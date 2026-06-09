Bill Gates declara hoy ante el Congreso por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Gates declara por caso Epstein

Congreso investiga sus vínculos

Niega acusaciones y delitos

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá este miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de la investigación que el Congreso mantiene sobre los vínculos de diversas figuras públicas con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La declaración se realizará a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que busca esclarecer la naturaleza de la relación que Gates mantuvo con Epstein y determinar si existen elementos relevantes para la investigación en curso.

La comparecencia convierte a Gates en una de las figuras más destacadas en ser interrogadas dentro de un caso que continúa generando interés político y mediático años después de la muerte de Epstein.

El Congreso busca aclarar los contactos entre Gates y Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, declara este miércoles en la Cámara de Representantes de Estados en el marco de la investigación que sigue el Congreso sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En la comparecencia, que será a puerta cerrada, Gates responderá a… pic.twitter.com/PiZCc5Xnnq — Radio América HN (@radioamericahn) June 9, 2026

La citación de Gates ocurre después de que su nombre apareciera en una amplia cantidad de documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero pasado.

Los archivos formaban parte de más de tres millones de páginas de material que incluían fotografías, videos y otros documentos relacionados con el caso Epstein.

Entre los registros divulgados figuraban referencias al empresario tecnológico, lo que llevó a los investigadores del Congreso a solicitar su testimonio para conocer detalles sobre las reuniones y contactos que sostuvo con Epstein.

La investigación legislativa pretende establecer el alcance de las relaciones que el financiero mantuvo con empresarios, políticos y otras personalidades influyentes antes de su arresto y posterior muerte.