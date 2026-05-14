“Todo está listo”: FIFA entra en cuenta regresiva para el Mundial 2026
A menos de 30 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todo está listo para el arranque del torneo. FIFA acelera la cuenta regresiva El Mundial comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y, según Infantino, los preparativos avanzan “extremadamente bien”. […]
Publicado el14/05/2026 a las 08:17
A menos de 30 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que todo está listo para el arranque del torneo.
FIFA acelera la cuenta regresiva
El Mundial comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y, según Infantino, los preparativos avanzan “extremadamente bien”.
El dirigente confirmó que las ceremonias de inauguración tendrán grandes artistas en:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
Además, recordó que la final tendrá por primera vez un show de medio tiempo.
El líder de Coldplay, Chris Martin, colaborará en la producción del espectáculo junto a Global Citizen.
Cifras gigantescas
La FIFA espera:
- 6.5 millones de aficionados en los estadios
- 6 mil millones de espectadores alrededor del mundo
Los campos ya están listos
Infantino destacó que uno de los temas más importantes ha sido el estado de las canchas.
“Los campos tienen que estar perfectos”, afirmó.
Un Mundial lleno de sorpresas
El presidente de FIFA aseguró que espera nuevas selecciones revelación gracias al formato de 48 equipos.
El torneo más grande de la historia
La Copa del Mundo 2026 será la primera organizada entre tres países y también la más grande jamás realizada.
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