aguirre decidió incluir a la joven promesa dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas para representar a la Selección Mexicana.

Mora llega al Mundial como una de las grandes apuestas a futuro del futbol mexicano y como uno de los talentos con mayor proyección internacional.