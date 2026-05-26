Impacto al ahorro: estadounidenses utilizaron 12% de sus ahorros para gastos de transporte
Publicado el26/05/2026 a las 04:57
La presión sobre el bolsillo de millones de familias estadounidenses continúa creciendo y ahora el transporte se convirtió en uno de los gastos que más golpea las finanzas personales.
- El aumento de la gasolina, las reparaciones de vehículos y los costos asociados a viajar diariamente está obligando a muchos trabajadores a usar dinero reservado para emergencias.
Por qué importa: los retiros de cuentas de ahorro de emergencia destinadas al transporte crecieron de forma considerable en el último año, reflejando cómo el costo de vida sigue deteriorando la capacidad de ahorro de los hogares.
Gastos de transporte consumen cada vez más los ahorros familiares
Datos de SecureSave muestran que casi el 12% de los retiros realizados en marzo de 2026 desde cuentas de ahorro de emergencia patrocinadas por empleadores fueron destinados a gastos de transporte, según informó USA Today.
- La cifra representa un aumento de 35% frente al mismo periodo de 2025, una señal de que más trabajadores necesitan recurrir a sus reservas para cubrir necesidades básicas relacionadas con movilidad.
- El problema no se limita únicamente al combustible. Expertos económicos señalan que el incremento en costos de mantenimiento, neumáticos, seguros y reparaciones está generando un efecto dominó sobre los presupuestos familiares.
Muchos hogares ya venían enfrentando dificultades por la inflación acumulada de los últimos años y ahora el aumento energético está intensificando aún más la presión financiera.
Precios de gasolina alcanzaron niveles que preocupan a consumidores
Uno de los factores más visibles es el fuerte aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos.
Según datos de AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina regular alcanzó los 4.507 dólares el 25 de mayo, el precio más alto registrado durante un fin de semana del Día de los Caídos en los últimos cuatro años.
- La comparación anual muestra el impacto completo: en abril de 2025 el galón costaba aproximadamente 3,30 dólares, mientras que en abril de 2026 llegó a 4,24 dólares.
- Este incremento está obligando a millones de personas a modificar hábitos cotidianos, desde reducir viajes hasta limitar otros gastos esenciales para poder llenar el tanque.
La situación afecta especialmente a trabajadores que dependen del automóvil para desplazarse largas distancias diariamente o que viven en zonas con transporte público limitado.
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La guerra y el petróleo siguen elevando los precios en Estados Unidos
Analistas económicos atribuyen parte del aumento reciente a la guerra con Irán y las tensiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo.
El Instituto Stanford para la Investigación de Políticas Económicas estima que las familias estadounidenses podrían pagar aproximadamente 857 dólares adicionales en gasolina durante el resto del año debido al incremento del petróleo.
- Especialistas advierten que incluso si los mercados energéticos comienzan a estabilizarse, los consumidores probablemente seguirán viendo precios elevados durante semanas o meses.
- Esto ocurre porque los combustibles suelen subir rápidamente cuando aumenta el petróleo, pero las reducciones tardan más tiempo en reflejarse en las estaciones de servicio.
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Familias hispanas viven con menos margen financiero
El uso creciente de fondos de emergencia refleja una realidad preocupante: muchas familias estadounidenses tienen menos capacidad para absorber gastos inesperados.
- Economistas señalan que hogares que antes podían ahorrar regularmente ahora utilizan esos recursos para cubrir necesidades diarias, especialmente transporte y alimentación.
- La presión es todavía mayor entre trabajadores con ingresos bajos o moderados, quienes destinan una proporción más alta de su salario a gastos esenciales.
Lo que viene: mientras persistan los altos precios de la energía y la inflación continúe afectando productos básicos, expertos anticipan que más estadounidenses podrían recurrir a sus ahorros para enfrentar gastos cotidianos, debilitando aún más la estabilidad financiera de millones de hogares.