Bill Gates declara hoy ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein
Publicado el09/06/2026 a las 10:56
- Gates declara por caso Epstein
- Congreso investiga sus vínculos
- Niega acusaciones y delitos
El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación que el Congreso mantiene sobre los vínculos de diversas figuras públicas con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
La declaración se realizará a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que busca esclarecer la naturaleza de la relación que Gates mantuvo con Epstein y determinar si existen elementos relevantes para la investigación en curso.
La comparecencia convierte a Gates en una de las figuras más destacadas en ser interrogadas dentro de un caso que continúa generando interés político y mediático años después de la muerte de Epstein.
El Congreso busca aclarar los contactos entre Gates y Epstein
El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados en el marco de la investigación que sigue el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
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La citación de Gates ocurre después de que su nombre apareciera en una amplia cantidad de documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero pasado.
Los archivos formaban parte de más de tres millones de páginas de material que incluían fotografías, videos y otros documentos relacionados con el caso Epstein.
Entre los registros divulgados figuraban referencias al empresario tecnológico, lo que llevó a los investigadores del Congreso a solicitar su testimonio para conocer detalles sobre las reuniones y contactos que sostuvo con Epstein.
La investigación legislativa pretende establecer el alcance de las relaciones que el financiero mantuvo con empresarios, políticos y otras personalidades influyentes antes de su arresto y posterior muerte.
Correos atribuidos a Epstein vuelven a generar controversia
Uno de los aspectos que ha llamado la atención de las autoridades son unos correos electrónicos que, según los documentos divulgados, Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013.
En esos mensajes, el financiero sugería que Gates mantenía una aventura extramatrimonial y que buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual, además de suministrarlos a su entonces esposa, Melinda Gates, sin que ella lo supiera.
El empresario rechazó categóricamente esas afirmaciones y aseguró que los mensajes carecen de credibilidad.
«Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?», dijo.
Las declaraciones de Gates han sido consistentes desde que el contenido de esos documentos se hizo público, insistiendo en que las acusaciones son completamente falsas.
Gates insiste en que fue un error reunirse con Epstein
El cofundador de Microsoft también ha reconocido públicamente que conoció a Epstein en 2011 y que ambos compartieron varias cenas durante ese período.
Sin embargo, Gates ha negado haber participado en actividades ilícitas o haber visitado la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.
El magnate tecnológico afirmó que lamenta profundamente haber mantenido contacto con el agresor sexual.
«Cada minuto» que pasó con Epstein fue un error, sostuvo Gates, quien además calificó como «una insensatez» haber pasado tiempo con él.
Asimismo, reiteró que las afirmaciones realizadas por Epstein en los documentos divulgados son «falsas».
El caso Epstein sigue alcanzando a figuras influyentes
La atención sobre la relación entre Gates y Epstein también aumentó después de que Melinda French Gates señalara públicamente que su exesposo tenía «cuestiones que explicar sobre sus vínculos» con el financiero.
La comparecencia de Gates se suma a una lista de testimonios de alto perfil relacionados con la investigación del Congreso.
Entre quienes ya han comparecido ante el Comité de Supervisión figuran el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, además de otras personalidades vinculadas de alguna manera a la red de contactos de Epstein.
El testimonio de Gates podría aportar nuevos detalles a una investigación que continúa examinando las conexiones del financiero con algunas de las figuras más poderosas e influyentes del mundo.
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FUENTE: EFE