Bill Gates rompe el silencio ante el congreso y admite: “Nunca debí reunirme con Epstein”

Gates lamenta vínculo con Epstein

Niega conocer actividades criminales

Busca justicia para víctimas

Bill Gates reconoció ante un comité del Congreso de Estados Unidos que se arrepiente de haber mantenido contacto con Jeffrey Epstein y aseguró que espera que su testimonio contribuya a los esfuerzos para que las víctimas del delincuente sexual obtengan justicia.

Las declaraciones surgieron tras la audiencia a puerta cerrada celebrada este miércoles en el Capitolio, donde el cofundador de Microsoft respondió preguntas sobre su relación con Epstein, cuyo nombre continúa generando investigaciones y escrutinio público años después de su muerte.

La comparecencia forma parte de la investigación impulsada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que busca esclarecer los vínculos que Epstein mantuvo con empresarios, políticos y otras figuras influyentes.

Gates expresa arrepentimiento por sus encuentros con Epstein

Uno de los aspectos más destacados del testimonio divulgado fue el reconocimiento de Gates de que nunca debió haber establecido contacto con el financiero.

«Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él».

El empresario explicó que sus reuniones con Epstein estuvieron relacionadas con intereses filantrópicos y proyectos vinculados a la salud global, pero afirmó que hoy considera que ningún posible beneficio justificaba mantener esa relación.

Además, reiteró que espera que su colaboración con el Congreso pueda aportar información útil para la investigación.

«Espero que mi testimonio resulte útil para la importante labor de buscar justicia para las víctimas».

Gates también destacó que acudió voluntariamente a la audiencia para contribuir al trabajo que realiza el comité legislativo.