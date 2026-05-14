A menos de 30 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todo está listo para el arranque del torneo.

FIFA acelera la cuenta regresiva

El Mundial comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y, según Infantino, los preparativos avanzan “extremadamente bien”.

El dirigente confirmó que las ceremonias de inauguración tendrán grandes artistas en:

México

Estados Unidos

Canadá

Además, recordó que la final tendrá por primera vez un show de medio tiempo.

El líder de Coldplay, Chris Martin, colaborará en la producción del espectáculo junto a Global Citizen.