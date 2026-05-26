Impacto al ahorro: estadounidenses utilizaron 12% de sus ahorros para gastos de transporte

La presión sobre el bolsillo de millones de familias estadounidenses continúa creciendo y ahora el transporte se convirtió en uno de los gastos que más golpea las finanzas personales.

El aumento de la gasolina, las reparaciones de vehículos y los costos asociados a viajar diariamente está obligando a muchos trabajadores a usar dinero reservado para emergencias.

Por qué importa: los retiros de cuentas de ahorro de emergencia destinadas al transporte crecieron de forma considerable en el último año, reflejando cómo el costo de vida sigue deteriorando la capacidad de ahorro de los hogares.

Gastos de transporte consumen cada vez más los ahorros familiares

Datos de SecureSave muestran que casi el 12% de los retiros realizados en marzo de 2026 desde cuentas de ahorro de emergencia patrocinadas por empleadores fueron destinados a gastos de transporte, según informó USA Today.

La cifra representa un aumento de 35% frente al mismo periodo de 2025, una señal de que más trabajadores necesitan recurrir a sus reservas para cubrir necesidades básicas relacionadas con movilidad.

El problema no se limita únicamente al combustible. Expertos económicos señalan que el incremento en costos de mantenimiento, neumáticos, seguros y reparaciones está generando un efecto dominó sobre los presupuestos familiares.

Muchos hogares ya venían enfrentando dificultades por la inflación acumulada de los últimos años y ahora el aumento energético está intensificando aún más la presión financiera.

Precios de gasolina alcanzaron niveles que preocupan a consumidores

Uno de los factores más visibles es el fuerte aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos.