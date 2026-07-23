Georgia se prepara para horas críticas por tormentas e inundaciones

Las lluvias intensas mantendrán bajo vigilancia a gran parte de Georgia por riesgo de inundaciones repentinas y acumulados de 5 pulgadas.

Georgia: Hasta 5 pulgadas previstas.

Riesgo de inundaciones repentinas.

Alerta vigente Una vigilancia por inundaciones repentinas entró en vigor este miércoles para gran parte del norte de Georgia ante varios días de lluvias intensas que podrían dejar hasta 5 pulgadas de agua en algunos sectores. El Servicio Nacional de Meteorología informó que la vigilancia comenzó a las 8:00 p.m. y permanecerá vigente hasta la noche del viernes. Las autoridades advierten que las tormentas podrían repetirse sobre las mismas comunidades, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas. Lo que debes saber sobre la vigilancia en Georgia Ver este video en su propia página → La vigilancia estará vigente: Desde: miércoles a las 8:00 p.m.

miércoles a las 8:00 p.m. Hasta: viernes por la noche.

viernes por la noche. Lluvia prevista: entre 2 y 4 pulgadas.

entre 2 y 4 pulgadas. Zonas aisladas: más de 5 pulgadas. Las autoridades aclaran que una vigilancia no significa que las inundaciones ya estén ocurriendo, sino que existen condiciones favorables para que se desarrollen.

Estas son las zonas con mayor riesgo de tormentas El mayor peligro comenzará durante la noche del miércoles en el norte de Georgia. Durante el jueves la amenaza avanzará hacia el sur. Las áreas bajo vigilancia incluyen: Norte de Georgia.

Noreste de Georgia.

Noroeste de Georgia.

Corredor de la Interestatal 20.

Área metropolitana de Atlanta. Además, el Servicio Nacional de Meteorología emitió la vigilancia para los siguientes condados: Banks, Bartow, Catoosa, Chattooga, Cherokee, Dade, Dawson, Fannin, Floyd, Forsyth, Gilmer, Gordon, Hall, Lumpkin, Murray, Pickens, Polk, Rabun, Towns, Union, Walker, White y Whitfield. ¿Por qué existe tanto riesgo de inundaciones? El principal responsable será un frente estacionario que permanecerá sobre Georgia durante los próximos tres días. A ese sistema se sumará la humedad asociada con la tormenta tropical Bertha. La atmósfera también presenta altos niveles de humedad. Esta combinación favorecerá lluvias muy intensas durante varios días. Los meteorólogos alertan sobre un fenómeno conocido como «entrenamiento de tormentas». Esto ocurre cuando varias tormentas pasan una y otra vez sobre la misma zona. Como resultado, la lluvia puede acumularse rápidamente y provocar inundaciones repentinas.

Los principales impactos que esperan las autoridades El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el exceso de agua podría provocar el desbordamiento de ríos, arroyos y zonas bajas. También podrían registrarse inundaciones en: Calles.

Carreteras.

Pasos a desnivel.

Zonas con drenaje deficiente. Las autoridades recomiendan evitar conducir por caminos cubiertos de agua y mantenerse atentos a las alertas oficiales. El meteorólogo de CBS News Atlanta NEXT Weather, Orelon Sidney, señaló que este episodio también podría beneficiar a parte del estado. «Con suerte, sin causar daños, este episodio de lluvias puede ayudar a aliviar parcialmente la sequía que todavía afecta algunas zonas del noreste de Georgia», afirmó Sidney.