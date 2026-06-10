Bill Gates rompe el silencio ante el congreso y admite: “Nunca debí reunirme con Epstein”
Publicado el10/06/2026 a las 07:51
- Gates lamenta vínculo con Epstein
- Niega conocer actividades criminales
- Busca justicia para víctimas
Bill Gates reconoció ante un comité del Congreso de Estados Unidos que se arrepiente de haber mantenido contacto con Jeffrey Epstein y aseguró que espera que su testimonio contribuya a los esfuerzos para que las víctimas del delincuente sexual obtengan justicia.
Las declaraciones surgieron tras la audiencia a puerta cerrada celebrada este miércoles en el Capitolio, donde el cofundador de Microsoft respondió preguntas sobre su relación con Epstein, cuyo nombre continúa generando investigaciones y escrutinio público años después de su muerte.
La comparecencia forma parte de la investigación impulsada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que busca esclarecer los vínculos que Epstein mantuvo con empresarios, políticos y otras figuras influyentes.
Gates expresa arrepentimiento por sus encuentros con Epstein
Uno de los aspectos más destacados del testimonio divulgado fue el reconocimiento de Gates de que nunca debió haber establecido contacto con el financiero.
«Nunca debí haberme reunido con Epstein en primer lugar. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él».
El empresario explicó que sus reuniones con Epstein estuvieron relacionadas con intereses filantrópicos y proyectos vinculados a la salud global, pero afirmó que hoy considera que ningún posible beneficio justificaba mantener esa relación.
Además, reiteró que espera que su colaboración con el Congreso pueda aportar información útil para la investigación.
«Espero que mi testimonio resulte útil para la importante labor de buscar justicia para las víctimas».
Gates también destacó que acudió voluntariamente a la audiencia para contribuir al trabajo que realiza el comité legislativo.
El Congreso busca respuestas sobre la relación entre Bill y Epstein
Antes del inicio de la audiencia, el presidente del comité, el congresista republicano James Comer, explicó que los legisladores buscaban aclarar el alcance de la relación entre Gates, Epstein y Ghislaine Maxwell.
«¿Qué vio? ¿Sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Estuvo involucrado en algo de esto?».
Comer señaló que la investigación continúa generando nuevas preguntas y afirmó que el comité busca obtener la mayor cantidad de información posible.
Sin embargo, también aclaró que Gates no enfrenta acusaciones de conducta indebida.
«Nadie está acusando a Bill Gates de haber cometido ninguna irregularidad, y ciertamente valoro que haya accedido a comparecer voluntariamente».
La comparecencia fue solicitada por Comer en marzo, después de que el nombre de Gates apareciera en documentos relacionados con el caso Epstein que fueron divulgados por el Departamento de Justicia.
El fundador de Microsoft niega conocer actividades criminales
Durante su declaración, Gates insistió en que nunca tuvo conocimiento de actividades ilegales por parte de Epstein mientras mantuvieron contacto.
«Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas».
Asimismo, negó haber visitado algunas de las propiedades más conocidas del financiero.
«Jamás fui a su isla, a su rancho ni a su residencia de Florida. Nunca he victimizado a nadie».
El empresario también sostuvo que nunca buscó desarrollar una relación personal con Epstein.
«Si bien es posible que él intentara fomentar una relación personal, yo nunca tuve interés en ello ni correspondí a tales intentos».
Gates explica cómo comenzó y terminó la relación
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Según relató en su testimonio, conoció a Epstein en 2011 a través de personas de confianza vinculadas a círculos profesionales y filantrópicos.
Gates explicó que el financiero afirmaba tener la capacidad de recaudar miles de millones de dólares para iniciativas relacionadas con la salud mundial.
«Mis interacciones con Epstein comenzaron con un número limitado de reuniones preliminares —tres en 2011 y dos en 2012—, durante las cuales hablé sobre los objetivos de mi trabajo. Iniciamos conversaciones más extensas en 2013 y 2014».
El magnate tecnológico afirmó que todos sus contactos con Epstein concluyeron en diciembre de 2014.
Además, sostuvo que con el paso de los años comprendió que el financiero buscaba mejorar su reputación mediante sus conexiones con personas influyentes.
«Ahora veo que él buscaba construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, valiéndose de sus contactos con personas influyentes y respetables para eludir el escrutinio e intentar rehabilitar su reputación».
Gates asegura haber aprendido una lección tras el caso
El fundador de Microsoft afirmó que la experiencia le dejó importantes enseñanzas sobre las personas con las que decide relacionarse.
«He aprendido una lección importante y ahora soy mucho más cauteloso respecto a con quién me relaciono, incluso de manera limitada».
Finalmente, reiteró su apoyo a las víctimas y expresó su deseo de que quienes fueron perjudicados por los crímenes de Epstein reciban justicia mientras las investigaciones continúan avanzando en Estados Unidos.
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FUENTE: EFE